Soraida Akosta-Bruks ekskluzivno za Nezavisne: Prvi pacijent u BiH dobio vakcinu protiv raka pluća

Soraida Akosta-Bruks, doktorica i jedan od stručnjaka s Kube koji su zaslužni za CIMAvax - djelotvornu vakcinu za liječenje raka pluća, u ekskluzivnom intervjuu za "Nezavisne" rekla je da je prvi pacijent u BiH zvaničnim putem već dobio vakcinu, a uskoro će biti dostupna i ostalima.

"'Vama company' je registrovana u BiH, prvog pacijenta smo već uključili u terapiju vakcinama, a sredinom decembra vakcina će biti dostupna i ostalim pacijentima", rekla je Akosta-Bruksova.

NN: Koliko dugo radite na vakcinama i šta ste sve dosad postigli?

Akosta-Bruks: Naše istraživanje je počelo još daleke 1995. godine. Kroz godine smo u istraživanje uključili mnogo pacijenata u različitim stanjima, kao i u samim kliničkim istraživanjima, ali i one koji su nam se javljali dolazeći na preglede zbog bolesti. Mogu reći da smo postigli mnogo toga. Vakcina je danas lijek koji je izliječio ili bar produžio život ogromnom broju pacijenata.

NN: Rak pluća je nažalost danas veoma rasprostranjen. Da li Vam se u potrazi za lijekom javljaju pacijenti i njihove porodice širom planete?

Akosta-Bruks: Već dugo vremena rak pluća je ogroman problem, a Svjetska zdravstvena organizacija pretpostavlja da će do 2030. godine doći do ogromnog porasta broja oboljelih. Ako se ovaj trend nastavi svake godine ćemo imati između 10 miliona i 11 miliona novooboljelih. Ono što je sada najvažnije je objasniti porodicama da, iako je prije praksa za rak pluća okrivljivala faktore iz okoline, kao što je pušenje, to nije jedini uzrok. Na Kubi imamo veliki problem jer mi moramo da proizvodimo vakcinu i duvan. Ipak, kao što sam i rekla na predavanju na kongresu u Tesliću, genetika ima veliku ulogu, tako da sada znamo da su i jedan i drugi faktor veoma važni. Često imamo mutaciju raka kod pacijenta, ali to je porodična mutacija, mutacija koja je zapisana u genima. Ipak, ako se promijene faktori iz okoline i vrši prevencija mutacija se može zaustaviti. Veliki je problem i to što se danas razvijaju lijekovi za one koji su već bolesni, a mi treba da radimo da čovjek budućnosti ne dobije rak.

NN: Koji su to neklasični simptomi raka pluća s kojima ste se susreli?

Akosta-Bruks: To su, prije svega, čest kašalj i promjena frekvencije tog kašlja, čest simptom je i drugačiji glas kod čovjeka, što je manifestacija promjene u plućima. Tu je i prevelik grudni koš, naravno i, vjerovali ili ne, kada pacijent ima problema sa zatvaranjem i otvaranjem jednog ili oba oka takođe može biti simptom raka pluća.

NN: Koliko se vakcina CIMAvax dosad pokazala uspješnom?

Akosta-Bruks: Uspješnost je veoma velika, a prije svega se ogleda u tome što je potpuno sigurna za upotrebu, nema nuspojava, i što je omogućila tolikom broju oboljelih koji su je koristili izlječenje ili produženje života, a što je još važnije kvalitetnog života. Gledajte, kod raka pluća tri mjeseca života poslije otkrivanja je uspjeh, a ja primjenom vakcine imam ogroman broj pacijenata koji su imali po devet godina kvalitetnog života. To su godine kada ljudi imaju vremena za sebe, za porodicu i posao.

NN: Kada pacijenti u Bosni i Hercegovini mogu očekivati sistemsko korišćenje vakcina?

Akosta-Bruks: Čim sam došla razgovarala sam s vašim doktorima i predstavnicima i uvidjeli smo da dobar dio pacijenata može da ima koristi od vakcine. "Vama company" je registrovana u BiH, prvog pacijenta smo već uključili u terapiju vakcinama, a od sredine decembra vakcina će biti dostupna i ostalim pacijentima.

NN: Da li se vakcine koriste samo kada je u pitanju rak pluća ili postoje za još neke vrste ili se možda radi na njima?

Akosta-Bruks: U ovom trenutku na Kubi prolazimo više kliničkih istraživanja. Najdalje se došlo kada je u pitanju rak prostate, vakcina nije još registrovana, ali dobro napreduje. U odnosu na ovu koju koristimo za rak pluća mislim da će imati jednak uspjeh.

NN: Koliko ste života dosad upotrebom vakcine otprilike spasili?

Akosta-Bruks: Tačan broj vam ne mogu reći, ipak najprofesionalniji odgovor koji vam mogu dati je da je dosad 5.000 pacijenata samo na Kubi imalo korist od vakcine. Tu je važno naglasiti i da svega 16 odsto pacijenata s rakom pluća preživi prvu godinu od otkrivanja bolesti. Za ostatak svijeta stvarno ne bih spominjala neke konkretne brojke.

NN: U BiH ćete boraviti pet dana, to ste mogli iskoristiti da se odmorite, ali Vi ste ipak odlučili da sve vrijeme van kongresa u Tesliću, gdje ste držali predavanje, besplatno pregledate pacijente.

Akosta-Bruks: Pitali ste me nešto veoma važno. Novac je važan, slažem se, ali samo novac nikako. Mnogo su važnije druge stvari, porodica, prijatelji, ljubav, znati da si pomogao nekome. Kada bi svaka osoba pomogla onom drugom do sebe vjerujem da bi na svijetu bilo vrlo malo ljudi koji su bolesni, depresivni, siromašni. Život je za mene poseban dar, ja se osjećam posebno dobro ako pomognem nekome, ako razmijenim ideje sa svojim kolegama širom svijeta ili prenesem nešto od znanja svojim studentima.

Bogata biografija

Soraida Akosta-Bruks 1985. završava medicinski fakultet na Kubi. Šest godina nakon toga postaje doktor prvog stepena interne medicine, a 2003. završava magistarske studije u oblasti onkologije i još napreduje u ljestvici priznatih i mladih doktora. Od iste godine se nalazi na poziciji glavnog koordinatora na Istraživačkom onkološkom odjeljenju Univerzitetske bolnice "Saturno Lora". Već punih 10 godina radi na istraživanjima vakcina za rak pluća u fazama dva, tri i četiri. Učesnik je i u istraživanju u oblasti elektromagnetnih polja u liječenju malignih tumora.

Dobitnik je i mnogih priznanja, između ostalog medalje za internacionalne radnike, koju je dobila od parlamenta Republike Kube. U Mozambiku je provela dvije godine pomažući oboljelima, a Vlada te države je to nagradila priznanjem. Soraida je član svih važnijih udruženja i odbora kada su u pitanju Kuba i region. Takođe je samostalno i u grupi sa drugim stručnjacima objavila desetine radova kada su u pitanju vakcine i tumori.