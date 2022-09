Šarović za "Nezavisne": Narod je umoran od lošeg života, stalnih kriza i strahovlade

Mirko Šarović, kandidat SDS-a za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, u predizbornom intervjuu za "Nezavisne novine" rekao je da je cijeli mandat obilježen različitim, a najčešće izrežiranim krizama i konfliktima, što nije donijelo ništa dobro.

"Nazadovali smo na gotovo svim poljima, stvorili neprijatelje, zaustavili su nam put ka EU, stopirali bitne, korisne projekte za stanovništvo i svakodnevni život, rastjerali investitore", rekao je Šarović u pisanom intervjuu za "Nezavisne novine".

NN: Jeste li zadovoljni proteklom kampanjom? Nekako se stiče utisak da kampanja nikada nije bila mirnija, tačnije da narod nikada nije obraćao manje pažnje na ono što se dešava u smislu kampanje.

ŠAROVIĆ: Do toga je direktno doveo režim koji nas drži zarobljene gotovo dvije decenije. Narod u ovoj zemlji je prije svega umoran od lošeg života, stalnih kriza i sve veće borbe za egzistenciju. Uz to, godine strahovlade i besperspektivnosti, posebno ako nemate stranačku knjižicu vladajućih, dovele su do apatije i bezvoljnosti kod velikog broja građana. Kada tome dodate konstantne obmane, proizvodnje lažnih vijesti, tenzija... Potpuno je jasno da je teško povjerovati da postoje oni kojima se može vjerovati, koji su drugačiji i koji zaista, istinski i iskreno žele da se krene naprijed. Sa druge strane, upravo ta iskrenost, jasan plan i znanje koje nudimo Jelena i ja - to je naša ispružena ruka i zajednička snaga koju ljudi vide, prepoznaju i osjete. Uvjerili smo se u to na terenu, u svim opštinama u Republici Srpskoj. Jer narod suštinski naprosto vapi za promjenama i traži one koji će da ih povedu u bolji život i napredak. I zato će do promjena doći već sada, 2. oktobra, u to više niko ne sumnja.

NN: U nekoliko navrata tokom kampanje istakli ste da je pobjeda opozicionih kandidata, dakle Vas i Jelene Trivić, izvjesna. Na čemu temeljite taj optimizam?

ŠAROVIĆ: Postojeća vlast SNSD-a iscrpila je sve svoje mogućnosti da bilo šta ponudi ovoj zemlji i preostalo joj je samo da se bori za vlastiti opstanak. To je najgore stanje u kome se može naći jedna vlast, borba samo za sebe. Od njih u ovoj kampanji niste čuli nikakav konkretan ekonomski plan za naredni period, ali zato mjesecima svjedočimo da ne dozvoljavaju, opet iz vlastitih interesa, da se ukinu akcize na gorivo, smanje nameti na osnovne životne namirnice, olakša život građanima i predstojeća teška zima. Ljudima je dosta ovog režima, siti su lažnih priča, proizvodnje konflikata i tenzija, ogromne korupcije, a istovremenog nazadovanja u svim mogućim oblastima. Trenutno smo, nažalost, druga najsiromašnija zemlja Evrope, ali prva po stepenu javne korupcije. Rapidno nam se smanjuje broj djece, studenata… Jedini smo čija vlast nije donijela neophodne mjere zaštite stanovništva od galopirajuće inflacije. Zbog neadekvatnog zdravstvenog sistema imali smo najveću smrtnost u vrijeme korone, a pri tome vlast se pobrinula da postanemo i rekorderi po cijenama zaštitne opreme. Spisak neslavnih rekorda ove vlasti nažalost je i mnogo duži i to se više ne može kriti, ali ni podnositi. Ljudi hoće zdravu politiku, hoće normalan život i to je ono što nam govore i što će dovesti do nužnih promjena.

NN: Šta je ono što je u prethodnom mandatu loše rađeno u Predsjedništvu BiH, šta biste Vi radili drugačije i da li je uopšte u Bosni i Hercegovini u ovim političkim okolnostima moguće uraditi?

ŠAROVIĆ: Jedna od najgorih stvari je to što je čovjek koji nas je predstavljao "bježao" sa sjednica i to predstavljao kao "herojstvo", dok su druga dva člana istovremeno koristila ovakvo njegovo ponašanje i donosila odluke štetne po Republiku Srpsku. Sa druge strane, vitalni nacionalni interes nije potezao tamo gdje treba, ali jeste za zaštitu hrvatskih interesa. Potpisao je put za NATO i sada vidimo naše vojnike kako se pripremaju za NATO brigade... Umjesto ozbiljnim stvarima, bavio se neuspješnim predstavama o patriotizmu pa smo tako, umjesto zastave RS na sjednici, na kraju dobili malu značku na reveru, i sliku poraženog i frustriranog političara. Cijeli mandat obilježen je različitim, a najčešće izrežiranim krizama i konfliktima i to nam nije donijelo ništa dobro. Naprotiv, nazadovali smo na gotovo svim poljima, stvorili neprijatelje, zaustavili su nam put ka EU, stopirali bitne, korisne projekte za stanovništvo i svakodnevni život, rastjerali investitore... Mi nećemo proizvoditi krize i konflikte, nego ćemo u fokus staviti stvari o kojima možemo naći zajednički jezik, kao što su razvoj, gradnja, otvaranje vrata za ulaganja... U naredne četiri godine Republika Srpska će krenuti naprijed jer ćemo voditi pametnu politiku za očuvanje svog statusa i nadležnosti, a svoje prioritete prvenstveno ćemo usmjeriti na intenzivan ekonomski razvoj i napredak.

