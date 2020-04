Nikola Minasi za "Nezavisne": Korona je test za saradnju BiH i Italije

Iz krize u kojoj se nalazimo izaći ćemo zajedno, a ovo je i test za saradnju. Italija ponovo otkriva svoju solidarnost i postaje svjesnija svojih mogućnosti, rekao je u pisanom intervjuu za "Nezavisne" Nikola Minasi, ambasador Italije u BiH.

"Iz EU ne dolaze samo medicinski materijal i finansijska pomoć, već i veliko iskustvo i organizaciona sposobnost u upravljanju proizvodnjom, transportom, ekonomskim intervencijama i socijalnim mjerama", poručio je.

NN: Kakva je trenutno situacija u Italiji?

MINASI: U Italiji je situacija i dalje vrlo osjetljiva. Italija je bila prva zemlja na svijetu koja se odlučila za karantin za cijelo stanovništvo i to je bila teška i hrabra odluka za Vladu. To takođe zahtijeva veliku posvećenost stanovništva i stvara neizbježnu štetu ekonomiji, ali podaci počinju pokazivati efikasnost ovih mjera. Važno je ostati disciplinovan i ujedinjen. U ovom trenutku solidarnost prijatelja je vrlo važna. Vidjeti sarajevsku Vijećnicu i novi most u Banjaluci osvijetljene bojama italijanske zastave u meni je izazvalo snažne emocije. Italija to neće zaboraviti, a mi smo uz vas i sad kad se kriza počinje osjećati i ovdje.

NN: Kad bi se moglo očekivati da kriza prođe?

MINASI: Sad imamo dvije krize: epidemiološku i ekonomsku. Na zdravstvenom planu u sljedećih mjesec dana možemo očekivati smanjenje infekcije, ali učinak mjera koji svakodnevno vidimo je rezultat ograničenja od dvije sedmice ranije, jer toliko traje vrijeme inkubacije. Kako je učinak naših odluka odgođen, to nas tjera na oprez. Vjerujem da se zdravstvena situacija neće stabilizovati prije početka ljeta. Na ekonomskom planu, međutim, vidimo da već postoji značajna šteta i za to je potrebno puno mudrosti u odgovoru, kako bismo shvatili kome najviše treba pomoć i kako ponovo pokrenuti proizvodnju na održiv način. Italija u tom pogledu eksperimentiše s više rješenja, a ključno je zaštititi proizvodne kapacitete tako da se, nakon završetka zdravstvene krize, čitav sistem može postepeno vratiti na iste nivoe aktivnosti, bez trajnih oštećenja.

NN: Kakve pouke Italija može izvući iz ove situacije koja se događa jednom u generaciji?

MINASI: Ova kriza pokazuje mnoge slabosti, ali i mnoge sposobnosti. Prije svega u Italiji smo shvatili važnost ulaganja u nacionalni zdravstveni sistem i da društvo funkcioniše samo kad građani i mnoge radne kategorije, poput učitelja, vozača, radnika u skladištu i policije, često nevidljivih ljudi, rade za sveopšti interes. Italija ponovo otkriva svoju solidarnost i postaje svjesnija svojih mogućnosti. Gotovo sva javna uprava sada radi od kuće: to je sjajan eksperiment poboljšanja javnih usluga novim tehnologijama. Nadam se da će nas ove lekcije, kad sve ovo prođe, naučiti da radimo bolje, štedeći vrijeme i energiju, ali i da se posvetimo onome što je stvarno najvažnije, a to je solidarnost među građanima i unutar porodice.

NN: Šta biste mogli poručiti BiH, šta možemo od vas da naučimo?

MINASI: Italijansko iskustvo može biti korisno za BiH, kako za zdravstveni, tako i za ekonomski odgovor. Prije početka krize ovdje vlastima BiH sam podijelio dokumentaciju o mjerama preduzetim u Italiji, kako bih ih odmah informisao o mogućim inicijativama. Sa zdravstvene tačke gledišta, prikupljanje i razmjena podataka na državnom nivou od suštinske su važnosti, kao i izrada jedinstvenog protokola za bolnice, kako bi se smanjio rizik od zaraze i zaštitili ljekari. Mora se stvoriti krizni štab koji će okupljati i državni nivo i entitete. Prikupljanje medicinskog materijala je važno, ali upravljanje informacijama i tim materijalima je još važnije, jer virus ne poznaje granice. Italija je takođe uvela aplikacije za mobilne telefone koje omogućuju da se preko mobilnih telefona zaraženih osoba dođe do onih koji su možda zaraženi jer su bili u njihovoj blizini: to omogućuje bolju upotrebu testova i ograničavanje infekcije, štiteći stanovništvo. Sve ove aplikacije stoje na raspolaganju, a naša ambasada je kontaktirala razne IT kompanije u BiH koje su spremne da ih adaptiraju besplatno. I na ekonomskom nivou ključno je stvoriti štab u koji će biti uključeni i državni i lokalni nivoi, kako bi se bolje koordinisale intervencije i pomoglo kategorijama koje su najviše izložene riziku. Nije potrebno mnogo mjera, nego mali broj jasnih intervencija da bi se privrednim subjektima dale pouzdane informacije i jednostavne procedure. Osim toga, potrebna je organizovana i koordinirana javna komunikacija.

NN: Kakva je pozicija Italije kad su u pitanju evropske integracije BiH?

MINASI: Italija se uvijek snažno zalagala za evropske integracije BiH i svih balkanskih država i posljednjih mjeseci naporno radi na pronalaženju sporazuma na evropskom nivou o reviziji metodologije proširenja. Proces integracije je odlična prilika za razvoj i BiH ga mora inteligentno iskoristiti, poboljšati svoje unutrašnje funkcionisanje i stvoriti više mogućnosti za građane. U stvarnosti, virus korona je kriza i test za ovu saradnju: iz EU ne dolaze samo medicinski materijal i finansijska pomoć, već i veliko iskustvo i organizaciona sposobnost u upravljanju proizvodnjom, transportom, ekonomskim intervencijama i socijalnim mjerama. Politika i društvo BiH već su na različitim nivoima povezani s ostatkom EU: zajedno smo u ovoj krizi i izaći ćemo iz nje zajedno.

NN: Koje aktivnosti Vaša Ambasada i Vaša zemlja sprovode u BiH?

MINASI: Za Italiju BiH nije samo susjedna zemlja, integrisana u evropsku i italijansku ekonomiju, nego je prije svega prijateljska zemlja. Naši odnosi nadilaze ekonomiju i politiku: dijelimo zajedničku viziju, postoji porodična atmosfera i to je vrlo jasno čak i u ovim teškim danima. Upravo iz tog razloga, kako bismo uzvratili solidarnost koju primamo, naša ambasada je odlučila prenijeti na internet sve kulturne programe koje inače nudimo. Svakog dana pokušavamo ponuditi neke zanimljive ideje na našim društvenim mrežama: na Twitteru, Instagramu i Facebooku smo pod @italyinbih. Takođe smo pokrenuli radio-emisiju svake srijede u 12.10 na Radio Sarajevu. Zove se "Radio Italia" i sastoji se od 30 minuta italijanske muzike i kulture. U sljedećoj epizodi uslijediće pozdrav od Erosa Ramacotija. Uskoro će se istovremeno emitovati u Banjaluci, Mostaru i Tuzli. To je način na koji zahvaljujemo našim prijateljima u BiH i način da budemo bliži u ovom periodu izolacije.