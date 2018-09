Šefik Džaferović za "Nezavisne": BiH izgraditi kao jaku državu

Građanima BiH nudim znanje, kompetentnost, odgovornost, iskustvo i kontinuitet državotvorne politike koju sam do sada vodio i u kojoj nikada umjesto interesa države nisam odabrao svoju poziciju i lični komoditet, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Šefik Džaferović, kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda.

"Uz sve to, iza mene stoji najjača i najorganizovanija politička stranka u BiH - SDA", ističe Džaferović.

NN: Šta je ono što Vi kao kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda nudite Vašim potencijalnim biračima?

Džaferović: U svom političkom djelovanju sam pokazao i dokazao znanje, iskustvo, hrabrost i spremnost za donošenje važnih odluka koje su jačale državu Bosnu i Hercegovinu. Građani znaju da ću na isti način sve svoje kapacitete koristiti i u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Nudim im jasan program i plan kao kontinuitet državničke politike koju je u proteklim mandatima vodila SDA i njeni kadrovi, a koja za krajnji cilj ima izgradnju jake države Bosne i Hercegovine, članice NATO-a do 2022. te Evropske unije do 2026. godine. To je moj plan, ali i plan SDA sadržan u dokumentu "Agenda BiH 2026", koji predstavlja jedan sveobuhvatan program rada SDA u narednih osam godina, s jasno definisanim ciljevima i metodama kojima se ti ciljevi trebaju ispuniti.

Nudim i znanje, kompetentnost, odgovornost, iskustvo i kontinuitet državotvorne politike koju sam do sada vodio i u kojoj nikada umjesto interesa države nisam odabrao svoju poziciju i lični komoditet.

NN: Šta će biti Vaš glavni zadatak ukoliko Vas građani većinom glasova izaberu na poziciju za koju ste kandidovani u ime SDA?

Džaferović: Učinit ću sve što je potrebno za uspostavljanje i očuvanje stabilnog političkog okruženja, koje je osnovni preduvjet za nastavak ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine, otvaranja novih radnih mjesta u realnom sektoru i stvaranja boljeg životnog standarda svih njenih građana.

Potreban nam je povoljniji ambijent za privlačenje stranih investicija. Potrebno nam je približavanje i članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu, što su ujedno i temeljni vanjskopolitički ciljevi naše zemlje, utvrđeni ranije donesenim zakonima i odlukama koje namjeravam dosljedno provoditi.

NN: Dobili ste povjerenje članova SDA i rekli ste da ćete raditi na jačanju ove stranke i na jedinstvu. Jeste li već počeli?

Džaferović: U proteklih nekoliko mjeseci sam obišao gotovo cijelu Bosnu i Hercegovinu. Imao sam priliku razgovarati s ljudima, čuti, vidjeti i osjetiti atmosferu koja vlada među članovima stranke. I ne sjećam se kada su moji iz SDA bili jedinstveniji, uvjereniji u ispravnost naše politike i u način na koji upravljamo procesima i vodimo državu.

Jedino snažna SDA garantuje snažnu Bosnu i Hercegovinu.

NN: Jedan od Vaših protukandidata na ovim izborima je Fahrudin Radončić. Može li on ugroziti Vaš izbor kod građana, jer znamo da je već dva puta bio kandidat?

Džaferović: Onako kako su mu završila prethodna dva pokušaja, završit će i ovaj treći. A neće uspjeti jer Bošnjacima ne nudi ništa, osim neistina i neargumentovanih napada na mene i na SDA. To je bio osnov njegovog djelovanja i ranije, pa je uvijek izlazio kao gubitnik. Zato i bježi od debata sa mnom, jer bi se tada jasno vidjelo da je riječ o čovjeku koji je "lider smutnje i laži" i koji je potpuno nekompetentan za funkciju za koju se kandidirao, a pri tome je spreman sve, pa i interes države, podrediti vlastitom interesu.

Građani sve to prepoznaju, kao što prepoznaju da se SDA kao najozbiljnija i najorganizovanija stranka, i ja kao njen kandidat, zalažemo za državu i njeno jačanje, nudimo konkretne programe, vodimo odgovornu politiku i da nam je interes države na prvom mjestu.

NN: I na kraju, kako vidite BiH nakon 7. oktobra?

Džaferović: BiH će, unatoč otporima, retrogradnim politikama, izazivanjima kriza zbog sebičnih interesa, nastaviti da se kreće ka članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u.

Naš cilj je BiH kao moderna i prosperitetna država u kojoj će Bošnjaci, Srbi, Hrvati i svi ostali građani biti ravnopravni na svakom njenom pedlju, u kojoj niko neće biti diskriminisan na osnovu vjere, nacije, uvjerenja i bilo čega što nas naizgled razlikuje jedne od drugih, a što zapravo čini ovu zemlju jedinstvenom i na šta trebamo biti ponosni.

Taj cilj ćemo, uz političku mudrost, i ostvariti.