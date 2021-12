Rais Safin za "Nezavisne": "Nestro Petrol" najavljuje investicije od 30 miliona KM

"Nestro Petrol" kontinuirano radi na očuvanju stabilnosti kompanije i njenom razvoju, što i nije bilo lako u posljednje dvije godine, tokom kojih se način poslovanja prilagođavao virusu korona, ekonomskim i zdravstvenim mjerama koje su diktirale pravila poslovanja i života. Iz ove kompanije najavljuju nova ulaganja u širenje maloprodajne mreže benzinskih stanica, a posebno ističu da im je glavni fokus kvalitet proizvoda i usluga.

Kako ocjenjujete poslovanje "Nestro Petrola", šta govore ključni finansijski pokazatelji?

SAFIN: "Nestro Petrol" je u vrijeme globalnih promjena uspio da sačuva stabilnost kompanije, osigura isplatu plata u punom obimu i da u potpunosti zadrži sve zaposlene, njih više od 600.

Prema dosadašnjim finansijskim podacima, vjerujemo da ćemo tokom ove godine ostvariti prihode više od 210 miliona KM, dok ćemo na ime uplata poreza i doprinosa u državni budžet inkasirati preko osam miliona KM.

Naravno, situacija sa virusom korona i dalje je teška, ali mi smo optimistični, jer je u određenoj mjeri virus korona postao katalizator pozitivnih promjena u kompaniji. Ojačao je timski rad, povećao brzinu i fleksibilnost donošenja odluka, a neke stavke, poput rada od kuće i online sastanaka, ćemo zadržati.

Koja je dalja dinamika razvoja kompanije? Planirate li širenje maloprodajne mreže?

SAFIN: Obim planiranih investicija u narednih pet godina iznosiće 15,7 miliona evra (preko 30 miliona KM). Najveći dio sredstava biće izdvojen za rekonstrukciju i izgradnju novih benzinskih stanica, planirano rebrendiranje 40 maloprodajnih objekata, modernizaciju opreme i sistema. Za narednu godinu planiramo izgradnju nove benzinske stanice, rekonstrukciju objekta u Banjaluci i Trebinju, rebrendiranje deset benzinskih stanica, kao i dalju modernizaciju tehnološke i trgovačke opreme.

Naravno, kao i do sada, glavni akcent će biti na kvalitetu goriva i daljem razvoju visokog nivoa usluga, a u fokusu našeg poslovanja biće klijent.

Da li će se ovo ulaganje odraziti na cijene?

SAFIN: Ne, nikako. Tržišne okolnosti su osnovni faktor koji utiče na formiranje cijene naftnih derivata.

Može li se desiti da zbog čestih turbulencija na tržištu naftnih derivata, korekcija cijena, dođe do problema prilikom isporuke vaših aditiviranih goriva N+ (benzin i dizel) koja nudite?

SAFIN: Zasad nema potrebe da razmišljamo u tom pravcu. Izuzetno smo zadovoljni potražnjom za našim aditiviranim gorivima N+ benzin i dizel, te smo proširili spisak benzinskih stanica na 55 na kojima se mogu kupiti ovi visokokvalitetni naftni derivati koji omogućavaju duži vijek motora, manju potrošnju i eliminišu nastanak štetnih naslaga. Mi nastavljamo rad na proširenju asortimana goriva na benzinskim stanicama kroz uvođenje bezolovnog benzina od 100 oktana i komprimovanog naftnog gasa.

Šta је, po vašem mišljenju, glavna konkurentska prednost vaših stanica?

SAFIN: Kao prvo, to je visokokvalitetno gorivo! A evo i zašto smo toliko sigurni!

Tokom cijele godine kontinuirano vršimo analize kvaliteta goriva i očekujemo da će do kraja godine ukupan broj kontrola preći 500, i to pored redovnih analiza koje sprovodi Inspekcija u skladu sa Zakonom. Podsjećam ovom prilikom da ono što nas čini sigurnim u kvalitet naftnih derivata koje prodajemo jeste višestepeni sistem kontrole kvaliteta goriva, a koji obuhvata ulaznu kontrolu naftnih derivata, mjesečne kontrole na svakoj benzinskoj stanici i autocisternama te kontrolne analize pojedinačnih uzoraka u ovlaštenoj laboratoriji. Naša kompanija ima stvarnu prednost jer raspolažemo vlastitom modernom laboratorijom za kontrolu kvaliteta u Rafineriji Brod.

Kao drugo, istakao bih visok standard pružanja usluga. Ljudi znaju da će ih, ukoliko svrate na bilo koju benzinsku stanicu "Nestro Petrola", dočekati kvalifikovano i ljubazno osoblje. Kontinuirano pratimo i ocjenjujemo kvalitet usluga koje pružamo, a ovo sve iz razloga jer nam je objektivna povratna informacija veoma važna. Na osnovu povratnih informacija kreiramo dodatne pogodnosti za kupce.

