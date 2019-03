​Gdje god smo radili projekte, ljudi su nas uvijek toplo primali. Uvijek. I obični ljudi, i poslovna zajednica, i gradonačelnici, i političari. I to je zaista kontradikcija. Otvoreno rečeno, teže nam je doprijeti do javnosti u RS nego u FBiH, rekao je Piter Dafi, direktor USAID-a u BiH.

"Želimo da s našim projektima dođemo i do ljudi u RS. Pritom, ja zaista ne vidim oklijevanje poslovne zajednice, gradonačelnika i poljoprivrednika da sarađuju s Vladom SAD. Mislim da je problem nedostatak pravih informacija", rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Dafi.

NN: Kako biste Vi ocijenili efekat projekata koje je USAID sproveo u BiH?

DAFI: USAID je do sada sproveo projekte u BiH vrijednosti 1,8 milijardi dolara. Oko milijarda je utrošena na projekte obnove odmah nakon rata. U posljednjih nekoliko godina pokušavamo se fokusirati na dvije glavne inicijative: želimo pomoći poslovnoj zajednici i da se BiH ekonomski integriše u EU. BiH je "okružena" EU, a mnogo ljudi želi ovdje izgraditi svoju budućnost. U posljednjih godinu dana vidjeli smo mnogo uspjeha na tom području. Osim toga, želimo se fokusirati na projekte direktno u lokalnim zajednicama. Pokrećemo program vrijednosti 12 miliona dolara, u kojem želimo raditi s običnim ljudima. To ne moraju biti nevladini aktivisti. To mogu biti učitelji ili bilo ko ko uživa povjerenje ili ugled u svojoj zajednici. Želimo da nam se takvi ljudi jave i kažu koji problem u svojoj zajednici žele riješiti. Mi bismo im dali sredstva da zajedno sa svojom zajednicom riješe probleme koji ih najviše tište. Trenutno sprovodimo pilot-projekat u Unsko-sanskom kantonu i već imamo jako veliki odziv. Želimo da vidimo kako ljudi mogu iskazati svoju kreativnost bez formalnosti poput pisanja projekata za grantove, itd. Želimo da ljudi razmisle šta žele uraditi, a ne da se opterećuju formalnim aplikacijama i slično. Uskoro ćemo objaviti više detalja kako bismo uključili što je moguće više ljudi.

NN: U dijelu koji se odnosi na poslovno okruženje, šta ste tu uradili?

DAFI: Fokusirali smo se na stvari o kojima nam govori poslovna zajednica, koja želi stabilnije i predvidljivije poslovno okruženje. Kada sam došao prije tri i po godine, poslovno okruženje nije bilo sjajno, ali sada ipak nisu stvari tako loše - postoji mnogo uspješnih priča, ali može biti i bolje. Napravili smo registar parafiskalnih nameta i poreza, jer ovi nameti znatno otežavaju poslovanje. Registar smo učinili javnim, tako da je sada situacija mnogo transparentnija. Vlasti RS su čak otišle i korak dalje, pa su u zakonu koji su usvojile navele da nameti koji se tek planiraju prvo treba da budu objavljeni u registru. Ovaj uspjeh je sjajan primjer kako možemo raditi zajedno s poslovnom zajednicom i vlastima i postići veću predvidljivost i transparentnost. Radili smo i s petnaestak opština na projektu sertificiranja sredina pogodnih za poslovanje koji pomaže investitorima da znaju da tu postoje međunarodno priznati procesi i standardi. "Financial Times" je uključio dvije opštine iz BiH na listu deset najboljih malih gradova budućnosti. To su Prijedor i Bijeljina. Obje opštine su radile s USAID-om na tome. Naša najveća inicijativa u narednom periodu biće usmjerena na prilagođavanje obrazovnog sistema potrebama društva i poslovne zajednice. Želimo se fokusirati na projekte nauke i tehnologije u osnovnim školama, kao i na projekte poboljšanja obuke za različita zanimanja. Nadamo se da će to doprinijeti stvaranju pretpostavki za mlade ljude da u BiH vide budućnost.

NN: Kakav je uspjeh vašeg projekta dovođenja ljudi iz dijaspore da investiraju u BiH? Znam da ste ranije na tome radili.

DAFI: Da, taj projekat je prevazišao sva naša očekivanja, a to nije baš uvijek slučaj! Trenutno imamo oko 35 pokrenutih biznisa zahvaljujući ovom USAID projektu. Ključ uspjeha je da smo uspjeli stvoriti mrežu ljudi iz dijaspore koji žele vidjeti investicije u BiH.

NN: Očigledno postoji mnogo uspješnih projekata koje je USAID sproveo, a ipak u medijima ima i negativnih priča o vama. Zašto je to tako?

DAFI: Gdje god smo radili projekte, ljudi su nas uvijek toplo primali. Uvijek. I obični ljudi, i poslovna zajednica, i gradonačelnici, i političari. I to je zaista kontradikcija. Otvoreno rečeno, teže nam je doprijeti do javnosti u RS nego u FBiH. Recimo, ove godine planiramo objaviti natječaj za grantove ukupne vrijednosti od tri miliona dolara za projekte u poljoprivredi. To je mnogo grantova! A u prethodnom periodu na dvije aplikacije iz FBiH dobijemo jednu iz RS. Želimo da s našim projektima dođemo i do ljudi u RS. Pritom, ja zaista ne vidim oklijevanje poslovne zajednice, gradonačelnika i poljoprivrednika da sarađuju s Vladom SAD. Mislim da je problem nedostatak pravih informacija.

NN: Kako komentarišete neke tvrdnje da USAID pomaže projekte koji su usmjereni protiv vlasti u RS?

DAFI: Svako ko to tvrdi, volio bih da ukaže na koje konkretno programe misli. Naši projekti pomažu poslovnoj zajednici, pomažu borbi protiv korupcije, a u posljednje vrijeme sve više u oblasti obrazovanja i radne snage. Projekti koje sprovodimo su podržani od strane svih zajednica u BiH. A tvrdnje da naši projekti potkopavaju vlasti nisu prisutne samo u BiH. To se dešava i u drugim zemljama gdje se želi potkopati odnose koje naša vlada želi graditi s tim zemljama. A da budem potpuno otvoren, tvrdnje slične ovima koje navodite čujemo i u drugim zemljama regiona.

NN: Ljudi u BiH su prirodno nepovjerljivi i često se pitaju zašto im neko daje svoj novac. Kako biste Vi objasnili koji su ciljevi Vlade SAD da pomaže BiH?

DAFI: Vlada SAD ima dugogodišnje partnerstvo s BiH. Osnovni razlog je taj što mi želimo mir i stabilnost u regionu. Zato sprovodimo projekte koji podržavaju ekonomski razvoj i povezuju ljude i zemlje u regionu. Takođe, mislim da ta prirodna nepovjerljivost postoji i zato jer se građani plaše da će novac završiti u rukama korumpiranih političara. Zato su naši projekti 97 do 98 odsto usmjereni direktno ka poslovnoj zajednici, građanskim organizacijama, itd. USAID želi svoje projekte implementirati direktno sa zainteresovanim zajednicama i organizacijama.