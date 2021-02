Osnivač i CEO kompanije "Dwelt": Na pametnom putu od ideje do uspjeha

Sigurno živimo u periodu softverske industrije i snažnog rasta IT kompanija. U svakodnevnoj komunikaciji susrećemo se s nizom pojmova iz digitalnog svijeta, a u posljednje vrijeme sve više se spominje digitalna transformacija koja utiče na sve oblasti privrede, mijenja naš život rad i komunikacije. Ako smo i na tren pomislili da suviše kasnimo, demantovaće nas informacija da je Evropska komisija usvojila program "Digitalna Evropa za period 2021-2027. godine" sa ukupnim budžetom od 9,2 milijarde evra za oblikovanje i podršku digitalnoj transformaciji evropskih društava i privrede.

Globalno gledano, godina opterećena pandemijom virusa korona bila je plodonosna za tehnološke kompanije. Tako su akcije kompanije "Tesla" u finalu prošle godine dostigle svoju najveću vrijednost. Ovaj startap i proizvođač električnih vozila sada ima veću vrijednost od top 10 automobilskih kompanija zajedno, pokazatelji su agencije Bloomberg.

I dok su inostrana softverska rješenja čest izbor domaćih kompanija, evropski klijenti su ono čemu teže domaće IT kompanije i freelancery. IT sektor u BiH sve je sadržajniji, kako po broju kompanija, tako i prema uslugama koje nude. Da su spremni da prave jaka softverska rješenja za inostrana tržišta, ali i za domaće kompanije, potvrđuje i primjer IT kompanije "Dwelt" iz Banjaluke. Ova kompanija fokusirana je na razvoj vlastite softverske platforme namijenjene za energetski sektor (toplotna energija i električna energija s posebnim naglaskom na obnovljive izvore energije) - "Platforma X". Za četiri godine postojanja, "Dweltova" "Platforma X" poznata je na inostranim tržištima DACH regije, odnosno u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, ali i na domaćem terenu.

NN: Da li je teže sarađivati sa domaćim ili sa stranim kompanijama, odnosno po čemu se razlikuju njihovi zahtjevi, pitamo Stefana Krnetu, osnivača i CEO kompanije Dwelt.

KRNETA: U suštini, razlikuju se potrebe i zahtjevi koji se postavljaju pred nas, pregovori, nezavisno iz koje zemlje su pregovarači, zavise od ličnosti koja pregovora. Ima "tvrđih" i "mekših" sagovornika, ali i za jedne i za druge mi imamo rješenje koje se zove "Platforma X", kao i potrebna znanja da je dalje razvijamo. Ono što čini razliku jeste činjenica da na inostranom tržištu postoji puno veća potražnja za kvalitetnim i inovativnim softverom na području upravljanja energijom. Što se tiče našeg, energetskog sektora, razlika je u tome što je na inostranom tržištu veći broj snabdjevača energijom i to su u većini slučajeva privatne firme koje snabdijevaju manji broj potrošača, dok je ovdje obrnuto.

NN: Idejno rješenje koje spominjete je vaš softverski proizvod i on je osnova saradnje vaše kompanije i "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS)?

KRNETA: Tako je. Putem javnog poziva koji je raspisala ERS počela je saradnja "Dwelta" sa "Elektroprivredom", koja se odvija kroz razvoj i implementaciju core softverskog sistema za direkciju za snabdijevanje električnom energijom i omogućava "Elektroprivredi" upravljanje sa više od pola miliona kupaca, i to funkcioniše na tržištu već godinu i po bez problema. Prvi put u regiji nakon razdvajanja distribucije i snabdijevanja prvi obračun je urađen bez obračunskih grešaka i bez kašnjenja i na to smo svi u "Dweltu" ponosni. Naš posao je i da pomognemo nacionalnoj kompaniji da se transformiše i da omogući lakše predviđanje potrošnje te time poveća prihod od izvoza električne energije.