Kada pominjete pogodnosti za kupce, mora se istaći da se sama tržišna pozicija benzinskih stanica promijenila, od nekada "samo" stanice za gorivo, to je sada "ozbiljan mali prodajni objekat" u kojem je dodatni asortiman takođe razlog da se dođe na benzinsku stanicu. To su pogodnosti o kojima govorite?

SAFIN: Zaista je tako. Kako su rasle potrebe, tj. zahtjevi kupaca, tako se širio dodatni asortiman usluga i proizvoda u ponudi. Tim "Nestro Petrola" konstantno analizira potrebe kupaca, pa se stoga redovno mijenja asortiman proizvoda i traga za novim uslugama. Tako naše benzinske stanice nude dodatne usluge poput prodavnice, kafebara, igrališta za djecu, autopraonica, uređaja za dezinfekciju automobila, kompresora za gume, a integrisani smo i u međunarodne transportne sisteme kao što je "Eurowag Group". Po istom kriterijumu, potrebi kupaca, širi se i asortiman robe. Kreiraju se brojne akcije tokom kojih se određena roba nudi po povoljnijim cijenama, organizovani su programi lojalnosti za koje biramo poznate brendove poput posuđa proizvođača "Metalac", autoguma proizvođača "Sava", a mnogo pažnje posvećujemo i ponudi kafe. Sedamdeset od ukupno 86 benzinskih stanica opremljeno je samouslužnim aparatima za kafu, dok na benzinskim stanicama koje imaju i kafebar poslužujemo vrhunski italijanski brend "Lavazza". Jedna od posljednjih uvedenih pogodnosti je 13 različitih vrsta elektronskih dopuna i vaučera, a koji su od sada dostupni na "Nestro" BS!

Primjena savremene tehnologije, posebno tokom kovida, pokazala se korisnom, može li se govoriti o transformaciji naftne industrije u smislu uvođenja novih tehnologija i digitalizacije?

SAFIN: Digitalna transformacija je argumentovala svoje postojanje upravo u posljednje dvije godine.

Negdje u tom pravcu i naša kompanija završila je izradu mobilne aplikacije "Nestro", koja će omogućiti poboljšanje sistema pružanja usluga našim korisnicima, učiniti ga personalizovanijim i, što je najbitnije, pogodnijim. Smatramo važnim da kupca i na ovaj način približimo svojim uslugama i budemo mu na dlanu.

Takođe, s ciljem razvoja digitalizacije korisničkog servisa na benzinskim stanicama, ove godine završavamo radove na modernizaciji IT platforme i opreme, radove na razvoju sistema veza i komunikacija.

Planirano je da se isti naredne godine proširi, kao i da se razvije mobilna aplikacija za B2B segment. Potrebu za razvojem u ovom pravcu vidimo kao područje u kojem možemo povećati naše konkurentske prednosti.

Kada pričamo o prednostima, da li biste tako kategorisali postojanje "Nestro" benzinskih stanica na lokacijama koje nisu atraktivne i posjećene kao one u urbanim centrima sa velikim brojem stanovnika vaših potrošača ili biste ih ipak nazvali nedostatkom?

SAFIN: To je odlično pitanje koje traži kompleksan odgovor. Naime, mrežu "Nestro Petrola" čini 86 benzinskih stanica koje se nalaze kako u gradovima, na značajnim magistralnim pravcima i autoputevima, tako i u ruralnim područjima. Za nas je to izuzetno važno, jer dugi niz godina pružamo podršku poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj, kroz niže cijene regresiranog goriva i maziva za poljoprivrednu mehanizaciju tokom sezone. Značaj ovog segmenta je jasan sam po sebi, kako smo isticali svaki put, s obzirom na to da su poljoprivrednici ti koji cjelokupnom društvu obezbjeđuju najosnovniji resurs hranu. Takođe, smatramo da treba da smo dostupni i bolnicama, vozilima Hitne pomoći, policiji, vatrogascima i na udaljenim područjima, bez obzira na to što u poslovnom smislu ove benzinske stanice imaju nisku rentabilnost.

Za kraj godine organizovali ste nagradnu igru za vaše kupce. Da li ste birali ove pretpraznične dane?

SAFIN: Kraj godine mi iz biznis sektora obično koristimo da svedemo račune, ponekad zaboravimo kako su posebni dani godine pred nama. Uspjeh prošlogodišnje nagradne igre, koja je organizovana upravo u ovom periodu, i zadovoljstvo dobitnika nagrada uvjerili su nas da je ovo najbolje vrijeme za poklone. Tako i ove godine dodjeljujemo sedmične nagrade (kartice za gorivo i pametne satove), a najsrećniji učesnik nagradne igre osvojiće glavnu nagradu Golf VIII. Čini mi se da je to dovoljno razloga da kupci svrate na "Nestro" benzinske stanice!