Nikšić, novi-stari predsjednik SDP-a: Nismo htjeli biti privjesak vlasti

​Izbor za predsjednika SDP-a jeste bitan, ali mnogo je bitniji SDP i nastavak njegovog jačanja. Kampanja je iza nas i ne treba posmatrati ove izbore kao pobjedu jednog, a poraz drugog, jer ukoliko je SDP na dobitku, što je zajednički cilj svih nas, tada nema poražene strane, rekao je Nermin Nikšić, lider SDP BiH, u pisanom intervjuu za "Nezavisne".

"Kritike nikad nisu problem dok su argumentovane i mi smo više nego iko drugi uvažili kritike na protekli period i donijeli mnoge promjene", naglasio je novi-stari lider SDP-a.

NN: Nakon što ste na unutarstranačkim izborima ubjedljivo pobijedili, kazali ste da su članovi izabrali teži put. Na šta ste tačno mislili izgovorivši tu rečenicu?

NIKŠIĆ: Na ovim izborima članovi su birali, osim predsjednika, i put kojim će SDP ići, nakon našeg "ne" nacionalistima, koji su pokušali da nas uvuku u igru kao ikebanu vladajućim strankama. Pogledajmo samo realno stanje na terenu... Vlast nije formirana, traju optužbe koalicionih partnera, zastoj na svakom pitanju, kriza sudstva i pravosuđa, kriminal i hapšenja u samoj policiji, iseljavanje i poplave, a mediji se sedmicama bave izborima u SDP-u. To je bio put pritisaka i podmetanja određenih medijskih lakeja koji se ne bave neradom vlasti, a istovremeno nas optužuju za opozicionu hladovinu. Nasuprot tome, u parlamentima naši zastupnici rade i nastoje da probude parlamente, tamo gdje smo u vlasti, kao u Kantonu Sarajevo, radimo i pokrećemo projekte za građane. Sve to je palo u drugi plan pred medijskim "reketom" koji trpi SDP i mnogi članovi. Mogli smo birati da budemo privjesak vlasti, tiho zauzmemo fotelje, a mediji nas ne bi napadali sve do narednih izbora kada bi nam sav nerad ove vlasti isporučili kao našu krivicu. Izabrali smo put u kojem ćemo braniti svoj potez, koji je i matematički provjerljiv. SDA je glasanjem isporučila domove naroda HDZ-u i SNSD-u i sada čine sve da se taj nepobitni argument zaboravi. SDP će to izdržati i neumorno ukazivati na suštinske razloge nefunkcionisanja vlasti.

NN: Kazali ste da nema ni pobjednika ni gubitnika... Možete li i ovo pojasniti?

NIKŠIĆ: Izbor za predsjednika SDP-a jeste bitan, ali mnogo je bitniji SDP i nastavak njegovog jačanja. Kampanja je iza nas i ne treba posmatrati ove izbore kao pobjedu jednog, a poraz drugog, jer ukoliko je SDP na dobitku, što je zajednički cilj svih nas, tada nema poražene strane. Kao predsjednik ću uvijek podržati i dojučerašnje protukandidate u svakoj dobroj inicijativi za SDP. Sve što je dobro za SDP, dobro je za sve nas.

NN: Posljednjih dana i mjeseci puno se spekulisalo u medijima o tome da će još neki ljudi biti isključeni iz SDP-a, spominjani su i Svetozar Pudarić i Edin Delić, koji su bili Vaši protukandidati prilikom unutarstranačkih izbora za predsjednika. Hoće li biti isključenja, ili je Vaša rečenica da unutar SDP-a nema neprijatelja, samo onih koji različito misle, pružena ruka pomirenja onima koji su spominjani kao najveći kritičari Vašeg vodstva stranke?

