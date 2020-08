Stanarević za "Nezavisne": Lokalni izbori za Demos su biti ili ne biti

Slobodan Stanarević, predsjednik banjalučkog Gradskog odbora Demosa, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" da će ova stranka pokrenuti inicijativu da se na nivou grada Banjaluka s vremena na vrijeme održe referendumi s pitanjem o tome da li neke višemilionske poslove treba ili ne treba raditi.

"Da li, recimo, da gradimo kolektore za prečišćavanje otpadnih voda i da nam Vrbas ne smrdi? To košta stotine miliona i o tome ne bi trebalo da odluči sam gradonačelnik, načelnik nekog odjeljenja pa ni 31 odbornik", rekao je Stanarević.

NN: Lokalni izbori za Demos su prvi test, šta očekujete?

STANAREVIĆ: Prvi i najvažniji. Lokalni izbori su ili nas ima ili nema. Solidna baza je napravljena ne samo u Banjaluci, već i u većini opština i gradova u RS. U Banjaluci očekujemo minimalno 10.000 glasova. Sada smo u gradskoj vlasti sa šest odbornika i očekujemo da sa tih šest odbornika i ostalima na listi možemo doći do tog broja.

NN: Otprilike, na izlaznost kakva je bila za prošle lokalne izbore - 10.000 glasova su četiri odbornika. To je ipak manje nego što Demos danas ima.

STANAREVIĆ: Razlog za to je što smo mi nastali iz DNS-a. U Demosu ima dosta ljudi koji su došli iz DNS-a, ali i nekih drugih stranaka. Što se tiče smanjenja broja odbornika, to je tako, ali 10.000 glasova za nas je pobjeda.

NN: Demos je nastao iz DNS-a i sada su te dvije stranke u koaliciji. Kakvi su odnosi sa DNS-om na nivou grada?

STANAREVIĆ: Ne bavim se drugima. Bavim se svojom strankom, svojim poslom i svojom porodicom i ne razmišljam o drugima, bio to DNS, SPS ili bilo ko.

NN: Koliko je moguće baviti se politikom, a ne baviti se drugima?

STANAREVIĆ: Pokušavam. Mnogi se bave nama, podbacuju klipove u točkove i izdižu sebe pljujući druge. Ne bavim se ni tim portalima ni medijima ni podmetanjima na taj način da bih nekoga spuštao, a sebe dizao. Mislim da ta politika jeste rizična, ali ako uspije biće to veće zadovoljstvo.

NN: Koliko će biti teško sarađivati konkretno sa DNS-om, a moraćete s obzirom na koaliciju?

STANAREVIĆ: Marko Pavić uvijek je imao svoju priču u odnosu na Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Demosa. To je jedina stranka koja je imala dva lidera. Logično je bilo da je nekada moralo doći do pucanja, ali mi smo i dalje s tim ljudima prijatelji i nema tu nekih animoziteta.

NN: U kakvim ste odnosima sa Čubrilovićem? Priča se da je Čubrilović samo formalno predsjednik stranke.

STANAREVIĆ: Čubrilovića smatram kao svojim ocem. On je političar starog kova, koji traje 30 godina i dosta dobro vidi naprijed. Različitog smo temperamenta, ali ono što nam je zajedničko je to da ni on ni ja puno ne obećavamo, već samo ono što možemo uraditi, a ne kao drugi - da obećamo kule i gradove i nikada to ne uradimo.

NN: Imate li ambiciju da preuzmete Demos u nekom trenutku?

STANAREVIĆ: Čubrilović na vrhu stranke mora biti dva izborna ciklusa, to su ovi lokalni i sljedeći opšti izbori, jer u tom periodu treba da se uradi posao u vezi sa strankom. Moju ambiciju će odrediti moj rezultat i ako građani meni i ljudima oko mene daju dovoljan broj glasova, imaću ambiciju da se bavim politikom. Ako to ne bude, ne vjerujem da ću se baviti politkom, već privatnim poslom.

NN: Koliko je funkcija načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje koju obavljate povezana s politikom?

STANAREVIĆ: Nažalost, jeste. Dođem u situaciju da više nemam živaca raditi ovaj posao. Ovaj posao troši čovjeka, jer radi se o jako osjetljivim stvarima, hoće li ovdje biti park, stanica, put... i morate sa 15 miliona svake godine napuniti budžet. Znači, za četiri godine to je 60 miliona i to sve da se naprave rasvjete, kružni tokovi, ulice, tako da je pritisak konstantan. Ne možete otići na bolovanje.

NN: Zvučite kao da nećete više obavljati funkciju na kojoj ste sada.

STANAREVIĆ: Možda neću ovu, možda ću neku bolju.

NN: Kakvu kampanju očekujete, s obzirom na to da su već počele određene prozivke, pa i na Vaš račun?

STANAREVIĆ: Očekujem prljavu, ali opet ću ponoviti - ne želim da se bavim drugima. Ako će neko dobiti poen na priči što nemam masku u kafani, ja neću nikada nikoga prozvati na taj način. Koalicija okupljena oko Igora Radojičića, zajedničkog kandidata za gradonačelnika Banjaluke, treba da bude kompaktna i da radimo na tome da narodu vratimo osmijeh na lice. Narod nam je tužan.

NN: Dosta je široka koalicija, puno je tu partija i ima svega. Očekujete li probleme nakon izbora s obzirom na to da će apetite imati svi?

STANAREVIĆ: Ne očekujem probleme. Koalicija koja je okupljena oko Radojičića imaće 70 odsto odbornika i tako široka imaće apetita, ali će uvijek moći bez nekoga. Ne vjerujem da će biti ucjena, svako treba da bude realan i da pravi priču koja će uraditi nešto i donijeti napredak, a ne da se otimamo za fotelje. Mi smo spremili svojih sedam ili osam politika koje su bitne za grad i to ćemo raditi.

NN: Koje konkretno politike?

STANAREVIĆ: Recimo, politika povećanja broja mjesnih zajednica. Dragočaj i Ramići su teritorijalno skroz podijeljeni, a to je jedna mjesna zajednica. Mjesne zajednice moraju imati veću ulogu, jer sad se dešava da ja, ili bilo koji drugi načelnik, odlučujem šta će se raditi u toj mjesnoj zajednici, a mislim da o tome treba da odlučuju građani te mjesne zajednice, jer oni najbolje znaju šta im treba. Demos će pokrenuti i inicijativu da se omogući referendum u Banjaluci svake dvije godine i da se građani izjasne da li, recimo, da gradimo kolektore za prečišćavanje otpadnih voda i da nam Vrbas ne smrdi. To košta stotine miliona KM i o tome ne bi trebalo da odlučuje sam gradonačelnik, načelnik nekog odjeljenja pa ni 31 odbornik.

Za gradonačelnika mandat od osam godina je taman

NN: Šta očekujete kada su u pitanju izbori za gradonačelnika Banjaluke?

STANAREVIĆ: Očekujem pobjedu Igora Radojičića i to ubjedljivu. Njegova vizija Banjaluke je koncipirana na osam godina i mislim da je treba podržati. Četiri godine su malo za bilo kojeg gradonačelnika, jer dok vidite stanje budžeta, punjenje, kredite itd. četiri godine su već prošle, a vi most, recimo, planirate da otvorite 2022. godine. Mislim da je osam godina taman za jednog gradonačelnika, ni više ni manje.