Stanarević za "Nezavisne": UIO drži 180 miliona KM za auto-puteve

Uprava za indirektno oporezivanje BiH zbog problema s podjelom novca drži na svom računu 180 miliona maraka sredstava "Autoputeva RS" i "Autocesta FBiH", naplaćenih od akciza, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Slobodan Stanarević, v.d. direktora "Autoputeva RS".

On kaže da predlaže da se smanje akcize u periodu od tri mjeseca, a da se taj novac sa računa UIO proslijedi preduzećima, kako bi se ispitalo da li bi to uticalo na cijene goriva. Što se tiče cijena putarina, on kaže da nije planirano povećanje.

NN: Most na Savi konačno je završen nakon mnogo godina. Kakvi su Vaši utisci i kada ćemo se moći provozati mostom kao putnici?

STANAREVIĆ: Po mom mišljenju, to je jedan od bitnijih objekata u RS i u BiH. Finansiran je popola od strane Ministarstva transporta i komunikacija BiH i Hrvatske i grantom EU, a njegova izgradnja je bila vrlo zahtjevna i zbog dužine i zbog načina na koji je rađen. Dodatni izazov predstavlja to da je građen u vrijeme dok je bjesnila korona. Izgrađeno je i 500 metara auto-puta koji most povezuje s postojećim autoputem Banjaluka - Gradiška. Specifično za ovaj projekat je da je bilo vrlo malo probijanja i finansijskog okvira, a izgrađen je u roku. Naravno, javnost interesuje kada će most biti u funkciji, odnosno kada će biti izgrađena dionica u Hrvatskoj, koju gradi "Integral", koji je radio i most. Dužina prve faze te brze ceste je oko 4,5 kilometara. Izazove na toj dionici predstavljaju dva mosta, jedan preko Struga, dok je drugi most preko jednog manjeg potoka. Rok je dvije godine, a mi se nadamo da će biti moguće završiti nešto ranije, jer je trasa građevinski lagana, ako ne računamo ova dva objekta. Najkasnije treba očekivati da to bude završeno 2024. godine. Druga faza je nastavak trase u dužini od oko četiri kilometara do petlje Okučani.

NN: Ministar Mitrović je spominjao ideju da se u RS i BiH koristi postojeći prelaz kao zajednički i da se time ubrza puštanje u rad mosta. Ima li novosti?

STANAREVIĆ: U toku su pregovori o tome. Takvu praksu imamo već na prelazu Rača, gdje je takođe riječ o zajedničkom prelazu u Srbiji. Nadam se da će biti sluha s hrvatske strane, jer se smanjuju troškovi i ubrzava se rad, a naš granični prelaz je spreman. Međutim, konačna odluka je na višim instancama u BiH i Hrvatskoj.

NN: Dokle se stiglo s petljom na auto-putu Banjaluka - Doboj?

STANAREVIĆ: Petlja Johovac je završena, u toku je tehnički prijem, ostale su još neke formalnosti. Nadam se da ćemo oko 15. avgusta imati puštanje u upotrebu.

NN: Šta će on konkretno značiti bez izgradnje ostatka auto-puta?

STANAREVIĆ: Značiće, recimo, ako idete iz Banjaluke za Sarajevo, obilazite Doboj. Nećete morati ulaziti u grad, kao što je sada slučaj. Obilaznicom oko 6,5 kilometara obilazite 70 odsto Doboja, čime će se smanjiti i gužve, a to će značiti i za sam Doboj mnogo, posebno kad je teretni saobraćaj u pitanju.

NN: Kada je u pitanju auto-put Banjaluka - Prijedor, u javnosti je bilo nedoumica zašto taj ugovor nije dostupan. O čemu se tu radi?

STANAREVIĆ: Mi taj ugovor i nemamo, ugovor imaju Vlada i koncesionar. Koncesionar, odnosno kineska kompanija, je prema Vladi u istoj poziciji kao i mi. To će biti preduzeće koje gradi i održava auto-put. Oni će time upravljati 30 godina nakon čega će ga predati "Autoputevima". Koliko sam upućen, u petak je izdata građevinska dozvola za dionicu oko 2,5 kilometara kod Prijedora. Mi kao "Autoputevi" smo tu uključeni samo kod plaćanja eksproprijacije.

