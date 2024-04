Nikola Špirić za "Nezavisne": BiH je uvijek paljena izvana, a gorjela iznutra

Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, rekao je da će izbora u Bosni i Hercegovini biti "na ovaj ili na onaj način", te da bi situaciju u vezi s Izbornim zakonom BiH u normalne tokove mogao uvesti dogovor političkih partnera.

"Nema boljeg rješenja od onog koje je postignuto unutrašnjim dogovorom, bez nametanja sile. Dijalog izrodi dogovore i dobra rješenja, ali se, nažalost, oni ne sprovode", rekao je Špirić u pisanom intervjuu za "Nezavisne".

Govoreći o sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH koja je prekinuta nakon što su bošnjački delegati napustili sjednicu, Špirić kaže da je demokratska svijest na nivou da se ne može ni raspravljati o nečemu što Bošnjacima nije po ukusu.

"Radi se na principu - država to sam ja. Zanimljivo je da su upravo ljudi iz tog kluba ranije ovakve i slične situacije nazivali antidejtonskim djelovanjem", rekao je Špirić.

Govoreći o rezoluciji o Srebrenici, Špirić kaže da je teška istina da je "BiH uvijek paljena izvana, a gorjela iznutra", te da je mnogo primjera gdje se na spoljnom planu istupa bez jedinstvenog stava unutar BiH.

"Jedno je sigurno, kakva god bude sudbina ove rezolucije o Srebrenici, bila ona usvojena ili ne, pokazaće se da su jedino neprijatelji dejtonske BiH i kreatori regionalne nestabilnosti uspjeli", kazao je Špirić.

NN: Kada će biti nastavljena sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH?

ŠPIRIĆ: Čim je sazove predsjedavajući Doma naroda, jer je tako i predviđeno Poslovnikom o radu. Sjednica je započeta i trebalo bi da bude nastavljena sa istim dnevnim redom čim dobijemo poziv za nastavak sjednice.

NN: Vjerujete li da su Bošnjaci sjednicu napustili zbog Zakona o Ustavnom sudu BiH ili je, kako se nagađa, povod bio naredna tačka o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH kako bi stvorili prostor Kristijanu Šmitu da reaguje?

ŠPIRIĆ: Pa, može se nagađati svašta. Ovdje se uglavnom samo nagađa i prepričava, mijenjaju se stavovi nakon što se postigne dogovor i samo se gleda ko će šta nametnuti spolja. Zato BiH i jeste navođena, a ne vođena zemlja i ja to često ponavljam. Obrazloženje je bilo da je razlog za prekid sjednice i napuštanje sale to što je u dnevni red uvršten Nacrt zakona o Ustavnom sudu BiH. Obrazloženje je bilo krhko i bez nekih argumenata, ali ne znam ni kakvo može biti kada cijeli klub napusti sjednicu samo zato jer je nešto uvršteno u dnevni red. Demokratska svijest je, dakle, na tom nivou da se ne može ni raspravljati o nečemu što Bošnjacima nije po ukusu. Radi se na principu - država to sam ja. Zanimljivo je da su upravo ljudi iz tog kluba ranije ovakve i slične situacije nazivali antidejtonskim djelovanjem. Da li su računali da će biti nametanja izmjena Izbornog zakona, ne znam, ali to se desilo za nekoliko dana. Da li će sada ostati pri izmjenama i dopunama Izbornog zakona oni koji su ga predložili i za šta su glasali u Predstavničkom domu, vidjećemo kada počne sjednica koja je prekinuta 18. marta. Ne znam da li je nekome do igrarija i nadmudrivanja u ovakvoj situaciji, kada je preko noći zaustavljen napredak na EU putu, ali znam da ovo nije dobra situacija jer nema nikakvog dijaloga, povjerenja ni konzistentnosti među političkim partnerima.

NN: Šta u slučaju da Dom naroda usvoji izmjene Izbornog zakona koje su na dnevnom redu? Kako će to izgledati u praksi, s obzirom na to da smo u međuvremenu dobili novi Izborni zakon koji je nametnuo Šmit?

ŠPIRIĆ: Ništa mi nismo dobili, nego smo izgubili. Svaki put kada neko sa strane nameće zakonska rješenja i reguliše način funkcionisanja u BiH, svi su na gubitku. Ovo je potez koji jedino može da ima za cilj da zaustavi unutrašnji dijalog, rad institucija i dodatno poljulja odnose političkih partnera u BiH. Gubljenje je vremena da sad analiziramo šta bi bilo da je bilo ili ako će biti. Suštinski problem je što se derogira dejtonska BiH, ustavno uređenje, prava tri naroda i dva entiteta, pa i njene kakve-takve institucije. Ne može se ni Dom naroda, ni Predstavnički dom, ni Savjet ministara, niti bilo koja institucija posmatrati izolovano, a u svakoj postoje isti problemi. Jednostavno, dogovori se ne poštuju, povjerenje je na minimumu, a popularna je igra iza leđa uz razne mentore. SNSD je partija koja je spremna da stane iza svojih političkih stavova i to i čini u dogovoru sa političkim partnerima jer, htjeli mi to ili ne, na nivou zajedničkih organa moramo sarađivati i donositi kolektivne odluke. Sa nama iz SNSD-a nema iznenađenja, što dogovorimo i prihvatimo, to i sprovedemo. Za neke druge ne bih mogao to reći jer ni vlastite snimke sastanaka ne smatraju vjerodostojnim. Mnogi su slobodni strijelci i rade diljem svijeta na nekim imaginarnim ciljevima koji veze nemaju s dejtonskom BiH. I kakvu nam poruku šalju? Teško je vjerovati da je ovaj svojevrsni kontrolisani haos prisutan samo ovdje. Ovo je regionalni, pa i globalni problem.

NN: Mislite li tu i na rezoluciju o Srebrenici, koja bi trebalo da se nađe na Generalnoj skupštini UN?

ŠPIRIĆ: Nažalost, teška je istina da je BiH uvijek paljena izvana, a gorjela je iznutra. Mnogo je primjera gdje se na spoljnom planu istupa bez jedinstvenog stava unutar BiH i negiraju se zahtjevi i interesi drugih naroda. Svaki istup ili aktivnost koja je bez zajedničkog unutrašnjeg stava predstavlja slabljenje institucija i negaciju dejtonske BiH. Jedno je sigurno, kakva god bude sudbina ove rezolucije o Srebrenici, bila ona usvojena ili ne, pokazaće se da su jedino neprijatelji dejtonske BiH i kreatori regionalne nestabilnosti uspjeli.

NN: Hoće li biti izbora u oktobru? Šta mislite o ideji da Republika Srpska sama sprovede izbore, koliko je to realno, izvodljivo i dobro, s obzirom na posljedice koje se mogu očekivati?

ŠPIRIĆ: Izbora će biti na ovaj ili onaj način. Republika Srpska uradila je svoj dio posla. Situaciju u vezi s Izbornim zakonom BiH bi u normalne tokove mogao uvesti dogovor političkih partnera. Dakle, dogovor na nivou BiH mogao bi da riješi probleme, a hoće li do toga doći, ostaje da uskoro vidimo.

NN: Ima li BiH snage da postigne unutrašnji dogovor ili ćemo i u narednim godinama "slušati" i pregovarati sa međunarodnim faktorom u BiH?

ŠPIRIĆ: Nema boljeg rješenja od onog koje je postignuto unutrašnjim dogovorom, bez nametanja sile. Dijalog izrodi dogovore i dobra rješenja, ali se, nažalost, oni ne sprovode.

