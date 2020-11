Srđan Todorović: Posljednja šansa da Doboj ne ode u zaborav

Iz poslaničkih klupa Narodne skupštine RS u borbu za glasove Dobojlija prvi put kao kandidat za gradonačelnika socijalista Srđan Todorović ide uvjeren da nakon 15. novembra više ništa neće biti isto, jer će, kaže, poslije ovih lokalnih izbora biti bolje.

NN: Ove godine ste prvi put kandidat za gradonačelnika. Šta je presudilo da izađete na megdan Vašim protivkandidatima iz SNSD-a i SDS-a?

TODOROVIĆ: Politika je proces u kojem je najprije neophodno dobiti povjerenje, to povjerenje opravdati i ispoštovati principe demokratske procedure kandidovanja. Potpredsjednik sam SP-a i dobio sam podršku za kandidaturu. Ta podrška je provjerena među socijalistima Doboja i moje je da je opravdam pred narodom, odnosno građanima Doboja. U tom smislu, ja ne izlazim bilo kome na megdan, niti na bilo kakav megdan. Ja Dobojlijama nudim izbor kako ćemo živjeti. Ovi izbori su presudna bitka, u političkom smislu, posljednji voz ili posljednja šansa da Doboj kao grad ne ode u zaborav, za kojim ćemo da žalimo i da ga čuvamo u uspomenama. Ova vlast, a kad kažem "ova vlast" onda mislim na manju grupu ljudi, to i priželjkuje: da Doboj dobije kao feud na kome će oni da budu vlastela. Da se razumijemo, ne radi se o političkoj pripadnosti, ideološkom opredjeljenju. Upravo suprotno, radi se ljudima kojima je lični interes i međusobna razmjena plijena način kako oni shvataju vlast.

NN: Prije dvije godine na lokalnoj političkoj sceni došlo je do tektonskih promjena, odnosno prelaska gotovo cjelokupnog dobojskog SDS-a u SNSD. Koliko Vam to otežava borbu za glasove Dobojlija s obzirom na to da su na republičkom nivou SNSD i SP koalicioni partneri?

TODOROVIĆ: Na Vaše pitanje, koje djeluje kompleksno, moj odgovor je krajnje jasan i jednostavan: Mi, dobojski socijalisti, nismo osjetili te tektonske promjene, kako kažete, i pravi odgovor na to mogu dati samo predstavnici SDS-a i SNSD-a. Podsjećam da je jedno vrijeme na političkoj sceni RS zvanično i u političkom i svakom drugom smislu figurirala, mislim da je to pravi izraz, "Obrenova grupa". Govorim o periodu sredine novembra 2018, a decembra iste godine sadašnji gradonačelnik je izabran za zamjenika do prijevremenih izbora za gradonačelnika. Podsjećam cjelokupnu javnost da na tim izborima, koji su održani 17. februara 2019, mi dobojski socijalisti nismo podržali ni Borisa Jerinića, koji je predstavljao na brzinu formalizovanu grupu "Zajedno za Doboj", niti predstavnika SDS-a Nebojšu Šajinovića. Na opštim izborima u oktobru 2018. socijalisti su podržali Željku Cvijanović za predsjednicu RS i Milorada Dodika za srpskog člana Predsjedništva BiH. U toj činjenici se sadrži i srž politike SP-a, jer mi smo partija principa i načela, državotvorna i državnoodgovorna partija i naš koalicioni odnos na nivou Republike je krajnje korektan i u skladu s koalicionim dogovorom, što se nas tiče. Zato ja stalno ukazujem da su ovo lokalni, a ne parlamentarni izbori. U tom smislu kada je grad u pitanju moj izbor i izbor dobojskih socijalista je Doboj, kada je država u pitanju moj izbor i izbor dobojskih socijalista je Republika Srpska.

NN: Ukoliko budete izabrani za gradonačelnika šta namjeravate promijeniti?

TODOROVIĆ: Da krenem od ovog stanja u Doboju koje je nepodnošljivo i neodrživo, a koje je rezultat vlasti "Obrenove grupe". Ta vlast je šampion u navikavanju građana "na gore". Ta vlast je svaku četvoročlanu porodicu u Doboju samo u ovoj godini zadužila sa 4.000 KM. To je vlast za jedan dan, bez bilo kakve vizije i odgovornosti za budućnost. Tu vlast ne zanima što ljudi nemaju posla ili što su ljudi slabo plaćeni. Biću grub - šta njima znači kad neko izgubi posao, kada im nije značilo kad su se gubile glave? Šta njih briga što je u sportsku dvoranu uloženo oko dva miliona KM, u obnovu nakon poplava, što je 700.000 KM koštalo rušenje, što se sada, kako gradonačelnik kaže, zida objekat na lokaciji koja ne zadovoljava prostor? Šta njih briga što su kupovinom imovine "Vodovoda" za velike, a prodajom iste za male pare uz povećanje cijene vode oštetili građane za najmanje tri miliona KM? Šta njih briga što je cijena grijanja u posljednjih sedam godina povećavana nekoliko puta, iako je cijena energenta, lignita iz Stanara, stabilna?

NN: Zbog čega bi sugrađani trebalo da glasaju za Vas?

TODOROVIĆ: To će moje Dobojlije prepoznati i prema tome se odlučiti. Ja sam s istom ravnopravnošću izabrao da se borim za Doboj. Da poslije ovoliko godina učmalosti u kojima su interesi pojedinca i pojedinaca uvijek bili ispred interesa građana, odlučan sam da lokalne birokrate suočim s realnošću. Doboj je moj grad, tu su moji korijeni i savjest mi ne dozvoljava da mirno gledam kako se osipaju posljednji tragovi sigurnosti za moje sugrađane. Zato želim da mladi ljudi odluče u Doboju o Doboju, o svom životu rukom i olovkom, a ne glasom poštom iz nekog evropskog grada. Dvadeset prvi je vijek. U stvari, 20 godina ovog vijeka je već prošlo. Šta se u Doboju promijenilo nabolje? Ništa, ama baš ništa. I onda mene i moje socijaliste pitaju što smo mi opzicija u Doboju. Pa zato što volimo ovaj grad! I zato, neka ljudi iz prošlosti, koliko god godina imali, ostanu u prošlosti, a mi ćemo s pozicija jednakih šansi da pokažemo koliko vrijedimo.