Slobodan Zec: Novi zakon skraćuje likvidacioni postupak

Od usvajanja Zakona o stečaju 2016. godine do danas restrukturirana su četiri preduzeća i spaseno oko 600 radnih mjesta, rekao je Slobodan Zec, pomoćnik ministra pravde Republike Srpske.

"Institut restrukturiranja preduzeća nije bio ni u stečajnim zakonima evropskih zemalja", rekao je Zec u pisanom intervjuu za "Nezavisne novine".

Govoreći o novom Zakonu o likvidacionom postupku, Zec je rekao da je to nastavak stečajne reforme te da je cilj bio skraćenje postupka, smanjenje njegovih troškova i da se jednim zakonom reguliše taj postupak, s obzirom na to da je ona bila regulisana kroz više zakona.

"Ovim zakonom uveden je institut skraćenog postupka likvidacije, što predstavlja vrstu redovnog likvidacionog postupka, a daje mogućnost privrednim subjektima, koji mogu izmiriti obaveze, da po skraćenom postupku i uz minimalne troškove završe likvidaciju", rekao je Zec.

NN: Nedavno je usvojen Zakon o likvidacionom postupku. Koliko će on rasteretiti sudove u Republici Srpskoj i da li postoje procjene koliko će biti skraćeno trajanje likvidacionog postupka?

ZEC: Zakon o likvidacionom postupku Republike Srpske je nastavak stečajne reforme. Razlozi za donošenje novog Zakona o likvidacionom postupku su pojednostavljenje i skraćenje postupka, smanjenje njegovih troškova te potreba da se jednim zakonom reguliše likvidacioni postupak, s obzirom na to da je do sada likvidacija bila regulisana kroz više zakona. Likvidacija privrednih subjekata koji pokreću likvidacioni postupak, a mogu ispuniti zakonom propisane uslove, biće završena u periodu od 30 do 60 dana. Ovakvim zakonom značajno će se smanjiti opterećenost sudova. Neće biti dugotrajnih sudskih ročišta, smanjuje se broj procedura koje su zahtijevale duži tok postupaka, a sve u svrhu maksimalnog ubrzanja postupaka. Važno je napomenuti da je najznačajniji institut, koji predstavlja novinu kada je u pitanju likvidacioni postupak, skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak, po kojem će on biti okončan u periodu od 30 do 60 dana i koji će koštati oko 300 KM.

NN: Ima li procjena koliko su do sada trajali ovi postupci i ko je bio najslabija karika u svemu tome?

ZEC: Po starom zakonu likvidacioni postupci su u prosjeku trajali i do godinu dana. Period trajanja je diktirala složenost predmeta. Po novom zakonu, taj rok je značajno skraćen i ubrzan, čime će se prije svega rasteretiti sudovi Republike Srpske.

NN: Novine u Zakonu o likvidacionom postupku u odnosu na onaj iz 2002. godine se odnose i na unovčenje imovine u postupku. O čemu se zapravo radi i u čemu je suština te novine?

ZEC: I stari zakon je predviđao unovčenje imovine u likvidacionom postupku ukoliko je bilo potrebno da se namire povjerioci. Novim zakonom su sada propisani uslovi unovčavanja imovine jer su se ranije primjenjivale odredbe Zakona o izvršnom postupku te Zakona o stečajnom postupku (stari zakoni iz 2002). Ovim zakonom uveden je institut skraćenog postupka likvidacije, što predstavlja vrstu redovnog likvidacionog postupka, a daje mogućnost privrednim subjektima koji mogu izmiriti obaveze da po skraćenom postupku i uz minimalne troškove završe likvidaciju. Takvi privredni subjekti ne moraju prolaziti kroz redovni postupak.

NN: Zakon o likvidacionom postupku na određeni način je dio stečajne reforme. Zakonom o stečaju, usvojenim 2016. godine, uveden je i institut restrukturiranja preduzeća. Koliko se taj institut primjenjuje i smatrate li da je bila greška što ga nije bilo ranije s obzirom na to da je bio daleko veći broj stečajnih postupaka?

ZEC: U prijašnjem zakonu iz 2002. godine nije bilo instituta finansijskog i operativnog restrukturiranja. Zbog toga je tokom reforme stečajnog zakonodavstva kojeg sprovodi Ministarstvo pravde Republike Srpske uz tehničku podršku IFC, dio Grupacije Svjetske banke kroz "Program rješavanja pitanja dugova i prestanka poslovanja u BiH", a uz podršku Ambasade Švajcarske u BiH, uveden taj institut u cilju spasavanja i očuvanja preduzeća te radnih mjesta. Tako su od usvajanja Zakona o stečaju 2016. godine do danas restrukturirana četiri preduzeća, tokom čega je spaseno oko 600 radnih mjesta. Moram napomenuti da pomenuti institut nije bio ni u stečajnim zakonima evropskih zemalja.