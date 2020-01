Nermin Nikšić za "Nezavisne": Nećemo podleći pritiscima

Stanje u Obavještajnoj agenciji nije zadovoljavajuće, kaže u pisanom intervjuu za "Nezavisne" Nermin Nikšić, predsjedavajući parlamentarne Zajedničke komisije za nadzor nad radom OBA.

Nikšić ističe da ne treba zaboraviti da je ova komisija jedini mehanizam kontrole OBA, te da očekuje, bez obzira na to iz koje stranke dolaze, da će svi članovi dati svoj maksimalan doprinos.

"Slabost sigurnosnih institucija znači slabu i ranjivu državu", ističe Nikšić.

NN: Nakon dvije godine ponovo je uspostavljena parlamentarna Zajednička komisija za nadzor nad radom OBA, na čijem čelu ste Vi. Šta će biti Vaš prvi korak u Komisiji?

NIKŠIĆ: Komisija je kolektivni organ, tako da će moja uloga biti da osiguram da radimo u punom kapacitetu u zakonskim okvirima. Odmah nakon konstituisanja predstoji nam dogovor o načinu, te planu i programu rada Komisije.

Podsjećam kako je u nadležnosti Komisije, pored ostalog, nadzor nad zakonitošću rada Agencije, provođenje istraga o radu Agencije, razmatranje izvještaja generalnog direktora o radu i troškovima Agencije, raspravljanje i davanje mišljenja o imenovanju generalnog direktora i njegovog zamjenika.

Bez obzira na to što su već započeli pritisci jer su aktuelni vlastodršci navikli da se ne miješaju baš u svoj posao i nadležnosti, mogu garantirati da će se Komisija držati svojih nadležnosti, dosljedno i predano ih provoditi.

NN: Kakvu očekujete saradnju sa ostalim članovima Komisije?

NIKŠIĆ: Očekujem da svi članovi shvate značaj Komisije i vršenja nadzora nad tako bitnim institucijama države, jer se radi o ozbiljnim sigurnosnim izazovima koji se nalaze pred Bosnom i Hercegovinom. Ne treba zaboraviti da je ova komisija jedini mehanizam kontrole OBA, te očekujem, bez obzira na to iz koje stranke dolaze, da će svi članovi dati svoj maksimalan doprinos. Očekujem kvalitetnu saradnju u interesu države Bosne i Hercegovine i njenih građana, uz minimalno stranačko uplitanje i politiziranje, potpuno svjestan da će biti teško to potpuno izbjeći.

NN: Kako ocjenjujete stanje u našem obavještajnom sektoru?

NIKŠIĆ: Mislim da stanje nije zadovoljavajuće, jer smo svjedoci da su vlastodršci stranačke interese stavili iznad državnih. Ukoliko rad OBA bude podređen toj logici, na gubitku je država BiH. Slabost sigurnosnih institucija znači slabu i ranjivu državu. Zabrinjavajuće je da vladajuće stranke koriste obavještajne strukture za stranačke interese i nelegalno prisluškivanje, o čemu sam govorio u parlamentu. Svakako da su zbog ostvarivanja tih ciljeva vršili selekciju, te unapređenje i imenovanje podobnih kadrova, koji su dobijali prednost u odnosu na stručne.

Stoga je jasno da ovaj sektor treba promjene, više rada za državu i sigurnost njenih građana, a manje za interese stranačkih šefova. Ako kao rezultat rada Komisije primijenimo samo ovaj pristup, pa do izražaja dođu stručni, kompetentni i profesionalni kadrovi, naš rad će se isplatiti.

NN: Da li cure informacije iz OBA?

NIKŠIĆ: Iskreno mislim da je ono što vi nazivate "curenjem" informacija u stvari više smišljeno dostavljanje podobnim medijima povjerljivih informacija do kojih se došlo nekim nelegalnim radnjama. Naravno da se takve informacije prije svega odnose na političke protivnike, pa čak i stranačke neistomišljenike. Sigurno da je to teško dokazati, upravo zbog toga što se radi o agenciji koja bi to trebalo da otkriva i sprečava. Sve organizacije tog tipa imaju interne kontrole, te druge organe koji treba da sprovode takve istrage. Siguran sam da i u OBA postoje ljudi koji bi to mogli raditi, samo im treba omogućiti da se bave svojim poslom. Naša uloga će biti da stvorimo ambijent u kojem će svako u skladu sa svojim ovlastima primjenjivati pozitivne zakonske propise.

NN: SDA i njeni koalicioni partneri žele da generalni direktor OBA opet bude Osman Mehmedagić i to traže da on ide u paketu sa imenovanjem Darka Ćuluma za prvog čovjeka SIPA. Iz RS smatraju da je to ucjena. Kako komentarišite taj zahtjev?

NIKŠIĆ: Postoji uvijek značajna razlika između onog što govore i dogovore lideri nacionalnih stranaka. Očito je iz dugogodišnje prakse kako SDA želi zadržati nadzor nad OBA, te zauzvrat nudi SNSD-u nešto drugo. Taj paket neće biti drugačiji od svih drugih paketa koje dogovaraju SDA i SNSD u podjeli vlasti, poslova ili bilo čega drugog. Nažalost, koalicioni partneri i na ovom primjeru pokazuju da nemaju nikakvog programa, te da u stvari funkcioniraju na principu trgovine, raspodjele izbornog plijena i međusobnih ucjena. Nije takmičenje u tome ko će ponuditi boljeg, stručnijeg, školovanijeg i profesionalnijeg kandidata, već ko će dobiti onoga ko će slušati stranačkog poglavara i štititi kriminal stranačkih jurišnika.

Zanimljivo je da je odmah od SDA-ovih medija krenula kuknjava zato što sam upravo ja izabran na funkciju predsjednika Komisije i da je to kao ustupak koji mi je učinio SNSD. Na stranu što smo samo Mirko Šarović i ja mogli biti izabrani, jer na čelu Komisije po zakonu mora biti predstavnik opozicije, ali je nevjerovatno koliko potcjenjuju naše građane. Pa ja sam na ovu poziciju izabran kao predstavnik opozicije, a SDA i SNSD predvode dvije etničke reprezentacije kad je u pitanju Vijeće ministara.

Shvatam da je za SDA problem u tome što mene njihovi stavovi i želje ne obavezuju. Svjesni činjenice da nisam pristao na trule kompromise koje su nudili prilikom konstituisanja vlasti, znaju da neću ni sada pristati na bilo kakve neprincipijelne ustupke.

NN: A kako komentarišite i to da je Mehmedagiću poništena i fakultetska diploma. Da li je logično da na takvoj funkciji bude čovjek kojem je poništena diploma?

NIKŠIĆ: Za mene je potpuno neprihvatljivo da se na pozicijama koje zahtijevaju stručnost i obrazovanje nalaze ljudi bez diplome, odnosno, još gore, s fiktivnom diplomom.

Slučaj poništene diplome, kao i načina na koji ju je stekao, pa sve do informacija u medijima da ćemo možda uskoro ugledati novu diplomu Mehmedagića, ozbiljno narušava ugled Bosne i Hercegovine i ove institucije.

Kao i u svakom drugom slučaju takve vrste, trebalo je da uslijedi suspenzija do rješenja slučaja po postojećim procedurama. Lično želim i zalagat ću se da se ta situacija ispita i raščisti u skladu sa zakonom.