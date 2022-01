Protonamjesnik Vidić: Božić nije vatromet, to je praznik porodice i okupljanja

Jedna od poruka povodom Božića jeste da bi trebalo da se koliko je u našoj moći iskonski vratimo onome što predstavlja ovaj praznik. To nije nekakvo slavlje koje je otišlo u drugu krajnost. Vatromet i petarde ne predstavljaju Božić, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Nemanja Vidić, protonamjesnik iz Novog Grada, povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića.

"Mi to nismo tražili i nekada se i bez takvih stvari Božić radosno obilježavao. Božić je radost koja se obilježava na najsvečaniji način, a to narod treba da proslavlja kroz Svetu crkvu i kuću u kojoj je domaćin. Poželio bih svim vjernicima da u radosti dočekaju božićne praznike, da da Bog da se što prije riješimo pandemije virusa korona i da u ljubavi, miru i bratskoj slozi dugo godina dočekujemo ovaj praznik", kazao je Vidić.

NN: U čemu se ogleda simbolika hrišćanskog praznika Božića? VIDIĆ: Kao što svaki dobar i čestit brak dočekuje rođenje svoga djeteta, tako i sav hrišćanski svijet dočekuje ponovno rođenje našeg Isusa Hrista i ovo je najveća simbolika najradosnijeg pravoslavnog praznika i to predstavlja spoj neba i zemlje. Kroz Sveto pismo smo vidjeli da je Isus Hrist rođen u pećini, u jaslama, dok su anđeli pjevali najradosniju pjesmu upućujući slavu nebesima i Bogu, te da na Zemlji među ljudima vladaju mir i dobra volja.

NN: Božić kao najradosniji hrišćanski praznik je i praznik porodice i okupljanja. Da li i danas ovaj praznik ima toliki značaj? VIDIĆ: Jeste, Božić je najveći praznik porodice i okupljanja. Možemo reći da je to crkveno-kućni praznik. S jedne strane, to je okupljanje vjernika na božićne liturgije i Badnje večeri, dok s druge strane poslije ide okupljanje porodice u kući gdje se uz najradosnije pjesme dočekuje najradosniji praznik.

NN: Kakva je Vaša poruka vjernicima povodom Božića? Na koji način da prave vrijednosti razluče od onih koje to nisu? VIDIĆ: Jedna od poruka jeste da bi trebalo da se koliko je u našoj moći iskonski vratimo onome što jeste Božić. To nije nekakvo slavlje koje je otišlo u neku drugu krajnost. Vatromet i petarde ne predstavljaju Božić. Mi to nismo tražili i nekada se i bez takvih stvari Božić radosno obilježavao. Božić je radost koja se obilježava na najsvečaniji način, a to narod treba da proslavlja kroz Svetu crkvu i kuću u kojoj je domaćin. Poželio bih svim vjernicima da u radosti dočekaju božićne praznike, da da Bog da se što prije riješimo pandemije virusa korona i da u ljubavi, miru i bratskoj slozi dugo godina dočekujemo ovaj praznik.

NN: Koliki je duhovni značaj pričešća i u čemu se on ogleda? VIDIĆ: Pripremajući se za doček našeg Gospoda Isusa Hrista mi smo imali pripremu kako tijela, tako i duše, kroz časni post, a kruna svega jeste sjedinjenje sa Hristom i Svetom tajnom pričešća. Uzalud je nama ako svoj post upražnjavamo da bismo omršavili ili da bismo estetski izgledali ljepše, ako to nismo učinili kroz duhovni post, odnosno kroz uzdržavanje od mrsne hrane, zlih djela i misli. Kao što svaki dobar domaćin svoj dom čisti da bi bio ljepši, tako i mi treba da svoju dušu očistimo i spasimo kroz post i Svetu tajnu pričešća.

NN: Da li su se promijenili običaji uz koje vjernici proslavljaju Božić i jesu li ostali vjerni učenju da je Božić dan opšteg mirenja i praštanja? VIDIĆ: Iskren da budem, dobar dio vjernika jeste, ali još ima onih koji smatraju da je Božić nešto što nije u Pravoslavnoj crkvi. Na sam Božić se pozdravljamo sa "Mir Božji, Hristos se rodi", te to prvenstveno znači izmirenje čovjeka sa čovjekom te sjedinjenje čovjeka sa Bogom.

NN: Kakvo je stanje u Vašoj parohiji? Da li su vjernici privrženiji Crkvi danas ili su bili ranije? VIDIĆ: Velike su se promjene desile otkako sam ja sveštenik u Novom Gradu, a to je od 1989. godine. Iskren da budem, to je nešto što se ne može porediti, velika je promjena u narodu, ali i u crkvi. Na ovom području su izgrađene i obnovljene mnoge crkve, a za Badnje veče i Božić sve crkve u Novom Gradu su pune vjernika, i to je nešto što nas veoma raduje u ovim teškim vremenima. Vjernici su nekada bili malo iskreniji, ali danas je drugačije. Dosta našeg naroda se vratilo svojoj crkvi i svojim korijenima, i tu još treba poraditi, ali i to ide nabolje. Apelujem na sve vjernike da budu više okrenuti ka Crkvi i Bogu.