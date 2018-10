Stanišić: Minimalna plata mora biti 800 KM

Aco Stanišić nije čovjek kojeg biste okarakterisali kao tipičnog političara. Na paljanskoj političkoj sceni pojavio se prije dvije godine kao odbornik DNS-a u Skupštini opštine Pale.

Na prozivke političkih protivnika odgovara isključivo konkretnim rješenjima postojećih problema. Uspješan je privrednik i porodičan čovjek.

Stanišić, koji je DNS-ov kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini RS, smatra da su poslanička primanja isuviše visoka u odnosu na prosječnu platu u RS.

"Minimalna plata u Republici Srpskoj mora biti 800 KM. Zvuči nevjerovatno, s obzirom na sadašnjih 440 KM, ali je moguće", naveo je Stanišić, koji ističe da je u trku za poslaničko mjesto ušao čista obraza i iskrenih namjera.

NN: Gospodine Stanišiću, ostalo je još nekoliko dana do izbora, šta je to što Vam daje sigurnost u odličan rezultat na ovoj regiji?

STANIŠIĆ: U stalnoj sam komunikaciji s ljudima i otkako je počela kampanja nije prošao nijedan dan da nisam bio u nekoj lokalnoj zajednici. Iznenadila me je činjenica da sam prvi političar koji je posjetio neke od njih, iskreno razgovarao o problemima s kojima se susreću i ponudio konkretna rješenja. Kao što znate, politika DNS-a nije obračun s neistomišljenicima, već lociranje problema i temeljno rješavanje. Svakome ko je upućen u političku situaciju na regiji jasno je i zbog čega sam se kandidovao za Narodnu skupštinu RS. U trku za poslaničko mjesto sam ušao čista obraza i iskrenih namjera. O mojoj iskrenoj namjeri najbolje govori činjenica da su se sva moja djeca školovala i školuju na ovim prostorima, ostaće da žive i stvaraju porodice na ovim prostorima. Oni lično su moja garancija narodu koji me podržava da ću se boriti kako bismo svi imali normalne uslove za život. Svojim radom sam porodici omogućio pristojan život, ali kao čovjek neću biti zadovoljan i srećan ako isto bar ne pokušam uraditi za svoje sugrađane i sve stanovnike sarajevsko-romanijske regije. Nije mi namjera niti želja da rješavam pojedinačne probleme stanovnika, već da radim za interese i opšte dobro cijele regije. Ubijeđen sam da će ljudi prepoznati i osjetiti iskrenost s kojom im se obraćam.

NN: U kampanju ste ušli s projektom "Registar porodica bez ijednog zaposlenog člana", možete li nam reći nešto više o tome?

STANIŠIĆ: Petnaestak dana prije zvaničnog početka kampanje OO DNS-a Pale je predstavio projekat "Registar porodica bez ijednog zaposlenog člana". Osnovni cilj projekta je da se napravi evidencija svih porodica na teritoriji opštine Pale kod kojih nijedan član nije zaposlen. Dali smo sebi za obavezu da u narednom periodu aktivno radimo na rješavanju ovog problema. Na projekat se prijavilo 28 porodica. Zahvaljujući javnim i privatnim preduzećima i ustanovama koje su prepoznale značaj ovog projekta, osam osoba sa teritorije opštine Pale uspješno je zasnovalo radni odnos. Detalje projekta i imena zaposlenih možete pronaći na mojoj zvaničnoj Facebook stranici. Spisak s imenima, stručnom spremom, radnim iskustvom i činjenicom da li pripadaju nekoj od posebno ugroženih kategorija stanovništva, a još nisu zaposleni, poslat je svim javnim i privatnim preduzećima i ustanovama na teritoriji opštine Pale. Ovom prilikom želim ih zamoliti da pokažu društvenu odgovornost i pomognu nam u rješavanju ovog problema. Ono što mogu da garantujem jeste da neću odustati dok svaka porodica na našoj regiji ne bude imala bar jednog zaposlenog člana.

NN: Šta ćete konkretno, kao narodni poslanik, uraditi da zaustavite negativan trend iseljavanja stanovništva sa ovih prostora?

