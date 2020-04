Radanović za "Nezavisne": Migranti smješteni tamo gdje najviše boli

U srpskom selu Lipa, gdje je napravljen migrantski kamp, ne brani se samo to selo, već i Republika Srpska, rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, u intervjuu za "Nezavisne".

"Nije ovdje samo pitanje migranata, već da se ukloni srpsko stanovništvo s područja Bosanskog Petrovca i Drvara, jer te većinski srpske opštine prave problem bošnjačkim glavama koje centralnu Federaciju BiH ne mogu povezati s Unsko-sanskim kantonom jer postoje neki Srbi između", rekao je Radanović.

NN: Uprkos negodovanju, kamp za smještaj migranata izgrađen je u selu Lipa. Da li još postoji način da se to ospori i migranti izmjeste odatle, ili je to završena priča?

RADANOVIĆ: Može se rasformirati ako bi se problemu migranata pristupilo onako kako je predložio Fahrudin Radončić, ministar bezbjednosti BiH, a to je da se migranti vraćaju u zemlju porijekla ili da se šalju u zatvor.

NN: To je teško očekivati s obzirom na to da su već neki, prije svega iz SDA, nagovijestili da od toga neće biti ništa.

RADANOVIĆ: Da. Tome se suprotstavila velikobošnjačka politika koja traži da se migrantima ostave prava, ali oni nikad neće priznati da su ta prava na štetu Srba, u ovom slučaju onih u FBiH. Planski je urađeno da se migrantski centar napravi u srpskom selu, u dubini srpske teritorije. Zašto migrantski centar nije smješten u selo koje je okruženo kompletno bošnjačkim stanovništvom? Smješteni su tamo gdje najviše boli.

NN: Otkud tu kamp s obzirom na to da je to srpska zemlja i da je ta parcela sva okružena zemljom koja je u vlasništvu Srba?

RADANOVIĆ: To pripada gradu Bihaću jer je jedan Srbin koji je živio na tom području to poklonio gradu Bihaću jer je od tog grada prije rata dobio nekretninu, pa je to zamijenjeno. Radi se o parceli od 50 dunuma i svi migranti će biti smješteni tu. Sad je kamp kapaciteta za 1.000 ljudi, ali će širiti kapacitete kako migranti budu pristizali.

NN: Ima li Srba oko tog područja, odnosno da li su se vratili, ili se radi uglavnom o pustim selima?

RADANOVIĆ: Prvo srpsko selo pored Lipe je selo Vrtoče, koje u školi ima 15 djece i kojih bi trebalo biti više u narednim godinama. U tom selu je 70 kuća povratnika, puno ima privrednika Srba, ima etno-selo koje zapošljava oko 30 Srba, ergela konja je tu... Samo selo Lipa je na granici između Bosanskog Petrovca i Bihaća, dakle direktno se ciljalo na granični pojas. Dalje, selo Krnjeuša, kao i Bjelaj, a i iz svih tih sela mnogo je ljudi u Banjaluci koji su ugledni i koji su na pozicijama.

NN: Stiče se utisak da je izostala reakcija iz Banjaluke. Odbor za prava Srba pisao je i srpskom članu Predsjedništva BiH, jeste li dobili ikakav odgovor?

RADANOVIĆ: Nije postojala mogućnost da se reaguje. Srpski član Predsjedništva BiH je reagovao i rekao da to nije u redu i da se krši Aneks 7 Dejtonskog sporazuma, da se krše zakoni i Ustav. Ovo je jednostavno vrijeme pandemije i to je iskorišteno. Već dvije godine traje situacija u vezi s Lipom i mi uspijevamo da to skidamo sa dnevnog reda. I preko predstavnika međunarodne zajednice uspijevali smo da održavamo priču da se može praviti migrantski centar, ali ne može u srpskom selu. Sad kad je krenula pandemija nikoga ni u ambasadama ni u FBiH nismo mogli dobiti na telefon i svi su se bavili time da se zaštiti stanovništvo od pandemije. Dva dana nakon proglašenja pandemije krenulo se u izgradnju migrantskog centra. U Lipi se brani Republika Srpska. Šta ćemo ako nam sutra migrantski kamp naprave na granici FBiH i Republike Srpske, kod Bronzanog Majdana i Obrovca, recimo. Braneći Lipu, branimo i Bočac, Novi Grad, Prijedor. Lako će oni ako završe s Lipom, kako su naumili, preći i na Republiku Srpsku.

NN: Dakle, Vi smatrate da je to planski urađeno, da je pandemija iskorištena da se migranti dovedu tu gdje su sada?

RADANOVIĆ: Tu je sve jasno. Na prijedlog ministra bezbjednosti koji je rekao da su identifikovani teroristi po otisku prsta, koji su pronađeni i predložio da se vrate nazad u Pakistan te da se ambasador Pakistana proglasi personom non grata, reagovala je bošnjačka zajednica, prije svih SDA, koja očigledno sprovodi velikobošnjačku politiku da bi se riješila Srba. Nije ovdje samo pitanje migranata, već da se ukloni srpsko stanovništvo sa područja Bosanskog Petrovca i Drvara, jer te većinski srpske opštine prave problem bošnjačkim glavama koje centralnu Federaciju BiH ne mogu povezati s Unsko-sanskim kantonom jer postoje neki Srbi između. Ovdje se najmanje radi o problemu humanitarne prirode i isključivo se radi o tome da se migranti guraju na srpsku teritoriju i da se stvara strepnja. U nekoliko dana 500 migranata je dovučeno gore i 200 ih je već pobjeglo. Kakav je to centar: dovedu te, ti pobjegneš i izađeš kad god hoćeš? Prave im sportske dvorane, sale, internet centre...

NN: Dakle, ovo će ostati ovako kako je, priča o Lipi je već završena...

RADANOVIĆ: Mi tu ne možemo uraditi ništa osim da radikalizujemo stanje. Šta možemo? Možemo pričati da se uništava srpska zajednica i da se radi to što se radi ili da, kao što su sarajevski Srbi morali, pozovemo narod na iseljavanje. Čim se stabilizuje situacija s pandemijom, okupićemo se u Lipi i možda pozvati sve stanovnike Lipe i sadašnje i bivše da izmjestimo četiri groblja i premjestimo ih na bezbjednu teritoriju. Kako može za zadušnice srpska zajednica u Lipu - može, ali kao u Đakovicu, da se lupaju autobusi.

NN: Kako se bošnjačko stanovništvo odnosi prema tome?

RADANOVIĆ: Oni su izrazito protiv toga i da sada organizujete referendum, 99 odsto stanovnika FBiH bi reklo da ih treba protjerati, ali SDA ne da. Prema njihovom tumačenju, migranti imaju pravo na doručak, ručak i večeru, slobodno šetaju kad hoće i gdje hoće, a kada postavite pitanje kako su ti ljudi ušli u BiH i zašto nijedan od njih nema nijedan dokument, zašto se svi zovu Muhamed, to je onda neka druga priča. To što ih preko otiska prsta identifikuješ da je terorista - to ništa. Pakistanske službe tjeraju te ljude sa svoje teritorije, a SDA ih dočekuje objeručke i gura prema Evropi.