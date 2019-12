Nenad Stevandić za "Nezavisne": Vlast je sigurnija uz rijaliti opozicije

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske i poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH, rekao je da smo ušli u doba rijalitija koji se prenio iz raznih rijaliti emisija te da rukovodstvo Narodne skupštine RS treba da podvuče crtu i počne da poštuje vlastiti poslovnik.

"Onaj ko izađe iz skupštinske klupe, prilazi premijeru i baca mu nešto u lice treba da bude udaljen, a sjednica Skupštine da bude prekinuta iste sekunde. Meni nije bilo prijatno kada sam za mnogo manje stvari donio odluku da Ranka Mišić, koja nije dozvolila da radi Narodna skupština RS, bude izbačena", rekao je Stevandić u intervjuu za "Nezavisne".

Govoreći o Programu reformi BiH, Stevandić je rekao da je to prvi dokument usvojen u BiH od 2004. godine u kojem piše da se ne prejudicira članstvo u NATO-u te da se radi o velikoj pobjedi.

NN: Kako gledate na posljednja dešavanja u Narodnoj skupštini RS?

STEVANDIĆ: Ušli smo u doba rijalitija koji se prenio iz onih raznih farmi. Skupština treba da funkcioniše na očuvanju demokratskog poretka, rasprave i parlamentarizma. Toga nema stojeći, snimajući telefonima i unošenjem u lice.

NN: Da, ali ne smije biti ni udaranja i odgurivanja narodnih poslanika.

STEVANDIĆ: Naravno. Koliko god se trudio da ostanem neutralan da jednako osudim geste i Draška Stanivukovića, poslanika PDP-a u NS RS, i Dragana Lukača, ministra unutrašnjih poslova RS, moram apostrofirati ono što je svima promaklo... Lukač nije odgurnuo ili udario Stanivukovića na njegovom radnom mjestu i nije došao do njegove skupštinske klupe, nego je Stanivuković provocirao prilazeći i Lukaču, i Miloradu Dodiku, srpskom članu Predsjedništva BiH, i Radovanu Viškoviću, premijeru RS.

NN: To opet ne opravdava udaranje.

STEVANDIĆ: Ne opravdava. Mi se sada bavimo posljedicom, ali ne uzrokom.

NN: Mnogi su zamjerili rukovodstvu NS RS. Treba li tražiti njihovu odgovornost?

STEVANDIĆ: Treba. Ako rukovodstvo ne podvuče crtu i ne počne poštovati vlastiti poslovnik i da onaj ko izađe iz skupštinske klupe, prilazi premijeru i baca mu nešto u lice iste sekunde treba da bude udaljen, a sjednica Skupštine da bude prekinuta iste sekunde. Meni nije bilo prijatno kada sam za mnogo manje stvari donio odluku da Ranka Mišić, koja nije dozvolila da radi NS RS, bude izbačena.

NN: Treba li Lukač da podnese ostavku?

STEVANDIĆ: To je uvijek lična odluka. Da je prišao njegovoj klupi, ja bih tražio da podnese ostavku, ali nije. NS RS je osnovni sinonim i osnovni postulat naše državnosti i tu nema dozvole da bilo ko bude važniji od te NS RS jer na tome počiva država.

NN: To kaže i opozicija, ali i naglašava da se NS RS nipodaštava jer je u nju došao Program reformi BiH, dokument koji je već bio poslat u Brisel.

STEVANDIĆ: U to vrijeme ti dokumenti su bili kod našeg oficira u štabu u Briselu i nisu bili dostavljeni NATO-u. Raspravljali smo o dokumentu koji još nije bio u NATO-u. To je najbolji dokument koji je usvojen u BiH. Od 2004. do 2019. godine ni u jednom dokumentu nije pisalo da se ne prejudicira članstvo u NATO-u. Taj dokument je bio razlog za slavlje.

NN: Vi kažete pobjeda, opozicija kaža kapitulacija. Može li se tako široko postavljen dokument tumačiti? U njemu ima i rečenica koja kaže da je BiH prepoznala svoje evroatlantske integracije kao jedan od svojih spoljnopolitičkih ciljeva.

STEVANDIĆ: Sve to piše u ranijim dokumentima koje je ovaj dokument pobrojao, ali je činjenica da se donose nove odluke u Predsjedništvu BiH gdje nema preglasavanja, jer imamo Narodnu skupštinu i entitetsko glasanje. To je osnova, sve drugo je politikantstvo. Da je taj dokument takav kako tvrdi opozicija, ja bih bio na strani opozicije.

NN: Može li doći do ozbiljnijeg dijaloga između vlasti i opozicije, barem o stvarima koje su bitne za ovo društvo?

STEVANDIĆ: Može. Problem je što je opozicija u stalnom stresu i u stalnoj izbornoj kampanji. Ponestaje im argumenata i rastu frustracije. U zadnjih nekoliko mjeseci četiri-pet odbornika PDP-a je došlo u Ujedinjenu Srpsku. To je takođe frustracija, ali politički egzibicionizam i rijaliti nije uvela nijedna stranka iz vlasti. Rijaliti i egzibicionizam je uvela opozicija.

