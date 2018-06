Poslanik Bundestaga Josip Juratović za "Nezavisne": BiH stoji u mjestu

BERLIN - BiH stoji u mjestu, kaže Josip Juratović, poslanik njemačkog Bundestaga, u intervjuu za "Nezavisne".

"U EU se raspravlja da li je proširenje dobro ili ne. Razmišlja se da je možda bolje da se neke stvari prodube prije nego prošire. Ja zagovaram tezu da EU mora pratiti i produbljenje i proširenje", rekao je Juratović, koji je i predsjednik Spoljnopolitičke komisije za jugoistočnu Evropu njemačkog Bundestaga.

NN: Šta EU i Njemačka treba da urade u vezi sa zapadnim Balkanom?

JURATOVIĆ: Obećanje iz Soluna 2003. da zapadni Balkan ima evropsku perspektivu i dalje važi. Međutim, mislim da se stvari kreću dosta sporo. BiH stoji u mjestu. Jedino je Kosovo u težoj poziciji. Kad pogledate situaciju u kojoj je EU i globalne probleme, zapadni Balkan, a pogotovo BiH, više nisu u fokusu. Klima u EU baš i nije za proširenje.

NN: Upravo se sve češće spominje da region možda nikad neće ni biti u članstvu EU, već dio nekih regionalnih foruma?

JURATOVIĆ: U EU se raspravlja da li je proširenje dobro ili ne. Razmišlja se da je možda bolje da se neke stvari prodube prije nego prošire. Ja zagovaram tezu da EU mora pratiti i produbljenje i proširenje. EU treba zapadni Balkan isto koliko zapadni Balkan treba EU, i to prije svega iz sigurnosnih razloga.

NN: Vaša stranka, SPD, već duže vodi spoljnu politiku Njemačke. Čini li Vam se da Njemačka prepušta inicijativu nekim drugim unutar EU da vode politiku prema našem regionu?

JURATOVIĆ: Njemačka se dosad najviše angažirala u ovoj regiji. Moj osjećaj je da su ostale zemlje EU ovaj region manje-više prepustile Njemačkoj ili su tu odgovornost "gurnule" Njemačkoj. Kad kod mene dođu delegacije iz vaše regije, ja im kažem da prvo moraju u Brisel, jer o tome ne odlučuje samo Njemačka, nego 28 članica. A oni mi kažu da su ih u Briselu poslali Nijemcima, pa ako oni kažu u redu, onda će biti OK. Mislim da to nije dobro.

NN: Ima li EU uopšte spoljnu politiku?

JURATOVIĆ: Svaka zemlja članica ima svoju spoljnu politiku, ali daleko od toga da zajednička spoljna politika ne postoji. Uvidjelo se, posebno sad u situaciji s Iranom, da predugo traje dok se sve zemlje odluče koju strategiju da prihvate. Zato mislim da je dobro da imamo "E3" - da su se Francuska, Njemačka i Velika Britanija dogovorile kako ćemo pregovarati s Iranom, a onda to prenijeti na EU. To je dobro.

NN: Da li postoji opasnost da se sama EU podijeli na nekoliko cjelina, recimo zapadna Evropa da bude jedna, istočna druga, sjeverna treća...?

JURATOVIĆ: Ako smo iskreni, ona je već sada podijeljena u četiri sfere. Jedna je tzv. stara Evropa, onda imate skandinavske zemlje, koje se drže po strani, pa imate istočnu Evropu, koja poprima čudnovate oblike shvatanja demokratije, ako uzmete primjer Poljske i Mađarske. I onda imate južnu Evropu, kojoj na neki način stiže račun na naplatu. Istina da oni dobijaju najviše iz razvojnih fondova EU, ali isto tako oni najviše kupuju našu robu, jer nemaju svoju industriju. To je veliki problem, tako da se već neko vrijeme govori o Evropi dvije brzine, jer se više ne mogu uobličiti u jednu cjelinu različite ekonomske politike, socijalne politike itd. Zemlje zapadnog Balkana će sigurno ući u EU jednog dana, ali je tu pitanje u koji dio? I već se sad u regionu može čuti da zapadna Evropa previše traži i zato im sve više paše model Mađarske ili Poljske. I u Hrvatskoj se vide isti trendovi. Ja mislim da i Hrvatska i cijeli zapadni Balkan sada moraju odlučiti hoće li na zapad ili na istok. Ja ću se svim silama boriti da idu na zapadnu stranu, iako će to biti teško.

