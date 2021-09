Savo Minić: Skoplje je novi iskorak Kaldere na tržištu regiona

Ono što ćemo pokazati na Samitu energetike u Skoplju otvoriće nam vrata i na tržištu Sjeverne Makedonije, jer Kaldera ima potencijal da postane prepoznatljiv brend u regionu, uvjeren je direktor te kompanije Savo Minić.

Kompanija sa sjedištem u Laktašima koja posluje u sastavu Infinity International Group jedna je od rijetkih koja je dobila priliku da se na skopskom Samitu posebno predstavi pred više od 150 privrednika i tu privilegiju ćemo umjeti da iskoristimo, poručuju iz Kaldere.

Infinity grupacija u čijem ste sastavu već je zakoračila na makedonsko tržište, a u planu su i Crna Gora i Austrija. Kako u svemu tome vidite Kalderu i njen potencijal u energetskom sektoru?

Činjenica da smo sa još svega tri firme pozvani da se predstavimo na Samitu u Skoplju govori da su naše reference prepoznate u samom startu. Očekujemo niz važnih sastanaka i dogovora sa starim i novim partnerima kojima ćemo ponuditi svoje proizvode dokazanog kvaliteta, ali i neke novitete na kojima radimo. Sa svojim konceptom razvoja proizvodnje sigurno smo prevazišli tržiše BiH i o tome govore projekti koje radimo i koje smo radili u Hrvatskoj, a preko italijanskih partnera uskoro očekujemo i isporuku za Indiju i Portugaliju. Kao ovlašćeni distributer i partner Simensa, naše tehnologije usklađene su sa evropskim i svjetskim normama i nemam dilemu da možemo biti konkurentni i respektabilni na bilo kom tržištu.

Kako Vam, u ovom trenutku, izgleda tržište regiona i kako ga „savladati“?

Pojaviti se negdje na drugom govornom području, sa drugim propisima koji uređuju određenu oblast, u sasvim drugačijim uslovima, licencama, bankarskim garancijama, veliki je izazov i veliki posao. Ipak, to je ujedno i ogromna referenca i nešto što predstavlja budućnost svake ozbiljne kompanije. Svakako je lakše nastupiti u regionu jer nam je to tržište ipak bliže, a u Sjevernoj Makedoniji i zemljama bivše Jugoslavije sa svojim kvalitetom i cijenom sigurno imamo šansu više. Činjenica da su naši proizvodi, odnosno njihova instalacija, često vezani za građevinske radove i infrastrukturu prilika je i za makedonske firme sa kojima ćemo partnerski raditi.

Šta sve Kaldera može da ponudi?

Svakako naša srednjenaponska postrojenja sa kojima možemo da pariramo bilo kom lideru toj oblasti. U pripremi smo za još jednu lepezu proizvoda koji će podrazumijevati ozbiljan posao od samog projektovanja i pripreme do finalnog proizvoda, poput naše blindirane i sekundarne trafo stanice, a do početka decembra razvićemo jedan poseban uređaj koji se bavi zaštitom od ledonosnih oblaka. U pitanju je generator rađen po evropskim standardima prema kojima je zabranjeno ispaljivanje protivgradnih raketa. Takođe, tu su i naši lanseri koje smo razvili za protivgradnu preventivu, kao i sistemi za njihovo napajanje i uvezivanje sa komandom. Posebno smo ponosni na radar Pogorjelići na Jahorini koji je rađen pod budnim okom svjetske hidrometeorološke organizacije i referenca je sa kojom se može izaći pred bilo koga.

Da li izlazak na nova tržišta znači i nova zaopošljavanja?

Svakako. Kaldera je u posljednjih godinu dana zaposlila više od 40 radnika iako je bilo vrijeme pandemije i to je veliki uspjeh. Nedavno je završen i konkurs za prijem novih inženjera, čime želimo da zaokružimo kapacitete i zatvorimo ciklus proizvodnje, od početka do kraja. Sa našom radnom snagom i njihovim kvalitetom možemo da napravimo sve što kupac poželi, jer mi se ne bavimo ni serijskom ni sezonskom proizvodnjom, već nečim što predstavlja budućnost.

Kako je ta proizvodnja i Kaldera „pregurala“ ovu godinu pandemije?

Nije bilo lako, ali smo se prilagodili. Svjedočili smo tektonskim poremećajima na tržištima čelika, bakra, aluminijuma, a istovremeno su postojali ugovori koji su ranije zaklljučeni i koje smo morali da ispoštujemo. Kad podvučemo crtu, uspjeli smo da bez ijedne reklamacije isporučimo sve ugovorene obaveze i na to smo zaista ponosni. Takođe, do kraja godine završavamo novu halu u kojoj bi većina segmenata proizvodnje trebalo da bude izdvojena, poput farbare, sačmare, skladišta gotovih proizvoda, skladišta sirovina. Od 1. oktobra uvodimo i novi program skeniranja koji će pratiti kompletan tok proizvodnje, kako bismo još preciznije sagledali šta su nam prednosti, a šta mane. Jednom rječju, pravimo koncept samoodrživosti Kaldere koja se u saradnji sa inopartnerima može pojaviti na bilo kom tržištu.

Jedna od glavnih tema u poslednje vrijeme su i obnovljivi izvori energije, a o tome će biti riječi i na Samitu u Skoplju. Može li Kaldera odgovoriti i na te izazove?

Ako vam kažem da su istraživanja pokazala da će do 2025. godine potrošnja električne energije u svijetu biti veća za 50 odsto, jasno vam je koliko je to važno. Konstantno se pojavljuju novi potrošači koji ne samo da traže više struje, već traže više kvalitetne struje. Zato smo mi zakoračili i u tu oblast, od projektovanja i izgradnje do održavanja takvih sistema. Uskoro ćemo prezentovati mini postrojenje „Kaldera Energy“, kada je u pitanju solarna energija. Ovo je oblast koja zahtijeva neprestano ulaganje i praćenje tržišta. Jednostavno, morate ići u korak sa vremenom i zato smo stalno u „žestokom“ tempu.