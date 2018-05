Risto Marić za "Nezavisne": Potražnja debelo nadmašila godišnji plan

BANJALUKA - Potražnja za šumskim drvnim sortimentima je ogromna i prelazi godišnji etat (plan sječe) za 50 odsto, što je uzrokovalo rast cijena sirovine, kazao je u intervjuu za "Nezavisne" Risto Marić, direktor preduzeća.

"Okruženje u kojem živimo nas je uslovilo i dovelo do toga da tražimo korekciju, koja nije značajna, i iznosi od pet do šest odsto. Sa druge strane, izvršili smo i korekciju u cijeni izvođenja radova od oko deset odsto. S obzirom na to da su izvođači ujedno i naši kupci, to je u jednom dijelu preliveno i vraćeno njima", kazao je Marić.

NN: Da li ste zadovoljni poslovnim rezultatima u 2017. godini?

MARIĆ: "Šume RS" su prošle godine ostvarile dobit od 5,2 miliona KM i proizvodnju u procentu od 97 odsto. Realizacija šumskih drvnih sortimenata bila je 102 odsto, a ukupna naplata je iznosila između 97 i 98 odsto. Sami procenti i realizacija govore da je preduzeće ostvarilo proizvodni i finansijski plan onako kako je to i projektovano.

NN: Kakvi su rezultati za prvi kvartal ove godine?

MARIĆ: "Šume RS" svoju proizvodnu funkciju ostvaruju uglavnom od marta do novembra. Ova godina je bila vrlo nepovoljna za izvođače radova u zapadnom dijelu RS. Međutim, istočni dio je mogao proizvoditi, tako da je ono što smo planirali na cjelokupnom nivou ispunjeno. Nadamo se da ćemo do kraja šestog mjeseca dostići planirani nivo proizvodnje, a time bi i sam rezultat trebalo da bude pozitivan.

NN: Kako su poslovala gazdinstva pojedinačno? Neka od njih godinama unazad su imala loše poslovne rezultate.

MARIĆ: Negativno poslovanje prošle godine su imali ŠG "Višegrad" i ŠG "Vlasenica", kao i Sjemensko-rasadnički centar. Ovaj centar je neočekivano bio gubitaš jer je imao štetu koju nije uspio da pokrije osiguranjem i onda je iskazao gubitak. U junu prošle godine je došlo do požara, a na osnovu procjene sudskih vještaka, ona je iznosila oko milion maraka. Međutim, osiguravajuće kuće kod kojih je osigurana imovina nisu bile spremne da isplate štetu. U Višegradu je konstantni problem taj što uglavnom raspolažu količinama crnog bora, koji nije tražen na tržištu, tako da nisu uspjeli podići proizvodnju. Kada je u pitanju ŠG "Vlasenica", imamo izuzetno dobre pomake s novom rukovodećom strukturom. Ova godina, kada su oni u pitanju, dobro je krenula, a i prošle godine su iskazali veoma mali gubitak. Ako bi podigli proizvodnju za deset odsto, imali bi dobit od oko 300.000 maraka, što realno i očekujemo. U suštini nijedno javno preduzeće u okviru "Šuma RS" ne bi trebalo da posluje sa gubitkom.

NN: Da li će i u kojem obimu korekcija cijena uticati na poslovni rezultat?

MARIĆ: Naš plan je projektovan tako da bi dobit na osnovu cijena koje smo imali prije povećanja trebalo da bude oko 5,2 miliona KM. Međutim, pored povećanja cijena visokovrijednih šumsko-drvnih sortimenata povećane su i cijene izvođačkih radova, tako da će taj dio odnijeti milion i po do dva miliona KM dobiti.

NN: Da li je bilo neophodno da dođe do toga?

MARIĆ: I sami znate da je tražnja za drvnim sortimentima ogromna na svjetskom tržištu. Okruženje u kojem živimo je uslovilo i dovelo nas da tražimo korekciju, koja nije značajna, i iznosi od pet do šest odsto, dok je kod izvođenja radova ta korekcija procentualno oko deset odsto. To su ujedno i naši kupci, tako da je to otprilike u jednom dijelu preliveno i vraćeno njima.

NN: U kojoj mjeri se poštuju ugovori o isporuci sirovine?

MARIĆ: Kada je u pitanju poštovanje ugovora o isporuci šumskih drvnih sortimenata, mi smo tu na nekih 87 do 90 odsto. Onaj dio kupaca koji nije povukao sve količine, to nije uradio ne zbog nas. Ima i naših nedostataka, ali je to uglavnom problem njihove nelikvidnosti.

NN: U martu je kulminirao problem s isporukom sirovine "Destilaciji" iz Teslića. Da li je on riješen i na koji način?

MARIĆ: Sav problem u vezi s njihovim snabdijevanjem je problem vremenskih uslova. Jedan broj naših gazdinstava je bio uslovljen vremenskim prilikama i nije bio u stanju da iz zaliha, koje su male, prati "Destilaciju" u onim količinama koje bi mogle da je zadovolje kada je u pitanju njihova proizvodnja. Ali, čim se vrijeme stabilizovalo, ona je dobila ono što joj je neophodno. Problem je kulminirao jer se nepoštovanje ugovora prema njima generisalo nekoliko godina unazad. Godišnji ugovori o isporuci se kreću u prosjeku od oko 100.000 kubnih metara, a realizovani su u procentu od oko 80 odsto. Niže vrijedni šumsko-drvni sortimenti su dobili na značaju, jer mnogi izvođači rade s cijepanim drvetom i izvoze ga. Da bi "Destilacija" spasila proizvodnju, tražila je od nas da izvrši korekciju cijene, tako da su u šestom mjesecu prošle godine sami ponudili korektnu cijenu, što direktori gazdinstava nisu ispoštovali do kraja. U narednih deset dana ćemo vjerovatno potpisati novi petogodišnji ugovor s njima i on će biti dobro potkrijepljen, tako da bi "Destilacija" Teslić trebalo da ove, ali i svake druge godine bude ispoštovana bar u procentu isporuke od 90 odsto.

NN: Kolike su uopšte potrebe privrede za sirovinom?

MARIĆ: Potražnja je takva da na nivou javnog preduzeća imamo etat od dva miliona kubnih metara, a kada bismo imali još milion kubnih metara, ne bismo mogli podmiriti sve potrebe. Kada je u pitanju ogrevno drvo, te sve ono što prati niže vrijedne šumske drvne sortimente, poput granja i ovršica i proizvoda od drvoprerađivača poput okoraka, toliko je traženo da nikakvo čudo nije što je došlo do ovakvih tenzija. U RS su potrebe za niže vrijednim sortimentima porasle jer imamo tri toplane koje se snabdijevaju sječkom, a kada dodamo i "Destilaciju" Teslić, te preduzeće "RS Silicon" iz Mrkonjić Grada, nije ni čudo što je potražnja tolika.