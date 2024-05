Nikola Šobot za "Nezavisne": Neću se crvenjeti poslije predizborne kampanje

Trudiću se da budem civilizovan i pristojan u komunikaciji sa drugim kandidatima, poručuje Nikola Šobot, kandidat SNSD-a za gradonačelnika Banjaluke.

"Definitivno ću se ponašati tako da se, kad prođe ovih šest mjeseci, ne moram crvenjeti zbog stvari koje sam izgovarao", kaže Šobot za "Nezavisne novine".

U svom poslu je, dodaje, naučio da su greške veoma skupe i tu nema prostora za bilo kakvu neozbiljnost te misli da to prenese i na svoj budući rad.

NN: Trenutno radite najhumaniji posao, a ipak ste odlučili da se bavite politikom, što, mnogi smatraju, podrazumijeva i obavezno valjanje u političkom blatu. Zašto ste na to pristali?

ŠOBOT: Mislim da je sve o životu stvar ličnog izbora. I medicina je bila takođe moj lični izbor. Ali isto tako mislim da je bilo kakvo valjanje samo stvar onog kako se vi osjećate, ponašate i šta želite da postignete. Za mene je politika prilika da uradimo neke dobre stvari, da stvari mijenjamo nabolje, da budem na raspolaganju građanima Banjaluke, a ne jedno neophodno valjanje u blatu.

NN: Da li to znači da od Vas nećemo gledati niske udarce prema Vašim protivkandidatima?

ŠOBOT: Trudiću se da se bavim onim što sam ja, onim što ja mogu da ponudim građanima Banjaluke i da budem, ako ništa, civilizovan i pristojan u komunikaciji sa drugim kandidatima i mislim da to Banjaluci treba - jedna pristojnost i normalnost - te da su se svi malo toga poželjeli u nekoj svakodnevnoj komunikaciji. A moja je želja uvijek bila da ostavim nekakav pristojan utisak i da budem uzor ljudima oko sebe, a mislim da svi mi koji smo prisutni u javnom prostoru treba da budemo uzor i našoj djeci, omladini i na ponos starijima, te ću se definitivno ponašati tako da se, kad prođe ovih šest mjeseci, ne moram crvenjeti zbog stvari koje sam izgovarao.

NN: Vi ste ljekar i to podrazumijeva brojne obaveze, ali isto tako se od Vas očekuje da posjetite brojna mjesta širom Banjaluke. Hoćete li ići na teren i hoće li ispaštati Vaš ljekarski posao?

ŠOBOT: Planiram da ostanem ljekar i sigurno ću biti na raspolaganju te za ovih 15 godina sve što sam postigao, postigao sam jednim mukotrpnim radom i meni rad kao takav nije problem. Apsolutno, kao i u mom poslu ljekara, mora se ići na teren, mora se pričati s ljudima, to je jedini način da se ljudi upoznaju sa mnom, da se prezentujem ljudima. A što se tiče same medicine i mog posla u Kliničkom centru, sigurno je da neće ispaštati iz više razloga, ponajviše zato što sam ja zadnjih 15 godina radio svaki dan po 12 do 14 sati i sigurno da ću naći vremena da budem na raspolaganju Kliničkom centru. Moj posao gore je nešto čemu sam se posvetio i sigurno ga neću ugroziti ni zbog čega, pa ni zbog politike.

NN: Da li ste građanima potrebniji na čelu grada ili u UKC-u, u situaciji kada su kardiovaskularne bolesti u vrhu tabele uzročnika smrti kod nas?

ŠOBOT: Apsolutno su kardiovaskularne bolesti najveći razlog obolijevanja i umiranja naših pacijenata i zato smo i radili sve što smo radili u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Sigurno je da sam potreban i kao ljekar, ali isto tako, kroz ovaj angažman, sigurno je da ću moći više pomoći građanima Banjaluke kroz jedan sistemski pristup zdravstvu i dostupnosti zdravstva u Banjaluci.

NN: Koliko jedan ljekar može poznavati mehanizme upravljanja gradom?