Članstvo u EU je naš strateški cilj i taj put ćemo pokrenuti s mrtve tačke. Još više ćemo razvijati regionalnu saradnju, posebno sa Srbijom, jer je ona za nas prioritet broj jedan. Jaka i slobodna Srbija znači jaka i slobodna Republika Srpska.

NN: Vaš protivkandidat je neko ko je bio ministar, predsjednik Vlade, predsjednik Republike Srpske. Koja je Vaša prednost u odnosu na Željku Cvijanović i zbog čega bi građani svoj glas trebalo da daju Vama?

ŠAROVIĆ: Paradoksalno zvuči, ali upravo to što ste nabrojali, sve funkcije koje je aktuelna predsjednica imala u stvari govore protiv nje jer u njenom mandatu propale su tri banke, propale su Robne rezerve, propale su stotine miliona narodnih para, kompanije "Nikola Tesla"," Farmland" i pored ogromnih podsticaja i kredita IRB-a...

Ona je 16 godina jedan od ključnih saučesnika u konstantnoj pljački javnih resursa i pustošenju Republike Srpske, zbog čega smo na dnu svih zvaničnih ljestvica društvenog i privrednog razvoja. A ako govorimo o njenoj funkciji predsjednice, tu u stvari i nema šta da se kaže.

Ozbiljno vrijeme je pred nama i tu nema mjesta nikakvim improvizacijama niti političarima bez ličnog integriteta. Moj pristup je sasvim drugačiji, odgovoran, posvećen stalnom radu i maksimalnom napredovanju. O načinu i rezultatima mog rada najbolje govore privrednici kojima sam u mandatu ministra otvorio brojna svjetska tržišta, o kojima prije nisu mogli ni sanjati, da izvoze, rastu i šire svoju proizvodnju. Jedan sam od osnivača i zagovornik "Otvorenog Balkana" i zato ću se svim snagama zalagati i dalje, kao i za "odmrzavanje" procesa evropskih integracija. Vodićemo pametnu politiku za očuvanje svog statusa i nadležnosti na prvom mjestu, a svoje prioritete prvenstveno usmjeriti na intenzivan ekonomski razvoj i napredak.

NN: Na čelu ste najveće opozicione stranke u Republici Srpskoj. Kako vidite trenutnu političku i ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj, koliko je ona dobra ili loša i šta je ono što bi SDS radio drugačije?

ŠAROVIĆ: Već sam nabrojao neke od loših stvari aktuelne vlasti i mada je spisak puno duži, ne bih se više zadržavao na njima. Važno je da razumijete koliko se mi u stvari suštinski razlikujemo od njih, a posebno u načinu kako ćemo voditi ovu zemlju i upravljati njenim resursima, odnosno resursima svakog njenog građanina. Jer Republika Srpska ima sve potencijale i brojne mogućnosti za rast, a naš plan je, između ostalog, privredni rast sedam odsto godišnje, prosječna plata od 1.800 KM, smanjenje poreskih opterećenja na 51 odsto, minimalne penzije od 400 KM i stalno godišnje povećanje za deset odsto, povećanje boračkog dodatka sa 1,6 na pet KM, politika ulaganja, pokretanje fabrika, otvaranje novih šansi za razvoj i zaustavljanje sadašnjeg stampeda odlaska mladih u druge zemlje. Precizno smo projektovali i podršku poljoprivredi, a gradnja, posebno infrastrukture, u vrhu je prioriteta. Sve ovo i još mnogo više se može postići pametnom politikom orijentisanom prema stvarnom napretku cijele Republike Srpske, a ne samo malog broja povlaštenih, njihove stranačke vojske, kumova i prijatelja.

NN: U javnosti se stiče utisak da je SNSD preuzeo od SDS-a tu neku vrstu nacionalne i patriotske priče. Često se opozicija optužuje i za izdaju itd. Da li je SDS namjerno odustao od "nacionalne priče" ili jednostavno nije u stanju da je promoviše na pravi način?

ŠAROVIĆ: Patriotizam se ne promoviše, patriotizam se živi i pokazuje brigom, djelima... Vi svoju porodicu volite, ali ne vičete o tome kroz prozor, da to svima dokažete dok ona gladuje, nego se borite i radite da joj bude dobro.

A Republika Srpska jeste dio mene, i moja kuća i moja porodica za koju sam se borio. Nikada za cijelu svoju političku karijeru nisam pristao ni na jednu odluku koja bi bila na štetu RS, a bilo je ogromnih pritisaka pa i patnji, čak i mojih najbližih zbog teških ucjena i progona koje smo prolazili. I zar ja treba nekome to da dokazujem?! Ja ili bilo ko iz SDS-a koji je zajedno sa Vojskom RS stvarao Republiku Srpsku?! Da svoju odanost Republici Srpskoj dokazujem onima koje su na vlast doveli stranci, kojima patriotizam i smišljena, nikada ničim potvrđena i izlizana priča o navodnim izdajnicima služe samo kao paravan za besomučnu pljačku i pretvaranje naše zemlje u praznu ljušturu iz koje svi bježe. Onima kojima su neprijatelji Republike Srpske, oni otvoreni srbomrsci koji prijete Srbiji u stvari najbolji partneri i prijatelji?!

Patriotizam nije promocija, patriotizam je iskrena žrtva za napredak svoje zemlje, kroz zalaganje za mir, stabilnost, vlastiti predan rad i stvaranje novih šansi za njen opstanak, otvaranje prema svijetu, razvoj i srećniji život za našu djecu. I to je moj politički kurs, ljudsko i moralno zavještanje - da dam svoj maksimum za Republiku Srpsku i njenu bolju budućnost!