NN: Znači, imaćemo dvije posebne grupe auto-puteva u RS. Kako to izgleda sa stanovišta vozača, šta će se promijeniti za njih?

STANAREVIĆ: Pretpostavljam da će to biti jednostavno riješeno na način da ulazite na auto-put u Banjaluci, izlazite u Prijedoru i tamo plaćate putarinu. Međutim, napominjem da je to uobičajeno, recimo, u Hrvatskoj imate autoput Zagreb - Split, koji je koncesioni i na sličan način naplaćuju i održavaju kao što će to biti kod nas.

NN: S obzirom na poskupljenje goriva, hoće li biti korekcija cijena putarina?

STANAREVIĆ: Mislim da neće. Moguće je da bude nekih mikropodešavanja u smislu nekoliko feninga gore-dolje kada su pojedine dionice u pitanju kako bismo uskladili cijene s "Autocestama FBiH".

NN: Bilo je prijedloga da se smanje akcize za autoputeve. Kako vi to vidite, s obzirom na to da bi manje akciza značilo manje novca za vaše projekte i izgradnju?

STANAREVIĆ: Mi praktično od akciza gradimo autoputeve. Kako se puni budžet, mi se tako zadužujemo. Međutim, problem je u tome što stvari ne funkcionišu na nivou BiH. Zbog neke navodno loše ispoštovane podjele, imamo situaciju da nam zadržavaju deset odsto od uplata. Trenutno u Upravi za indirektno oporezivanje mi i "Autoceste" imamo zadržanih 180 miliona maraka. To nije malo. Ja predlažem da se smanje akcize na tri mjeseca, a da se nama pusti tih 180 miliona i da vidimo kakvi su efekti na cijene goriva. Ako ne bude bilo efekata, neka vrate akcize.

NN: Koliko se koriste auto-putevi? Da li ih ljudi zbog putarina izbjegavaju?

STANAREVIĆ: Ljudi koji putuju na relacijama, recimo, Banjaluka - Sarajevo ili Banjaluka - Beograd uglavnom koriste auto-puteve. Ono što smo primijetili jeste da, kada se ljudi opredjeljuju kojim putem će ići, razmišljaju kako da izbjegnu gužve na graničnim prelazima. Pokazuje se da je ljudima vrijeme najvažniji resurs, ne gleda se toliko hoće li platiti putarinu. Ako vam danas do Doboja auto-putem treba 45 minuta, a ukoliko izbjegavate auto-put stignete za sat i po, ljudi biraju auto-put. Mislimo da će se to još više osjetiti kada završimo koridor 5c i ovaj auto-put Prijedor - Bijeljina. Građanima i privredi će to mnogo značiti. Pritom, imate i ovaj put Beograd - Sarajevo - Beograd.

NN: Hoće li "Autoputevi" biti uključeni u taj autoput ili će biti posebno preduzeće kao u Prijedoru?

STANAREVIĆ: Biće "Autoputevi" uključeni. Firma "Tašjapi" iz Turske dobila je sporazum tri države da su oni krovni izvođač. Oni treba da obezbijede sredstva. Koliko sam čuo, "Tašjapi" pregovara s nekom kineskom kompanijom da zajedno uđu i da obezbijede finansiranje kineske banke na dionici Bijeljina - Brčko, a zatim idemo na prolaz kroz Brčko, kako bismo spojili s obje strane našim auto-putem. FBiH je zainteresovana za kontaktnu tačku na toj dionici koja ide prema Tuzli i Sarajevu.

NN: Šta je s auto-putem ka Kupresu, spominje li se on?

STANAREVIĆ: Spominje se. Kinezi su zainteresovani za izgradnju tog auto-puta. Prva faza je Banjaluka - Mrkonić Grad, a druga faza je Mrkonjić Grad - Mlinište, a onda bi "Autoceste FBiH" trebalo da produže dolje ka Kupresu, odnosno da spoje auto-put s morem, to jest sa granicom s Hrvatskom. Za ovu godinu ne treba očekivati neke velike aktivnosti, jer smo već popunili okvir garancija Vlade RS. Zato sad treba čekati sljedeću godinu i novi budžet i na osnovu toga će se ići u pregovore.