ŠOBOT: Znate kako, ja, pored toga što sam ljekar, imao sam tu čast i privilegiju da pravim banjalučku Kardiohirurgiju. Sama Kardiohirurgija zahtijevala je saradnju više ustanova, uvezivanje svih službi Kliničkog centra... Kroz sve to mislim da sam stekao jednu životnu školu, jedno menadžersko iskustvo, a ono najbitnije što sam naučio jeste značaj tima. Sam čovjek ne može ništa. Samo timski rad postiže rezultate. Isto to, te principe, mislim da prenesem na upravljanje gradom. Ja se sigurno neću baviti poslom saobraćajnog inženjera, građevinca, pravnika ili ekonomiste, ali ću se truditi da prepoznam profesionalne, kvalitetne ljude koje mogu da uključim u svoj tim, ali ne kao puke posmatrače onoga što radim, nego kao ljude čija riječ će se slušati.

NN: Kakav je Vaš stav o načinu na koji gradom rukovodi aktuelni gradonačelnik? Da li mu nešto zamjerite, šta biste Vi drugačije radili?

ŠOBOT: U principu, ja se neću baviti drugim kandidatima na taj način da se bavim kritikovanjem njihovog rada. Duboko vjerujem da svako od nas radi najbolje što može i trudi se da uradi najbolje što može. E sad, da li je to dovoljno i da li je rađeno kako treba, najbolje će procijeniti građani Banjaluke. Ima i ona izreka da je put do pakla popločan najboljim namjerama. Vjerovatno svi mi želimo dobro, ali sigurno je da ću se baviti onim što nije dobro u gradu i što mislim da mogu raditi bolje, kvalitetnije i korektnije. Ono što ja značajno zamjeram jeste nepoštovanje struke, jedan pristup rukovođenju koji se svodi na stavove jednog čovjeka. Evo, obišli smo sad teren od kada sam dobio ovu priliku da uđem u kandidaturu. Mislim da se u gradu treba baviti suštinskim projektima, krucijalnim projektima, stvarima koje utiču na svakodnevni život građana na jedan ozbiljan i odgovoran način, ne samo kao kroz dnevnu politiku, nego kao nešto što će donijeti realne benefite ovom gradu bez ugrožavanja njegovog funkcionisanja, razmišljanjem o posljedicama postupaka koji mogu biti veoma ozbiljni. Ja sam u mom poslu naučio da su greške veoma skupe i tu nema prostora za bilo kakvu neozbiljnost pa mislim da to prenesem i na svoj budući rad.

NN: Koga smatrate ozbiljnim konkurentom - Draška Stanivukovića ili Jelenu Trivić?

ŠOBOT: Kao što sam već naveo, ja se konkurencijom...

NN: Morate imati stav... Vjerovatno neki stav imate...

ŠOBOT: Imam stav - da sam ja najozbiljniji kandidat, naravno.

NN: Ako nakon oktobra sjednete u fotelju gradonačelnika, šta ćete prvo raditi?

ŠOBOT: Najprije vratiti pristojnost, rad, red, disciplinu i funkcionisanje grada u okvire struke i zakona. To je osnov. Onda, tu je izgradnja tima s ljudima s kojima želim da radim, koji će se zasnivati isključivo na profesionalcima koji su ostvareni u svojoj struci kao ja u svojoj. I onda se baviti suštinskim projektima za grad. Već imam nekih 30 projekata koje smo osmislili.

NN: Ako ne pobijedite, je li tu kraj Vašem političkom angažmanu?

ŠOBOT: Nisam naučio dosad da gubim, zato što, kad god sam ulazio u bitku, a to su bile bitke za ljudske živote, ne smije se razmišljati o tom da ćete izgubiti.

NN: Plašite li se da će neke Vaše stranačke kolege protiv Vas raditi na terenu?

ŠOBOT: Mislim da sam dobio jednoglasnu podršku i duboko vjerujem da tu neće biti problema. Kada sam izabran, tu je bio i predsjednik Dodik i podrška od strane predsjednika bila je vrlo jasna i neupitna, mislim da je to eksplicitno iznio.

