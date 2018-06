Pavić: DNS pred građane izlazi s obrazom

Demokratski narodni savez osnovan je 17. juna 2000. godine i danas obilježava svojih, kako kažu, prvih 18 godina trajanja. Povodom ovog jubileja urađene su promjene logotipa, kao i nova veb-stranica za korisnike. Novi vizuelni identitet odraziće se i na oktobarske izbore, kada će biti predstavljen novi slogan kampanje, kaže Marko Pavić, lider DNS-a.

NN: Gospodine Paviću, šta su Vaša očekivanja i uopšte očekivanja DNS-a od opštih izbora?

PAVIĆ: Demokratski narodni savez očekuje veliko povjerenje građana. Procjenjujemo da ćemo osvojiti oko 100.000 glasova, što je 12 do 15 narodnih poslanika te dva poslanika na nivou bh. parlamenta. Ovo je realna procjena, koja je zasnovana na rastu koji imamo sve ove godine. Moramo podsjetiti i da je u posljednje vrijeme DNS-u pristupio značajan broj novih članova i dokazanih političara, koji žele zajedno s nama raditi na razvoju Republike Srpske. Mislim da su građani prepoznali našu pozitivnu politiku i želju da radimo. Najveći izborni iskorak očekujemo na području Romanije, ali i u regijama Banjaluka, Bijeljina i Doboj. Naravno, tradicionalno dobre rezultate očekujemo u Prijedoru, Zvorniku i Trebinju.

NN: Kako vidite budućnost koalicije SNSD - DNS - SP?

PAVIĆ: Vi znate da smo potpisali koalicioni sporazum i mi ćemo ga se pridržavati. Očekujem pobjedu koalicije na svim nivoima. Kroz godine iza nas, DNS je pokazao i dokazao da nije istomišljenik s ostalim koalicionim partijama i da nam je Republika Srpska najvažnija - ne fotelje i pojedinci. Jasno smo iskazivali svoje nezadovoljstvo. I nismo odustajali. Sjetite se samo našeg stava o npr. Rudniku Ljubija i pritisaka koje je tada trpio DNS. Ili pritisaka u vezi s reformom vojske i policije. DNS nije prihvatio nijednu od tih odluka i na to smo danas najponosniji. Za nas je važno da je ova koalicija okupljena oko suštinski istog principa, a to je očuvanje dejtonske Republike Srpske i njenih nadležnosti. I u tom suštinski najvažnijem cilju smo se složili i uspjeli. Znate, te neke 2000. godine mi smo preuzeli obavezu da pokušamo iz haosa napraviti sistem. A nije lako praviti sistem kada imate ranjeno društvo, tek izašlo iz rata, veliki broj izbjeglih, raseljenih, obespravljenih po brojnim osnovama, povratnike, privrednike koji pokušavaju podići ekonomiju, praktično iz ničeg, omladinu kojoj je potreban posao. Danas, 18 godina poslije, ipak imate šta da vidite. Neki kažu da nije dobro. Neki kažu da treba bolje i drugačije. I ja mislim da uvijek može bolje. Ali to nije razlog da umanjimo ono što je urađeno, napravljeno i sačuvano. DNS je uvijek bio opredijeljen da radi, da gradi, ali i da čuva ono što je našim građanima sveto. Svoje politike smo bazirali na potrebama naših građana i od toga nećemo odustati.

NN: S kojom idejom i porukom ćete stati pred građane u predstojećoj kampanji?

PAVIĆ: Mi pred građane izlazimo uvijek s obrazom, tako ćemo i ovaj put. Mi se ne borimo za Republiku Srpsku u kampanji, nego svaki dan. Fokusiraćemo se kao i uvijek na ekonomska pitanja jer su ona suština ostanka svih naših građana u Republici Srpskoj. Bez jače ekonomije i privrednih giganata, kakve je naša privreda ranije poznavala, nema napretka. DNS se zalaže za tzv. održivi koncept ekonomije; mi želimo da svaka regija od resursa koji ima napravi stabilno, jako preduzeće. Jer, kad imate dovoljno sirovine, koja je osnov velikog privrednog preduzeća, imate i sigurna radna mjesta. Takav koncept smo testirali u godinama koje su iza nas u gradu Prijedoru i pokazao je značajne rezultate. Isti koncept smo primijenili čak i na nerazvijene opštine - Petrovac (Drinić) i Oštru Luku. I tamo se ovaj koncept pokazao kao dobar jer su ove lokalne zajednice danas mnogo stabilnije nego ranije. U Driniću, na primjer, su svi mladi i obrazovani ljudi - zaposleni. Oštra Luka je od velikog deficita došla do skromne opštine koja funkcioniše i izmiruje svoje obaveze, koja gradi i planira. Dakle, koncept koji DNS propagira je testiran i dokazan i vjerujemo u njega. Moramo čuvati ono što imamo i na tim resursima temeljiti lokalnu i regionalnu privredu.

