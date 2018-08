Radović za "Nezavisne": Najbolji moraju prvi da se zaposle

BANJALUKA - Imam znanje, iskustvo, rezultate i kontakte koje želim da stavim na raspolaganje kako bi se u Republici Srpskoj živjelo bolje. Imam i jasnu ideju kako to svi zajedno možemo da uradimo, poručio je u intervjuu za "Nezavisne" Milan Radović, privrednik i potpredsjednik DNS-a.

Radović, koji je izrazio spremnost da se uhvati u koštac s najvećim problemima u privredi tako što bi preuzeo neku od najvećih izvršnih funkcija u RS, kaže kako će u središtu njegovog djelovanja biti čovjek.

"Naša obaveza je da mu obezbijedimo uslove da maksimalno iskoristi sve svoje potencijale, a onda će rasti životni standard. Srpska će postati kuća zadovoljnih ljudi. To je zadatak za sve nas koji živimo ovdje i možemo da doprinesemo da se taj cilj i ostvari", kaže Radović.

NN: Nedavno ste ušli u visoku politiku, postali ste potpredsjednik DNS-a. Po čemu će se Milan Radović razlikovati od ostalih političara iz RS?

RADOVIĆ: Nisam klasični političar, ja sam uspješan privrednik. Nudim ekonomski dogovor koji će pokrenuti privredu i obezbijediti bolji životni standard. Neću biti od onih koji lako obećavaju, a onda ih poslije nigdje nema. Biću dostupan, komuniciraću s ljudima i nakon izbora. Politika otvorenih vrata prema građanima treba da obezbijedi njihov uticaj na odlučivanje u institucijama sistema. Tako ćemo probuditi energiju naroda koja garantuje uspjeh.

NN: U politiku ulazite kao uspješan privrednik. Kako unaprijediti privredu?

RADOVIĆ: Potrebna nam je nova razvojna strategija koja će omogućiti maksimalnu iskorištenost svih naših resursa. Oko 45 odsto naših oranica je danas neobrađeno, to je nedopustivo. Zaposlićemo agroekonome koji će napraviti model maksimalne iskorištenosti svih tih površina. Oni će znanjem, ali i konkretnim programima podsticaja, pomoći da maksimiziramo prinose, a država će garantovati otkup. Tako stvaramo uslove za smanjenje uvoza voća i povrća i otvaramo vrata za investicije u proizvodnju zdrave hrane i izvoz. Eto, na taj način podižemo standard za sve one koji žive od poljoprivrede. Ili energetika, da li znate da su razvojnim strategijama procijenjeni kapaciteti proizvodnje električne energije veći za 110 odsto od onih koje danas koristimo. Novi investicioni ciklus u energetski sektor direktno će podići profit elektroprivrede i stvoriti uslove u budžetu da podignemo plate i penzije. Dakle, treba nam nova razvojna strategija zasnovana na dogovoru svih relevantnih subjekata koja će kreirati novi povoljniji ekonomski ambijent. Jasna implementacija tako napravljene strategije, ja vam to baš kao privrednik garantujem, će dati rezultate.

NN: Mnogi smatraju da je neadekvatan obrazovni sistem jedan od razloga zbog kojih mladi napuštaju ove prostore, jer ne mogu naći odgovarajući posao. Imate li recept kako poboljšati naš obrazovni sistem kako bi stvarao kadrove koji su stvarno potrebni privredi?

RADOVIĆ: Ja se ne slažem da je naš obrazovni sistem loš. Lako dajemo takve ocjene. Ja sam i profesor na Ekonomskom fakultetu, tako da znam to iz prve ruke. Naravno da možemo i da treba da ga unaprijedimo. Potrebna nam je reforma obrazovanja koju će da definiše država u koordinaciji s učiteljima, nastavnicima i profesorima. Ta reforma mora da uvaži potrebe novog vremena, mora da u školski sistem uvede nove predmete kao što su informatika, preduzetništvo, robotika. Uz to, neophodna nam je koordinacija između privrede i obrazovnih institucija koja bi prekinula praksu proizvodnje obrazovnih profila za koje ne postoji potreba. Ali najvažnija je promocija znanja. Najbolji moraju prvi da se zaposle, najvredniji najbrže da napreduju. A što se tiče odlazaka iz Srpske, ljudi napuštaju Srpsku zbog nedostatka posla, zbog potrebe za boljim standardom, zbog nepravde, zbog nemogućnosti da planiraju svoj život. Da bismo ih zadržali potreban nam je novi investicioni ciklus koji će omogućiti zapošljavanje, bolje plate i sigurnost. Potrebni su nam i bolji vrtići, modernije škole, efikasnije zdravstvo, mobilnija uprava. Moramo da, kroz socijalne karte, prepoznamo problem svakog našeg čovjeka jer ljudi su naše najveće bogatstvo, neophodno je da ulažemo u naše ljude. Svaki moj poslovni uspjeh vezan je za timski rad s kvalitetnim, sposobnim i vrijednim ljudima.

NN: Očigledno je da naša privreda ima problema. Da li ste spremni ući u borbu za njihovo rješavanje na taj način što biste nakon izbora zauzeli jednu od najviših izvršnih fukcija u RS?

RADOVIĆ: Naravno da jesam, jer imam znanje, iskustvo, rezultate i kontakte koje želim da stavim na raspolaganje kako bi se u Srpskoj živjelo bolje. Imam i jasnu ideju kako to svi zajedno možemo da uradimo. U centru svih naših planova mora da bude čovjek. Naša obaveza je da mu obezbijedimo uslove da maksimalno iskoristi sve svoje potencijale, a onda će rasti životni standard. Srpska će postati kuća zadovoljnih ljudi. To je zadatak za sve nas koji živimo ovdje i možemo da doprinesemo da se taj cilj i ostvari.

NN: Već nekoliko mjeseci kruže priče da ste već viđeni na mjestu budućeg premijera RS. Kao eventualni premijer RS, kako biste sarađivali s premijerom Federacije BiH i predsjednikom Savjeta ministara BiH?

RADOVIĆ: Nikada se nisam bavio glasinama. Ja znam šta ja mogu i šta znam. Tu sam i ne bježim od odgovornosti. A što se tiče saradnje, privrednici već sarađuju, ja sarađujem s firmama iz Bosne i Hercegovine, Srbije iz cijelog regiona. Ta saradnja nam je neophodna ako želimo napredak za naše građane, ako želimo da im obezbijedimo bolji život. Nje nema i ne može je biti bez dogovora svih nas koji živimo na ovim prostorima, dogovora u kojem je ekonomija u centru. Uvjeren sam da je došlo vrijeme dogovora.

NN: Koga smatrate najozbiljnijim protivkandidatima u trci za narodnog poslanika u Izbornoj jedinici 3 za Narodnu skupštinu RS?

RADOVIĆ: Svi kandidati su ozbiljni. Većinom su to iskusni, politički ljudi. Ali ja se neću baviti njima. Moj cilj je da predstavim sebe, da ljudima kažem da možemo bolje, da im predstavim svoj plan za bolji život. Moj cilj kao potpredsjednika DNS-a je i da pokažem kako je naša stranka otvorena za nove ljude, za ljude koji su uspješni u svom poslu, za ljude sa znanjem. S ovim su saglasni svi iz DNS-a.