NN: Vi ste socijaldemokrata po ubjeđenju. Da li je socijaldemokratija spojiva s etničkim elementima? Može li se u BiH biti dobar Srbin, Hrvat ili Bošnjak, a istovremeno i socijaldemokrata po ubjeđenju?

JURATOVIĆ: Ja sam ljevičar i sebe vidim kao njemačkog poslanika hrvatskog porijekla. U srcu sam patriota njemačkog ustava, prije svega na dio koji se odnosi na ljudska prava, a u duhu sam Evropljanin. Biti socijaldemokrata znači biti dobar čovjek. Možete biti Hrvat, Srbin i Bošnjak i biti dobar i solidaran čovjek.

NN: Mislim da socijaldemokratija u BiH teško prolazi jer se etnička pripadnost direktno suprotstavlja ljevičarskim internacionalnim vrijednostima.

JURATOVIĆ: Socijaldemokrata može biti sve samo jedno ne - nacionalista. Mi smo najstarija stranka Njemačke - imamo 153 godine. Prošli smo sve torture antidemorkatije - od monarhije, fašizma, komunizma itd. Zato smo sve te godine opstali kao bedem, jer crpimo demokratske vrijednosti, koje se zasnivaju na osnovnim ljudskim pravima, ravnopravnosti i slobodi.

NN: Zašto je onda socijaldemokratija danas u krizi i u Njemačkoj i u EU?

JURATOVIĆ: Nije socijaldemokratija u krizi, nego je demokratija u krizi. Imamo jedan pokret koji je sada u Rusiji na vlasti, u Poljskoj na vlasti, Mađarskoj, Turskoj, u Americi je predsjednik u tom pokretu... Demokratija je u krizi, samo što se konzervativnije partije lakše s tim bore. Naravno, ne želim reći da su konzervativci nedemokrate, ali nama je iz povijesnih razloga to srž. Sigurno vam mogu reći ovo: kada nestane socijaldemokratije, neće više biti ni demokratije. Nastao je jedan novi trend, a ja se nadam da nas taj trend neće odvesti u katastrofu. Svi autokratski pokreti su dosad završavali poništenjem demokratije. A kako to izgleda, možete vidjeti već i danas. Oni uvijek prvo kreću od sebe, "nas".

Onog trenutka kada u EU svaka zemlja bude govorila "prvo mi", onda nije daleko dan kad će svako biti protiv svakog. To je katastrofa za Evropu. Nadam se da je građanska svijest toliko jaka da će prepoznati vrijednosti demokratskog sistema. Demokratija se zasniva isključivo na kompromisu - u demokratiji niko ne može biti potpuno sretan, jer se mora popustiti da bi demokratija funkcionisala. Ali upravo zahvaljujući kompromisu napravljen je temelj za društvo u kojem svako ima određena prava i zaštitu. Autokratska društva dijele društvo - danas dijele na Nijemce i strance, sutra na plavokose Nijemce i crnokose itd. U konačnici svako će biti protiv svakog. Tako završe društva koja se dijele. BiH je dobar primjer za to. Tu su na vlasti ljudi koji ljude dijele i to je razlog zašto BiH nikada ne može uspjeti. Podjela društva na kraju znači da ćete svi izgubiti. Ja ne znam niti za jedno društvo koje je uspjelo tako što se zatvorilo. Sve velike civilizacije uspijevale su tek onda kad su se otvorile.