NN: Vi ste već 15 godina lider DNS-a. Na čemu se temelji povjerenje koje imate od članova Vaše stranke?

PAVIĆ: Predsjedavanje DNS-om preuzeo sam 2003. godine. Iako sam nekoliko puta razmišljao da je vrijeme da se povučem, članstvo je tu moju odluku svaki put kategorički odbacilo. Vjerujem da je ključ uspjeha stalan razgovor i široke konsultacije, koje obavljamo putem organa stranke, kolegijuma, Predsjedništva, ali i u Glavnom odboru. Sve odluke su transparentne i svi su uključeni. Naravno da je to duži put, ali takav princip funkcionisanja nas je doveo do današnjeg DNS-a, koji ima predsjednika partije, zamjenika, šest potpredsjednika, generalnog sekretara; organizovan je u deset regionalnih odbora, uključujući i Federaciju BiH, koja nam je veoma važna, i 70 gradskih odnosno opštinskih odbora. Samo podatak da nakon lokalnih izbora imamo 170 odbornika u Republici Srpskoj dovoljno govori o DNS-u.

NN: Kad ste spomenuli rast, dosta novih lica ima u DNS-u. Ima li nezadovoljstva zbog toga?

PAVIĆ: Ne bih rekao da ima. Prije možemo govoriti o nekom periodu adaptacije na nove ljude, njihove navike ili možda drugačiji sistem rada. I to je prirodno. Svaka promjena je dobra - nove ljude tjera na dokazivanje, a one koji su duže tu - da pokažu svoje umijeće.

NN: Uz nove članove, DNS od 17. marta ima i novi logo.

PAVIĆ: Da. Povodom 18 godina postojanja DNS-a odlučili smo da napravimo vizuelnu promjenu. I dalje smo ostali vjerni DNS-ovom prepoznatljivom logu, ali je on sada, kako kažu u Medija timu DNS-a, prilagođen novim medijima i vizuelnim trendovima. Naravno, logo prati i novi internet-portal i novi slogan kampanje, koji će biti prezentovan i dat na odobravanje članovima Glavnog odbora DNS-a na sjednici koja će biti održana 23. juna 2018. godine, u Trebinju.

NN: Gospodine Paviću, za Vas je vezan i jedan kuriozitet. Vi ste jedini političar u BiH koji je samoinicijativno i dobrovoljno - otišao u penziju. Šta je iniciralo takvu, za naše prilike, pomalo neobičnu odluku?

PAVIĆ: Mnogi su me to pitali, ali ja sam odlučio da se penzionišem 2016. godine, nakon što sam 12 godina bio gradonačelnik Prijedora. I svi su bili iznenađeni. Jer, i nakon izbora 2016. godine mogao sam biti gradonačelnik, kao što to i jeste kandidat DNS-a danas. Vidite, DNS ima mnogo vrijednih ljudi. I vrijeme je dati njima šansu da rade i pokažu šta umiju. DNS je tu šansu dao dosad nekoliko puta - i nismo pogriješili. Možda je neobično, ali za mene - ispravno i prirodno.

NN: Danas je 18. rođendan DNS-a. Kako vidite DNS za, na primjer, narednih 18 godina?

PAVIĆ: Kada sam preuzeo predsjedavanje DNS-om, 2003. godine, novinari su me pitali koji je cilj DNS-a. Tada sam reko da je naša ambicija da budemo treća stranka po snazi u Republici Srpskoj. Znao sam da nas čeka veliki rad i lično mi je, u tom trenutku, taj cilj izgledao veoma daleko. Danas, nakon 18 godina postojanja, DNS pretenduje da bude druga stranka u Republici Srpskoj i zaista sam ponosan što smo naš zacrtani cilj ne samo ostvarili, nego i premašili. Volio bih da DNS i za 18 godina od danas ostane složna porodica kakva sada jeste, jer, znate, mi u DNS-u nismo samo članovi. Mi smo se s godinama naučili da budemo jedni drugima prijatelji, podrška, i kroz posao i privatno. Mislim da je to posebna veličina DNS-a i volio bih da se to nikad ne promijeni.