Petar Đokić: Cijenimo ulogu NATO-a, ali nećemo u članstvo

Ako dođe do blokade rada institucija, na gubitku će biti svi građani BiH, kaže Petar Đokić, lider Socijalističke partije.

Đokić kaže da RS cijeni živote i novac koje je NATO uložio za očuvanje mira u BiH, ali da RS mora pratiti Srbiju kad je u pitanju članstvo u toj organizaciji.

"RS je jako povezana sa Srbijom i to niko ne treba RS sporiti. To je realnost koja je nastala kao produkt raspada bivše države, to je realnost nastala Dejtonskim sporazumom i specijalnim i paralelnim vezama", rekao je Đokić, koji je i ministar energetike i rudarstva RS.

NN: Kako ocjenjujete rad Vlade i Vašeg ministarstva?

ĐOKIĆ: Nije zahvalno da ja ocjenjujem rad Vlade, ali mogu da u ulozi predsjednika koalicione partije kažem da sam lično veoma zadovoljan ovim što je ostvarila Vlada koju predvodi Radovan Višković. Njegova aktivnost je usmjerena na postizanje većeg ekonomskog rasta i razvoja RS i sprečavanje negativnih trendova i najava krize, koja bi se mogla pojaviti u nekim razvijenim zemljama poput Njemačke.

NN: Spominjete krizu u Evropi. Očekujete li negativne reperkusije na RS?

ĐOKIĆ: Mi to već osjetimo kod nekih naših drvoprerađivača i zaključenih ugovora za ovu godinu. Naravno, vrijednost tih ugovora nije tolika da to može bitno uticati na vrijednost bruto domaćeg proizvoda RS. Još je rano govoriti o nekim značajnijim posljedicama, međutim, mi to primjećujemo i trudimo se da na vrijeme reagujemo.

NN: Šta je aktuelno u Vašem ministarstvu?

ĐOKIĆ: Radimo dosljedno na realizaciji Strategije razvoja energetike do 2035. godine. Maksimalno se trudimo da ohrabrimo investitore da investiraju u energetski i rudarski sektor. "Elektroprivreda RS" je državna kompanija koja ima posebnu specifičnu težinu i potpuno je logično da je ona sada nakon mnogo vremena nosilac nekih od najvećih investicionih projekata u energetskom sektoru RS. Upravo ova vlada je u tom smislu načinila veliki iskorak. Usvojen je plan novih investicija u razvoj energetskih kapaciteta u RS, koje će graditi "Elektroprivreda RS". Znate da imamo vrlo vidljivu koncesionu aktivnost u RS. Izgradili smo 30 manjih hidroelektrana u posljednjih nekoliko godina, imamo i jednu veliku termoelektranu, imamo dosad izgrađeno oko 50 malih solarnih elektrana različite instalisane snage, vršimo pripreme za izgradnju velikih vjetroelektrana. Takođe, u proizvodnji električne energije iz biomase smo napravili vidljive iskorake i nastavićemo s takvom aktivnosti i u budućnosti.

NN: Da li je u tom sklopu i novi zakon o električnoj energiji koji spremate?

ĐOKIĆ: Da bismo ostali u okviru obaveza koje je RS kao dio BiH preuzela prema Energetskoj zajednici, pripremamo taj zakon, za koji se nadamo da će ga parlament RS prihvatiti. Takođe, u pogledu izvršavanja tih međunarodnih obaveza očekujemo donošenje zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH.

NN: U vezi s gasom je bilo dosta tumačenja na šta se pristalo, zar ne?

ĐOKIĆ: Ma bilo je tu svega u pogledu očekivanja. Imali smo 15 sastanaka na različitim nivoima o ovoj temi da dođemo do najboljih rješenja. A najbolje rješenje je kad ne rušite Ustav i zakone i činite određeni korak naprijed ka unapređenju stanja u skladu s evropskim direktivama. Mislim da je RS postupala krajnje odgovorno i profesionalno po ovom pitanju, a na FBiH je da učini napor koji je učinila RS.

NN: Šta mogu građani očekivati od novog zakona o električnoj energiji?

