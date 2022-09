Stanarević za "Nezavisne": Auto-put Banjaluka - Beograd najveći nacionalni interes RS

Slobodan Stanarević, v.d. direktora JP "Autoputevi Republike Srpske" rekao je da nije isključena mogućnost da Republika Srpska ide u pravcu traženja koncesionara za dionicu auto-puta od Doboja do Vukosavlja ukoliko EU bude zatezala s tim projektom.

Takođe, istakao je da bi se već 2030. godine iz Banjaluke u Beograd moglo ići auto-putem, naglašavajući da je taj auto-put najveći nacionalni interes Republike Srpske te da je veoma bitno što je na kraju dogovorena trasa kroz Brčko distrikt.

"Da li se isplati ili ne isplati, po mom mišljenju, to nema cijenu. Hoće li se taj put isplatiti za pet, deset ili 25 godina, isplatiće se kad-tad", rekao je Stanarević.

Govoreći o predstojećim izborima, Stanarević je rekao da je cilj Demosa četiri direktna mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske i poslanik u parlamentu BiH.

NN: Nedavno je završena dionica koridora 5c kroz Republiku Srpsku, međutim dalje finansiranje tog projekta je upitno, jer EU na određen način neće da nastavi finansiranje zbog političkih razloga. Šta je rješenje?

STANAREVIĆ: Završena je dionica od 6,5 kilometara od petlje Johovac do petlje Tovira, a od te petlje Tovira prema granici sa FBiH već se radi i to je zajednički projekat FBiH i RS i možda bi i tu bilo opstrukcija da nije jedinstven ugovor. Zastoj je kod treće dionice Doboj - Vukosavlje iz razloga što je Evropska komisija malo suspendovala proceduru. Mi smo poodmakli u toj proceduri i došli smo do toga da idemo na izbor izvođača. Imamo sedam ponuđača koji su dostavili svoje ponude i to po tri kompanije iz Turske i Kine i jednog domaćeg iz Republike Srpske. Ta dionica od 32 kilometra košta 400 miliona evra i tu ima 40 odsto granta i zato nam je prihvatljivo. Rekli smo da se oglase do kraja septembra da li nastavljaju proceduru, jer radi se o projektu koridora 5c. Mi možemo doći u situaciju da, kao Republika Srpska, kažemo ne treba nam ta dionica i da sav saobraćaj iz Doboja ide prema Banjaluci i Gradišci te da ona dionica što su radili na Svilaju bude za lokalni narod.

NN: Da li to znači da je ta dionica od Doboja do Vukosavlja potrebnija Federaciji BiH nego Republici Srpskoj?

STANAREVIĆ: Potrebnija je njima i oni će insistirati da se ta dionica što prije počne raditi. Druga stvar, ako EU ne budu to finansirala, mi idemo na koncesiju, jer to je najisplativija dionica u Bosni i Hercegovini. Ta dionica "kupi" luku Ploče, Mostar, Sarajevo, Zenicu, Doboj, Banjaluku kad se ide za Srbiju i ako sada imamo 14.200 prosječan dnevni godišnji saobraćaj na auto-putevima, tu ćemo imati 20.000 i tu će se koncesionari otimati. To je, po mom mišljenju, najprihvatljivija varijanta.

NN: Kad smo već kod koncesija, Republika Srpska je dala koncesiju kineskoj kompaniji za auto-put od Prijedora do Banjaluke. Šta je s tim projektom, zašto on ne počinje i koliko je to isplativ princip za Republiku Srpsku?

STANAREVIĆ: Ta dionica bila je na ivici rentabilnosti tada kada je dogovarano, a sada je još jeftinija i mi ćemo za 900 miliona maraka dobiti 44 kilometra auto-puta. Kinezi su planirali da ih ta dionica košta 600 miliona, koštaće ih 800 miliona, jer je sve poskupjelo. Naša obaveza je da izvršimo eksproprijaciju. To smo završili na 2,5 kilometara, dobijena je građevinska dozvola za 1,5 kilometara tamo od Prijedora i, što se nas tiče, stekli su se svi uslovi da mogu početi s radovima. Mislim da će početi što prije i ne znam šta čekaju, jer stvoreni su svi uslovi za radove.

NN: Postoji li opasnost da kineski partner odustane od tog projekta?

