Petričević za "Nezavisne": Naš cilj su veće plate u privatnom sektoru nego u administraciji

BANJALUKA - U potpunosti sam svjestan visokih očekivanja koja privrednici imaju od mene i ministarstva na čijem sam čelu i zato mi je plan da u saradnji sa stručnim timom učinim sve kako bi se stvorila sistemska saradnja između našeg ministarstva i poslovne zajednice s ciljem da se poveća konkurentnost privrede, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Vjekoslav Petričević, minister privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske.

Kako je poručio, cilj je da se kroz zakonska rješenja, ukidanje parafiskalnih nameta i olakšanje poslovanja stvori ambijent u kojem će plate u privredi prestići one u državnoj administraciji, jer će to privatni sektor učiniti atraktivnijim.

NN: Da li ste se za ovo kratko vrijeme, koliko ste na poziciji ministra, susretali s privrednicima i na šta se oni konkretno žale?

PETRIČEVIĆ: Prvi zvanični susreti koje smo organizovali u okviru Ministarstva bili su upravo sa predstavnicima privrede i to sa članovima Privredne komore Republike Srpske, Unije udruženja poslodavaca i Zanatsko-preduzetničke komore. Takođe smo za kratko vrijeme, koliko Ministarstvo postoji, posjetili nekoliko preduzeća u različitim gradovima i opštinama u RS. Sa privrednicima je razgovarano o problemima s kojima se susreću u radu i administrativnim barijerama koje im otežavaju poslovanje. Želimo da novoformirano ministarstvo, zajedno sa Vladom Republike Srpske, kontinuirano radi na poboljšanju privrednog ambijenta, sa dugoročnim ciljem da RS bude regionalni lider po uslovima poslovanja. Svjesni smo izazova s kojima se poslovna zajednica suočava te ćemo vrlo brzo zajedno napraviti listu priorieta za 2019. godinu u skladu sa Programom ekonomskih reformi RS za period 2019-2021. godine.

NN: Koliko je realno da se zahtjevi privrednika ispune?

PETRIČEVIĆ: Ministarstvo čini sve kako bi se uklonili administrativni problemi koji ometaju poslovanje i stvaraju prepreke u radu naših privrednika. Da li će biti dovoljan jedan mandat da ih sve riješimo, ne mogu unaprijed reći, ali moj tim i ja ćemo dati sve od sebe. Nekoliko konkretnih stvari ćemo vrlo brzo realizovati, a za neke mjere će biti potrebno više vremena. Efekti većine sprovedenih reformi prave rezultate donose tek nakon nekog vremena, tako da je potrebno i malo strpljenja.

NN: Mediji su primijetili kako je budžet namijenjen za Vaše ministarstvo u odnosu na ostale "skromnih" 4,4 miliona maraka. Da li ograničena sredstva mogu praviti problem Vašim planovima?

PETRIČEVIĆ: Budžet od 4,4 miliona maraka neće biti presudan u našem radu. Pametno utrošena sredstva mogu napraviti veću korist za privredu Republike Srpske nego 44 miliona loše raspoređena i pogrešno utrošena. Mi ćemo u prvom periodu mandata raditi na sprovođenju reformi kako bi se uhvatio pravi razvojni zalet. Budžet ćemo u ovoj fazi nadoknaditi dobrim idejama, konkretnim prijedlozima za projekte prema međunarodnim organizacijama, entuzijazmom i radom, ali važno je napomenuti da će nam za ozbiljan i dugoročan razvoj privrede i preduzetništva biti potreban značajno veći budžet.

NN: Na kojim poslovima trenutno radite i šta će to donijeti privredi?

PETRIČEVIĆ: Trenutno radimo na registru podsticaja Republike Srpske. Formirana je Radna grupa koja priprema pravni okvir i softversko rješenje. Registar će biti baza svih dostupnih podsticaja na lokalnom i republičkom nivou. Na ovaj način će se izbjeći dupliranje sredstava, a transparentnost i ažuriranje podataka u kontinuitetu će uvesti red u ovu oblast. Tehnološki razvoj poboljšava uslove rada i produktivnost privrede, zbog toga ćemo se zalagati za izmjene Zakona o porezu na dobit. Privrednici koji na teritoriji RS izvrše ulaganje u opremu i postrojenja imaće pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja.

NN: Nedavno ste rekli da ćete insistirati na rasterećenju privrede?

PETRIČEVIĆ: Tu prvenstveno mislimo na područja parafiskalnih nameta, koji su, prema brojnim analizama, jedna od najvećih kočnica u poslovanju privrednika i razvoju privrede. Pod parafiskalnim nametima mislim na razne vrste naknada, taksi itd. Ukidanjem dijela tih nameta za koje analize pokažu da nisu opravdane, rasteretićemo privredu. To bi omogućilo privrednicima da usmjere ta sredstva na povećanje plata i nove investicije. Ministarstvo je pokrenulo niz incijativa u kojima se traži od nadležnih institucija da oslobode privrednike prikupljanja dijela dokumentacije prilikom registracije poslovnih subjekata, kao i da se dobar dio neophodnih administrativnih procesa i procedura digitalizuje kako bi se proces ubrzao, pojeftinio i pojednostavio. Razmatramo i više opcija za smanjenje opterećenja na platu, što bi trebalo dovesti do povećanja neto plata, prvenstveno u privredi. Cilj nam je da prosječne plate u privredi prestignu one u državnoj administraciji, jer će to privatni sektor učiniti atraktivnijim.

NN: Ministarstvo na čijem ste čelu, između ostalog, formirano je i na zahtjev privrednika. Da li ste svjesni kolika očekivanja imaju od Vas?

PETRIČEVIĆ: Potpuno sam svjestan visokih očekivanja i zato mi je plan da u saradnji sa stručnim timom učinim sve kako bi se stvorila sistemska saradnja između našeg ministarstva i poslovne zajednice, sa ciljem da se poveća konkurentnost privrede. Dolazim direktno iz privrede, kao i većina ljudi iz mog tima. Takođe, premijer Višković dolazi iz privrede i smatram da u ovom sazivu Vlade privrednici imaju puno razumijevanje i podršku. Očekivanja su velika, ali velika je i naša namjera da napravimo dobar rezultat.

NN: Pred poslanicima u Narodnoj skupštini je nekoliko zakonskih rješenja koja se odnose na privredu i preduzetništvo. Šta se njima želi postići?

PETRIČEVIĆ: Na sljedećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraće se Nacrt zakona o izmjeni Zakona o privrednim društvima. Realizacijom ovog dijela reforme, lica koja namjeravaju da posluju u Republici Srpskoj biće u prilici da elektronskim putem, uz minimalne troškove, za kratko vrijeme, na jednostavan način registruju poslovanje. Proces e-registracije u ovoj fazi biće omogućen samo jednočlanim društvima sa ograničenom odgovornošću. Na dnevnom redu je takođe Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preduzetničkoj djelatnosti. Pored uspostavljanja mogućnosti za predaju zahtjeva za registraciju preduzetnika elektronskim putem, predloženim zakonskim rješenjem uvodi se novi koncept provjere uslova za poslovanje u formi preduzetnika. Stranke se potpuno oslobađaju obaveze dostave dokumenata o stanju poreskih obaveza, izrečenosti zaštitne mjere i prekršajnih sankcija iz oblasti ekonomskog poslovanja, kojima potvrđuju ispunjenost uslova za registraciju poslovanja. Svi ovi podaci ubuduće će se provjeravati uvidom u elektronske evidencije o ovim podacima koji se vode kod MUP-a RS i Poreske uprave RS.