ĐOKIĆ: Za građane će značiti više investicija i kvalitetnije uređeno stanje između svih energetskih subjekata u RS. Nastavićemo razvijati interkonekciju sa susjednim državama. Taj projekat je trenutno u nepotrebnom zastoju, čime se stvara velika šteta RS i FBiH. Poznato je da taj projekat vodi kompanija "Elektroprenos BiH", koja je skoro dvije godine u blokadi svojih poslovnih aktivnosti.

NN: Hoće li biti poskupljenja struje?

ĐOKIĆ: U ovom trenutku se ne razmatra ta opcija. Naravno, mi smo izloženi pritiscima od strane naših proizvođača električne energije, koji traže da im se odobre dodatni troškovi nastali u procesu proizvodnje. RS je odavno usvojila politiku niskih cijena kako bi struja bila dostupnija svim građanima. Ta politika će se morati održati. A da li će doći do nekih blagih korekcija cijena u korist proizvođača, vidjećemo nakon što se izvrše potrebne analize. Podsjećam da je cijena kilovat sata proizvedenog u "Elektroprivredi RS" najjeftinija u regionu, a tražnja za električnom energijom se povećava i cijene na tržištu električne energije kontinuirano rastu. Mislim da prema toj činjenici treba da se odnosimo na adekvatan način. Mi i dalje razmatramo mogućnost podrške i zaštite socijalno ugroženih kategorija potrošača, ali nam je za to potrebno mnogo više finansijskih sredstava od onih koje imamo. Nedostajuća finansijska sredstva bi se mogla obezbijediti ukoliko bi "Elektroprivreda RS" ostvarila veću dobit pa da kroz zakonom uređeni postupak možemo dio sredstava iz ostvarene dobiti vratiti našim građanima.

NN: Spominje se rekonstrukcija Vlade, pa i Vaše ime. Očekujete li da ćete Vi morati napustiti Vladu?

ĐOKIĆ: O rekonstrukciji Vlade često pričaju nepozvani ljudi. O tome treba da govore oni koji su najodgovorniji za rad Vlade, a to su premijer i predsjednica Republike, koja mu je dala mandat. Predsjednik Vlade će o tome razmišljati i voditi taj proces onako kako on smatra da je najbolje. Svakako, ovo je koaliciona vlada i ništa se ne može dešavati bez konsultacija s koalicionim partnerima. Moguća rekonstrukcija treba da bude pitanje partnera koji čine Vladu, a ako se personalnim promjenama rad može unaprijediti, ja sam uvijek za to.

NN: Da li možda ima nekih najava za sastanke?

ĐOKIĆ: Ne, na tu temu nismo imali sastanke. Naša saradnja u okviru postojeće skupštinske većine se odvija potpuno normalno i jako mi je drago da smo stabilna vlast u regionu. To je najvažniji preduslov za održavanje stabilnosti RS i njen normalan život.

NN: Ja iz ovog što ste rekli zaključujem da sebi dajete prolaznu ocjenu?

ĐOKIĆ: Ja sebe neću ocjenjivati! Mogu samo reći da se mnogo trudim da pomognem da RS napreduje i da se razvija.

NN: Kako ocjenjujete pitanje imenovanja Savjeta ministara i Godišnjeg nacionalnog plana za NATO?