STANAREVIĆ: Ne isključujem nijednu mogućnost, ni da oni raskinu, ni da Republika Srpska raskine ako ne počnu s radovima, ali mislim da ni jednima ni drugima to nije cilj. Koncesiona referenca u svijetu znači i globalna firma kakva je "Shandong" ne može sebi tako nešto dozvoliti.

NN: Nedavno su počeli i radovi na auto-putu od Vukosavlja do Brčkog. Praktično, to je dio auto-puta od Banjaluke do Beograda. Kada će ljudi iz Banjaluke do Beograda moći ići auto-putem?

STANAREVIĆ: Skoro smo utvrdili trasu kroz Brčko i to je bila kočnica deset godina. Razumijem svačije interese, ali ne razumijem da se nešto opstruiše. Brčko ne može biti sebično i reći neću auto-put. Kada je to riješeno, više nema kočnice. Taj auto-put Banjaluka - Beograd je najveći i najznačajniji nacionalni interes. Da li se isplati ili ne isplati, po mom mišljenju, to nema cijenu. Hoće li se taj put isplatiti za pet, deset ili 25 godina, isplatiće se kad-tad. Koridor 5c se može završiti do 2027. godine i sve bi moglo biti gotovo do 2030. godine, jer postoje procedure u Brčkom da se završe zato što oni moraju raditi eksproprijaciju i to je njima skupa priča. Ima još jedna bitna stvar koja je vezana za auto-puteve, a ona je ključna, to je gasovod koji ide trasom auto-puta i to je dogovoreno. Sad, 16. septembra, zvanično počinju radovi na dionici od Bijeljine do Rače, a radi se 19 kilometara vrijednosti 260 miliona KM, koje sa 20 odsto finansiraju Republika Srpska i 80 odsto Srbija. Onda nam ostaje 17 kilometara od Bijeljine do Brčkog, jer već radimo 33 kilometra od Vukosavlja do Brčkog i na kraju ostaje nam taj dio od Doboja do Vukosavlja i mislim da će na kraju Evropska investiciona banka finansirati taj dio.

NN: Šta je sa ostalim dionicima, ta od Banjaluke do Beograda se gradi, šta je sa auto-putem za Mliništa?

STANAREVIĆ: Evropa je zainteresovana za dva pravca, jedan je Doboj - Vukosavlje, a drugi je obilaznica oko Banjaluke dužine 22 kilometra. Kineske kompanije su zainteresovane za prvu fazu, a to je kraj obilaznice do Mrkonjić Grada. Kada bismo mi napravili obilaznicu, a mislim da je Evropa zainteresovana, jer ona finansira projektovanje, moglo bi se ući u pregovore. Garantujem da u pregovore ulazimo sljedeće godine.

NN: Da li je s tim projektom onda završena priča o mreži auto-puteva kroz Republiku Srpsku?

STANAREVIĆ: Ne. Mislim da će paralelno ići brza cesta Bijeljina - Sokolac. Onda imamo priču od Sokoca prema Trebinju pa od Sarajeva do Višegrada. Taj dio izlazi na auto-put "Miloš Veliki" i to je onda neka zaokružena priča.

NN: Nosilac ste liste Demosa za parlament BiH. Šta očekujete, može li Demos dobiti mandat u parlamentu BiH?

STANAREVIĆ: Ni Čedo Savanović ni ja nismo naivni kandidati i imamo neku težinu. Ako ne prođemo direktno, onda ćemo sigurno imati prvu kompenzaciju. Radim da napravim što bolji rezultat i ne libim se da kažem da idem da prođem. Mislim da će Demos imati poslanika u parlamentu BiH.

NN: Kada je Narodna skupština u pitanju, tu je mnogo lakše. Koji je cilj Demosa?

STANAREVIĆ: Cilj je četiri direktna mandata. Stanje na terenu, kako vidim, je da su Bijeljina, Zvornik i Doboj sigurni, a i Banjaluka. Blizu mandata smo i u Palama i Gradišci i može se desiti da imamo šest direktnih bez kompenzacije, može pet direktnih i jedna kompenzacija ili četiri direktna i dvije kompenzacije. Mislim da će kapacitet Demosa biti šest poslanika u NS RS.

NN: To je optimistično, možda i više od DNS-a, od kojeg ste kao stranka nastali.

STANAREVIĆ: DNS je otišao trećim putem, a mi auto-putem.