NN: Nije opozicija, već neki ljudi iz opozicije.

STEVANDIĆ: Tačno. Ali opozicija je na to pristala i niko ih nije prisilio. Neki ljudi iz opozicije nama šalju poruke da se oni ježe, da ih je sramota, ali neka rješavaju tu situaciju. Izbori su bili i pokazalo se da rijaliti koji je radio SDS pištaljkama ne donosi ništa i vrlo brzo će se to desiti i u PDP-u. Dokle god taj egzibicionizam i rijaliti ulaze u NS RS, vlast je sigurnija. U našem narodu postoji nezadovoljstvo i to niko ne spori. Takođe, postoje i ljudi koji su se odrodili i koji loše vode institucije, a koji su u vlasti. Ovakvim egzibicionizmom opozicije čak će i ti ljudi biti zaštićeni. Racionalnim pristupom ti ljudi će i od svojih stranaka biti skrajnuti.

NN: Vlast i sada ima mogućnost da skloni ljude koji ne zaslužuju da budu tu gdje jesu?

STEVANDIĆ: Jeste. To je naša velika odgovornost, kao što je odgovornost da vidimo zašto nismo zaustavili odlazak mladih. Uzrok odlaska mladih je što nisu afirmisani u društvu i što je puno starijih ljudi na funkcijama, zato što imaju loše rezultate, a ne smjenjuju se. Mi moramo ozbiljno time da se bavimo, a to se ne radi rijalitijem, dobacivanjem, prebacivanjem. Želimo da zainteresujemo ljude da se pravi zajednička strategija s opozicijom, ali ne može. U modi je rijaliti, ne mogu se nametnuti ozbiljne teme. Kako da spriječimo da svake godine izgubimo Čelinac, Han Pijesak... Svake godine ih gubimo, a gubićemo ih još više ako se neozbiljno budemo bavili politikom i prepucavanjem i ako od Skupštine napravimo kafanu.

NN: Kakva je situacija u vladajućoj koaliciji i ko je trenutno najslabija karika?

STEVANDIĆ: Ne želim da komentarišem naše unutrašnje odnose. Ujedinjena Srpska se trudila i kada je bila targetirana da pristojno to ponese. Svako sebi svoju sreću gradi. Mi smo tek u fazi da počnemo da radimo i sada smo u prilici da imamo jedan glas i da se povezuju svi konci u BiH. Bio je rat između Vlade RS i Savjeta ministara BiH, a sada je saradnja.

NN: Kako gledate na ostavku Marka Pavića na mjestu predsjednika DNS-a?

STEVANDIĆ: Prije dvije godine, kada smo prvi put bili prozvani od Marka Pavića, rekao sam da je vrijeme za smjenu generacija u Republici Srpskoj.

NN: Vjerujete da ćete bolje sarađivati sa Nešićem, nego sa Pavićem?

STEVANDIĆ: Nije do nas. Mi nemamo nikakav problem i mislim da je vrijeme za smjenu generacija u Republici Srpskoj. Neću o drugima. Ponosim se mladima iz Ujedinjene Srpske i njihovim rezultatima. Gdje god rukovode imamo rezultate i želimo kroz politiku koju vodimo da promovišemo vrijednosti kakvima treba da stremimo.

NN: Mislite da se radi samo o smjeni generacija?

STEVANDIĆ: Velika je odgovornost razumjeti idućih deset godina. U tom razumijevanju ne smijemo dozvoliti da se pojave ljudi zadojeni vlastitom ambicijom, koji su apsolutno autistični i geopolitički neobrazovani i da mi postanemo robovi. To je naša odgovornost i zato smatramo da smo mi partija koja vidi dalje.

NN: Jeste li spremni za lokalne izbore?

STEVANDIĆ: Ne postoji partija koja je trenutno spremnija za lokalne izbore. Prošli smo nekoliko faza obuke i skoro sve je završeno. Naše veliko finale je izbor slogana i predstavljanje knjige razvoja za svaku opštinu u Republici Srpskoj. To će biti 11. aprila u Bijeljini. Strategija koja se završava u Banjaluci se zove "Banjaluka, druga srpska prestonica".

Protesti

Šta je Republika Srpska dobila protestima održanim u četvrtak i koliko je bilo odgovorno te proteste organizovati na istom mjestu i u isto vrijeme?

STEVANDIĆ: Da li je bilo odgovorno treba pitati organizatore. Mi smo učestvovali dobrom voljom i dvije stvari su najvažnije... Malo je zemalja u Evropi koje na 300 metara mogu organizovati dva protesta i da proteknu bez ijednog incidenta. To je pokazatelj demokratskog sazrijevanja, ali i dobre organizacije policije.

Evidentno je da je mnogo manje tenzija bilo na protestu koji su organizovali ratni komandanti i veterani i odatle su se slale mnogo umjerenije poruke.

Najvažnije je da ćemo ove godine mirno slaviti Novu godinu i Božić, za razliku od prošle godine.