Razdvajanje distribucije i snabdijevanja, otvaranje tržišta na prethodno definisan način, značajno mijenja uslove rada ERS i pred njih postavlja težak zadatak. Promjena tržišnih okolnosti, poslovnog ambijenta, novi uslovi rada, traže inovativna i kvalitetna softverska rješenja, a upravo takvo je "Dweltova" „Platforma X“. Mi u kontinuitetu radimo na razvoju našeg softvera kako bismo ostvarili vizije. Jer otvaranje tržišta na prvo mjesto stavlja kupca energije, koji ima dodatne zahtjeve - od praćenja potrošnje u realnom vremenu do pristupa svojim podacima putem mobilnog uređaja. Ta stvarnost je pred nama.

NN: Prilikom saradnje sa ERS kompanija je zabilježila, čini mi se, i prve negativne napise, da li su vas iznenadili i kako se nosite s njima?

KRNETA: Ništa u životu nije idealno niti je lako. Cijela situacija, nekorektni pokušaji osporavanja saradnje "Dwelta" i ERS nisu bili nimalo ugodni. Odlučio sam se za institucionalni pristup vjerujući u pravosudne organe i svakako da sam zadovoljan zadnjom presudom Suda BiH kojom je poništena apsurdna odluka Kancelarije za razmatranje žalbe, a u vezi sa projektom u ERS koji sam pomenuo. Ono što smatram bitnijim jeste da sam i dalje siguran da sam donio dobru odluku kada sam se nakon školovanja vratio u rodni grad, siguran sam u "Dwelt" kao tim i svaku njegovu jedinku i znanje. Tu sam, tu ostajem i radim ono što sam zavolio još kao dječak gledajući oca kako radi na računaru. Moj otac Dragoljub Krneta profesor je na Univerzitetima u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, iza sebe broji godine iskustva u praksi na brojnim projektima u IT kompanijama. Autor je ili koautor značajnog broja naučnih i stručnih radova iz oblasti razvoja softvera, baza podataka, Data Warehouse sistema i sistema poslovne inteligencije objavljenih u respektabilnim naučnim časopisima i zbornicima radova. Danas je i on dio "Dwelt" tima i projekt menadžer projekta sa ERS.

NN: Vratimo se mogućnostima "Platforme X", ona omogućava i realizaciju Smart City koncepata kroz sistem objedinjene naplate?

KRNETA: Istakao bih saradnju sa gradom koji graniči sa Evropskom unijom, grad Gradiška - to je jedan dobar primjer sređenog malog grada koji Smart City koncept pravi po svojoj mjeri. Ljudi koje vode grad prepoznali su mogućnosti koje Smart City nudi i kontinuirano su zainteresovani za nova rješenja. Naša ideja je bila da u okviru "Platforme X" ponudimo sistem objedinjene naplate kao osnovu za kreiranje pametnog grada i da to bude proizvod za lokalno tržište koje će omogućiti digitalizaciju lokalnih preduzeća. Kada sam rekao koncept po svojoj mjeri, to upravo i jeste cilj koncepta pametnih gradova. Svaki grad ima svoje potrebe, a "Dweltova" platforma upravo se po tome i razlikuje od drugih ideja, ona u prvi plan stavlja korisnike i prirodni razvoj grada, a na osnovu podataka prikupljenih od lokalnih pružalaca komunalnih usluga predviđa i ukazuje na potrebe za infrastrukturnim ulaganjima u dijelovima grada/opštine. Na osnovu podataka možemo da predlažemo mjerenje buke, zagađanost vazduha, električne punjače za vozila, ali i razvoj naselja, puteva, vodovodnih mreža.

NN: Koji su dalji planovi za "Dwelt", čini se da vam ideja ne nedostaje?

KRNETA: Ideja zaista imamo, ali još bitnije je da imamo vrhunsko znanje i tehnologiju. Trenutno "Dwelt" stvara prvi energy cloud u regiji. Uskoro će naš broj krajnjih korisnika energije dostići milion, a broj pametnih brojila u sistemu 100.000. U ovoj godini planiramo da završimo seriju A finansiranja sa nekim od inostranih strateških partnera. "Platforma X" je dokazan softver u energetskom sektoru, to je proizvod koji nas je uveo na inostrana tržišta, ali i kao ravnopravne učesnike na Utility Weeku u Parizu, bili smo jedini startap iz BiH koji je pozvan na eko-samit Berlin. Ove godine kalendar je već popunjen najprestižnijim IT događajima u Evropi.