Osman Ćatić za "Nezavisne": I OHR je odgovoran za stanje u Mostaru

SDA neće odstupiti od zahtjeva koji se odnose na potpunu ravnopravnost svih naroda i građana grada Mostara, kaže u pisanom intervjuu za "Nezavisne" Osman Ćatić, predsjednik Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu FBiH.

"Lokalni nivoi stranaka treba da rješavaju ova pitanja i da postignu politički dogovor ", ističe Ćatić.

NN: Hoće li u oktobru biti izbora u Mostaru?

ĆATIĆ: Rješenje za Mostar koje treba da bude u interesu svih građana treba što prije pronaći. Naravno, protiv smo donošenja brzopletih rješenja i organizovanja izbora pod svaku cijenu, a bez izmjena Statuta.

Svako rješenje mora garantovati jednakopravnost svih konstitutivnih naroda i građana, što isključuje mogućnost dominacije bilo koga nad bilo kim.

NN: Da li će to pitanje na kraju riješiti Ustavni sud BiH ili će stranke postići dogovor?

ĆATIĆ: Naravno da bi bilo najbolje da stranke postignu dogovor. Nije to nemoguće. Samo svoje zahtjeve treba svesti u okvire realnog i mogućeg. Ne treba tražiti više nego što vam pripada.

Lokalni nivoi stranaka treba da rješavaju ova pitanja i da postignu politički dogovor. Odluku Ustavnog suda treba provesti u potpunosti, a ne parcijalno.

SDA neće odstupiti od zahtjeva koji se odnose na potpunu ravnopravnost svih naroda i građana grada Mostara.

Velika odgovornost za stanje u Mostaru je i na OHR-u, koji treba više da se uključi u rješavanje situacije u Mostaru.

NN: Šta je ono od čega SDA u svakom slučaju neće odustati kada su u pitanju izbori u Mostaru?

ĆATIĆ: Već sam odgovorio da nećemo odustati od Statuta.

NN: HDZ BiH insistira na izmjenama Izbornog zakona BiH. Čini se da taj problem blokira i formiranje novog sastava Vlade FBiH. Postoji li, po Vašem mišljenju, mogućnost da se krene u izmjene Izbornog zakona BiH i šta je ono što će biti fokus SDA kada su u pitanju izmjene tog zakona?

ĆATIĆ: Mi smo više puta upućivali poziv HDZ BiH da predloži predsjednika Federacije BiH, jer je to uvjet za početak procesa formiranja novog sastava Vlade FBiH. HDZ to do sada nije učinio.

Također, više puta smo ponovili svoj stav da ne dolaze u obzir nikakva uslovljavanja. O Izbornom zakonu treba razgovarati, približavati stavove, ali to nikako ne treba da bude uvjet za formiranje vlasti.

NN: Kako komentarišete najnoviju situaciju u institucijama BiH? Hoće li sada ovo uticati na ekonomske procese u cijeloj BiH i da li je ova retorika posljednjih dana u medijima opasna?

ĆATIĆ: Najava političkih predstavnika iz Republike Srpske da neće učestvovati u radu državnih institucija predstavlja klasičan oblik političke ucjene, s ciljem da se volja jedne politike i jednog entiteta nametne cijeloj državi.

SDA na to nikada neće pristati. Demokratskim sredstvima, kroz institucije sistema, odlučno ćemo se suprotstaviti nasrtajima na državne institucije. Svaki vid destabilizacije prilika utječe i na ekonomske procese.

Oni koji prijete blokadama, a dolaze iz Republike Srpske, ne vide da najviše štete nanose upravo tom entitetu i građanima. Toga moraju biti svjesni.