ĐOKIĆ: Jako sam razočaran time što FBiH ili, konkretno, bošnjačka politička komponenta blokira formiranje Savjeta ministara i rad institucija BiH. Oni imaju velike neriješene probleme unutar FBiH. Još nisu izabrali novu federalnu vladu, imaju problem u pojedinim kantonima između Bošnjaka i Hrvata, duže od deset godina otvoren problem Mostara... To su pitanja o kojima se ne govori i na njih se ne vrši nikakav pritisak da to riješe, a kada se pojavi neka sitnica u RS, onda se sve prebacuje na nas i dodatno se problematizuje. Pored rečenog, radi se i na velikom pritisku na RS i na ključne ljude koji predstavljaju RS. Najvećem pritisku, skoro svakodnevno, izložen je Milorad Dodik, koji je dobio najveći broj glasova u BiH da bude srpski član Predsjedništva BiH. Oni žele da spriječe da Milorad Dodik i RS imaju veći uticaj na rad institucija BiH. Krajnje je drsko da se na njega vrši pritisak i da ga optužuju da on blokira formiranje institucija i da želi da spriječi saradnju s evropskim i evroatlantskim institucijama. To je krajnje tendenciozna namjera, koja nema za cilj da nešto riješi u BiH, već samo da iskomplikuje. To se mora izbjeći, zato što se mora poštovati demokratski proces, a to je rezultat izbora. RS je sve ove godine iza nas bila svjesna da je NATO pomogao izgradnji i stabilizaciji mira. NATO je u taj projekt uložio i živote i velika sredstva i mi smo im na tome zahvalni. Članstvo u NATO-u je dobrovoljan čin svake države i tako treba da ostane. Neke su se okolnosti u međuvremenu mijenjale. Srbija je procijenila da je za njenu nacionalnu bezbjednost status neutralnosti najbolja opcija. RS je jako povezana sa Srbijom i to niko ne treba RS sporiti. To je realnost koja je nastala kao produkt raspada bivše države, to je realnost nastala Dejtonskim sporazumom i specijalnim i paralelnim vezama. Na kraju krajeva, i Austrija je neutralna država i potpuno normalno funkcioniše u EU i to danas niko ne problematizuje.

NN: Ako dođe do blokada koje je najavio Milorad Dodik, hoće li RS biti spremna da trpi sve posljedice koje bi se mogle desiti, prevashodno ekonomske?

ĐOKIĆ: Ne bih želio da dođe do blokade, zato što će na gubitku biti cijela BiH. Time bi se kriza i problem BiH nepotrebno produbili. Pri svakoj krizi najveću štetu trpe građani i to bi osjećali i Srbi i Bošnjaci i Hrvati. Očekujem da se to spriječi. SP i ja lično se zalažemo za dijalog, za usaglašavanje politika gdje god je to moguće. Bilo bi neuporedivo bolje, umjesto pritisaka i ucjena na Dodika, da se iskoristi njegova lična sposobnost i vještina u pregovorima sa drugim državama i da se u našu zemlju privuče što više novih investicija i novih radnih mjesta. To bi bio najbolji način djelovanja i koristio bi svima. RS mora i dalje da brine o zaštiti svojih interesa i to je obaveza svih njenih izabranih predstavnika. Ne smijemo biti naivni, to neće biti lako, ali moramo nastaviti da se snagom svojih argumenata borimo za svoje ciljeve, a ima ih dovoljno. Nekada mislim da se radi o vrlo ružnom projektu koji je zamišljen negdje vani, da se sve namjerno zakomplikuje, umjesto da se posvetimo dijalogu i da kroz međusobno uvažavanje radimo na rješavanju životnih problema građana.

Moja diploma nije sporna

NN: Nekolicina opozicionih poslanika postavila je pitanje validnosti Vaše diplome. Možete li razjasniti o čemu je riječ?

ĐOKIĆ: Više puta sam rekao da moja diploma nije sporna. Dao sam je na uvid svima koji su to tražili i mogli su se uvjeriti u vjerodostojnost moje diplome kao dokumenta. Dugo sam u politici i mogu da razumijem kritiku utemeljenu na činjenicama, ali u ovom slučaju je očigledno da se na bazi podvala i neargumentovanih kritika pokušavaju kompromitovati moja ličnost i mnogi rezultati koje sam postigao kao čovjek i političar. Nikada se na laži i obmane nisam obazirao, jer bih se na taj način samo njima bavio. Moja društvena i politička uloga su na daleko višem nivou i svjestan sam odgovornosti koju imam prema ljudima koji godinama daju povjerenje meni lično i Socijalističkoj partiji koju predvodim, ali moramo biti svjesni da je uvijek bilo i onih koji su se prodavali za nečije interese i napadali bez argumenata. Nikada nisam pripadao takvim grupama i nisam dozvoljavao da me bilo čime ucjenjuju.