Šalenberg za "Nezavisne": Vakcinisanje je trka s vremenom, a ne prestiž

Mi nemamo ništa od toga ako u Austriji već uskoro svi, koji to žele, dobiju vakcinu, ali da naše neposredno susjedstvo još nije vakcinisano. I, razumljivo samo po sebi, mi se tu osjećamo naročito vezanim za naše prijatelje na zapadnom Balkanu, rekao je u intervjuu za "Nezavisne novine" Aleksander Šalenberg, austrijski ministar za evropske i inostrane poslove.

"Oskudna raspoloživost vakcina je izazov s kojim su konfrontirane gotovo sve države svijeta. Uprkos ograničenjima, Evropskoj komisiji i Austriji je uspjelo da obezbijede 651.000 vakcina kompanija "Pfizer"/"BioNtech", kako bi pružile podršku vakcinisanju medicinskog osoblja i pripadnika drugih ugroženih skupina na zapadnom Balkanu. Od toga je 214.000 doza, gotovo trećina ukupne količine, predviđeno za BiH", istakao je Šalenberg.

NN: Austrija je pomogla obezbijediti vakcine za BiH. Kako je došlo do ove realizacije i ko je u tome učestvovao?

ŠALENBERG: U februaru je Evropska komisija zamolila Austriju da preuzme ulogu koordinatora pri prosljeđivanju vakcina za šest država zapadnog Balkana. Austrija je tradicionalno vrlo tijesno povezana s ovim regionom i zapadni Balkan je oduvijek prioritet austrijske vanjske politike. Stoga smo bez oklijevanja rado preuzeli ovaj odgovorni zadatak.

Kao koordinatoru, Austriji je prije svega bilo povjereno razjašnjavanje niza pravnih pitanja da bi se vakcina mogla isporučiti, npr. u pogledu dozvole za stavljanje u promet ili pitanja garancije i odštete. I logistički su u ovom kontekstu potrebne određene pripremne radnje u vezi s isporukom, uključujući održavanje hladnog lanca.

Oskudna raspoloživost vakcina je izazov s kojim su konfrontirane gotovo sve države svijeta. Uprkos ograničenjima, Evropskoj komisiji i Austriji je uspjelo da obezbijede ukupno 651.000 vakcina kompanija "Pfizer"/"BioNtech", kako bi pružile podršku vakcinisanju medicinskog osoblja i pripadnika drugih ugroženih skupina na zapadnom Balkanu. Od toga je 214.000 doza, gotovo trećina ukupne količine, predviđena za Bosnu i Hercegovinu.

U svim ovim pripremnim koracima sudjelovali su moj tim u austrijskom Ministarstvu vanjskih poslova zajedno s Evropskom komisijom, "Pfizerom" i partnerima na zapadnom Balkanu. Vjerujte mi, posljednjih sedmica smo punom parom radili na tome da ova važna isporuka najzad bude moguća.

NN: Danas se pokazuje da sposobnost proizvodnje i distribucije vakcine doprinosi moći i uvjerljivosti zemlje, odnosno političkog bloka u svijetu. Kako se sposobnost EU da vakciniše svoje stanovništvo i pomogne susjedima odražava na imidž EU u svijetu?

ŠALENBERG: Nalazimo se usred pandemije, koja je već koštala i previše ljudskih života i za posljedicu ima tešku ekonomsku krizu. Ne radi se kod vakcinisanja o trci između zemalja i o njihovom prestižu, to je trka s vremenom. Svaka vakcinacija se broji u zajedničkoj borbi protiv pandemije.

NN: Austrija je takođe teško pogođena virusom korona. Da li je, s te tačke gledišta, bila ispravna odluka da se zemlje EU udruže u zajednički sistem nabavki vakcina, kao i da dijelite vakcine sa zemljama poput BiH? Šta to govori o evropskoj solidarnosti?

ŠALENBERG: Austrija je, zajedno sa drugim državama članicama Evropske unije, od početka izabrala multilateralni pristup kad je riječ o pristupu vakcinama. Da, ja i dalje jednako čvrsto vjerujem u to da je to bio i jeste ispravan pristup - niko nije siguran, dok svi nisu sigurni. Mi nemamo ništa od toga ako u Austriji već uskoro svi, koji to žele, dobiju vakcinu, ali da naše neposredno susjedstvo još nije vakcinisano. I, razumljivo samo po sebi, mi se tu osjećamo naročito vezanim za naše prijatelje na zapadnom Balkanu.

Evropska unija se koncentriše kako na ubrzavanje vakcinisanja svojih građanki i građana, tako i na međunarodne napore u vezi s vakcinisanjem širom svijeta, ne samo putem važnog doprinosa Kovaksu, globalnoj inicijativi za obezbjeđivanje univerzalnog i pravednog pristupa vakcinama, nego i finasiranjem unaprijed proizvodnje vakcina, koje se izvoze u preko 40 zemalja.

Mehanizam Evropske unije za prosljeđivanje cjepiva naročitu pažnju posvećuje zapadnom Balkanu i budite sigurni - mi ćemo učiniti sve kako bismo u budućnosti mogli da još više doza proslijedimo ovom regionu, čim bude raspoloživo više vakcina.

NN: Austrija je jako involvirana u evropske integracije BiH, austrijski diplomata drži poziciju šefa Kancelarije EU u BiH. Koliko su evropske integracije BiH važne za Austriju? Koliko je BiH daleko od kandidatskog statusa za članstvo u EU?

ŠALENBERG: Za Bosnu i Hercegovinu je Austrija pouzdan partner u njenim naporima u vezi s integracijom u Evropsku uniju. Evropska integracija država zapadnog Balkana, među njima i Bosne i Hercegovine, jedno je od suštinskih težišta austrijske vanjske i evropske politike. Upravo između Austrije i Bosne i Hercegovine postoje mnoge istorijske, kulturne i lične poveznice. Evropska unija nije kompletna bez zemalja zapadnog Balkana, ovaj je region integralni dio Evrope. Istovremeno, za pristupanje Evropskoj uniji postoje jasni kriterijumi.

Mišljenje (Avis) Evropske komisije, koje je objavljeno u maju 2019. godine kao odgovor na zahtjev Bosne i Hercegovine za pristupanje Evropskoj uniji, sadrži 14 prioriteta, koji se moraju ispuniti, naročito u oblastima vladavine prava i reforme uprave. Za pozitivnu odluku u pogledu kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine neophodni su suštinski reformski koraci u ovim oblastima.

Ja se nadam da će 2021. godina biti iskorištena na najbolji mogući način, kako bi se Bosna i Hercegovina više približila Evropskoj uniji. A ja znam da moj zemljak Johan Zatler, specijalni izaslanik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu i šef Misije Delegacije Evropske unije u Sarajevu, ovaj reformski proces kompetentno prati i energično podržava.

NN: Kako Vi vidite priče koje su se otvorile u bh. javnosti o mogućnosti promjene granica u BiH i na Balkanu?

ŠALENBERG: To je fantomski papir bez autorstva. Ja taj papir, dakle, ne mogu komentarisati. Ali, načelno je jasno: teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine za Austriju ni pod kojim okolnostima nije na dispoziciji.