NIKŠIĆ: Tačna je konstatacija da se spekuliše, jer istina se sigurno ne iznosi iz tih istih izvora. O SDP-u se puno spekuliše, a malo prate vrlo transparentni potezi i obrazloženja. Iz SDP-a su isključeni ljudi koji su kršili pravila, što je prošlo i nekoliko organa SDP-a i punu diskusiju. Nama spočitavaju što nismo dopustili da nam u glavnim organima sjede ljudi koji su osnovali novi politički subjekt, to su javno rekli i napisali. To ne postoji u nekoj drugoj stranci, pa nije normalno da postoji ni u SDP-u. S druge strane, nije bilo apsolutno nikakve priče da ćemo isključiti moje protukandidate. Ja sam i do sada radio na tome da SDP bude mjesto diskusije, ali i zajedništva i zajedničkih odluka. To ću i nastaviti u interesu SDP-a. Kritike nikad nisu problem dok su argumentovane i mi smo više nego iko drugi uvažili kritike na protekli period i donijeli mnoge promjene.

NN: Na čemu ćete raditi u naredne četiri godine, hoće li biti korjenitih promjena u SDP-u i šta će one tačno značiti?

NIKŠIĆ: SDP nastavlja osnaživati svoje članstvo. Malo prije izbora smo dobili novih 78 članova u Banjaluci i Laktašima. Formalizacija "bh. bloka" i pripreme za lokalne izbore su dugotrajan proces koji zahtijeva privržen rad. Demokratizacija partije je put kojim nastavljamo uz nova iskustva sa ovih izbora. Naravno, tu je naš parlamentarni rad. Predsjednik uvijek mora posjećivati lokalne organizacije, što sam se trudio raditi u proteklom mandatu i to planiram i nastaviti. SDP je umjesto otpuštanja radnika odabrao solidaran odnos sa radnicima, što nas je dovelo u određene probleme kada se kampanja za opšte izbore približila. Sada ćemo vrijedno raditi na stabilizaciji, odnosno nastaviti već započeti proces finansijske stabilizacije. Sigurno će se u narednom periodu pojaviti još neki izazovi koje treba da dočekamo spremni. SDP je ojačao, naša prisutnost u medijima pokazuje da SDP postaje mjesto otpora podjelama i etnonacionalnim principima vlasti. Od SDP-a se uvijek očekuje više nego od nacionalnih stranaka. To je dobro, potvrda da smo dio progresivnih snaga, ali u isto vrijeme teret i odgovornost.

NN: Na koji način će se SDP spremati za naredne izbore u BiH, šta očekujete?

NIKŠIĆ: SDP funkcionira kao tim, jer je vrijeme velikih lidera prošlo. Naš tim je analizirao protekle lokalne izbore, a sve argumente će proći i organi SDP-a kada bude vrijeme za to. Fragmentacija očito nije donijela mnogo dobrog ljevici. Naš je cilj da kroz formalizaciju "bh. bloka" postavimo dobre osnove za zajednički nastup, diferenciramo šta su zaista lijeve politike, od kojih će konkretnu korist imati građani. SDP ni za protekle opšte izbore nije nudio demagogiju. Za naredne izbore ćemo nuditi ono što se najviše tiče lokalnih zajednica i problema vezanih za taj nivo vlasti.

NN: Kakva je budućnost "bh. bloka", da li ste razočarani u neke partnere i hoće li doći do pada Vlade KS?

NIKŠIĆ: U prethodnim odgovorima sam već dijelom odgovorio na to pitanje. Zbog izbora i u SDP-u i u Našoj stranci malo smo usporili sastanke u vezi sa "bh. blokom", jer funkcionalni smo već na mnogo razina. Slijedi taj korak formalizacije, kao neke vrste definisanja i pisanih garancija da ćemo iskoristiti zajednički okvir za bolje pozicioniranje naših politika u narednom periodu. Očito je veliki pritisak da Vlada u kantonu padne. Za SDP mogu tvrditi da neće izdati i drago mi je da mogu ukazati kako ova vlada odlično funkcioniše i svako obaranje ove vlade bilo bi potvrda da SDA radi protiv interesa građana, što je već pokazala odluka da se kazne najgorim manirom odmazde građani Sarajeva i poveća cijena plina. Mislim da bi bilo skandalozno da se ruši najfunkcionalnija Vlada u BiH, dok istovremeno država čeka Vijeće ministara i uspostavu federalne vlade.