STANIŠIĆ: Minimalna plata u Republici Srpskoj mora biti 800 KM. Zvuči nevjerovatno, s obzirom na sadašnjih 440 KM, ali je moguće. Sistematski iskorijeniti sivu ekonomiju. Smanjiti namete privrednicima, a da viškovi ne idu ni državi ni privrednicima, već radnicima. Cilj je obezbijediti ljudima posao kako bi ostvarili porodicu i imali normalan život. Rješenje može biti i u javno-privatnim partnerstvima koje kod nas postoji samo na papiru. Zakoni prepisivani iz drugih država koji su potpuno neprimjenjivi. Još u državi i na regiji imamo privrednike koji bi sa državom mogli ući u ozbiljne poslove i obezbijediti ozbiljnu proizvodnju i izvoz, zaposliti radnike, a samim tim poboljšati ambijent za život. U rješavanje ovog problema, u skladu s ličnim mogućnostima, već sam se uhvatio u koštac. Preduzeće "Stanišić" d.o.o., u maniru savjesnog privrednika i dobrog domaćina, 3. septembra ove godine objavilo je dva javna poziva za kupovinu stanova po povoljnijim uslovima od tržišnih. Pozivi su otvoreni 30 dana od dana objavljivanja. U pitanju je 25 stanova koji se nalaze u Ulici Mladena Todorovića b. b. u Palama. Ovo je drugi ovakav projekat poslije javnog poziva iz 2009. godine. Na ovaj način želim alarmirati i druge privrednike kako bismo, koliko god je to moguće, olakšali život sugrađanima da lakše i povoljnije dođu do krova nad glavom. Ovim putem bih pozvao sve koji ispunjavaju uslove da se prijave na ove pozive. Detalje poziva možete pronaći na mojoj zvaničnoj Facebook stranici.

NN: Šta je, po Vašem mišljenju, najveći potencijal za razvoj istočnog dijela RS?

STANIŠIĆ: Najveći potencijal istočnog dijela RS svakako su prirodna bogatstva kojima ovaj kraj obiluje. Hidroenergetski i termoenergetski potencijal ove regije je neuporedivo veći od zapada Republike Srpske. I dok se na zapadu prave megalomanski infrastrukturalni projekti, mi na istoku nismo počeli s realizacijom izgradnje brze ceste o kojoj se priča posljednjih dvadeset godina. Za njenu izgradnju ću se posebno boriti u Narodnoj skupštini. Ako bi se jedan dio sredstava uložio u hidro ili termo potencijal za proizvodnju i izvoz struje u druge zemlje, stvorili bi se značajni prihodi u budžetu koje bismo dalje usmjeravali u nove investicije. Finalizacija u drvnoj industriji skoro i da ne postoji. Izvozimo sirovine umjesto da izvozimo gotov proizvod. Prirodna bogatstva regije pripadaju prije svega njenim stanovnicima i oni moraju imati najviše koristi od njih. Neplanskoj i zakonski neregulisanoj eksploataciji prirodnih bogatstava mora se stati u kraj.

NN: Pola poslaničke plate daćete udruženjima iz oblasti kulture, obrazovanja i sporta. Šta Vas je podstaklo na to?

STANIŠIĆ: Smatram da su poslanička primanja isuviše visoka u odnosu na prosječnu platu u RS. Ovim potezom želim da podstaknem i druge buduće predstavnike naroda na svim nivoima vlasti da urade isto. Ako je mjesečna plata poslanika 2.500 KM, to znači 60.000 KM za mlade sarajevsko-romanijske regije u periodu od četiri godine. Kao odbornik u Skupštini opštine Pale odrekao sam se mjesečnog dodatka u korist Udruženja za pomoć djeci i omladini s posebnim potrebama "Sunce".

NN: Kakva je Vaša poruka biračima?

STANIŠIĆ: Mišljenja sam da prvi put birači na ovim prostorima imaju priliku da izaberu kandidata dostojnog njih i regije. Uvijek govorim ljudima da prvo pogledaju šta su kandidati koji im traže povjerenje stvorili u životu. Šta su imali prije ulaska u politiku, a šta imaju sada. Odgovor na to pitanje daće im jasniju sliku o motivima bavljenja politikom svakoga od nas. To za šta se moji oponenti bore, ja već imam. Što se tiče kupovine glasova koja je prisutna na političkoj sceni godinama, tu bih biračima poručio da uzmu novac od svakoga ko im ponudi, a glasaju po sopstvenom nahođenju ne gledajući na partiju, već na čovjeka kojem daju povjerenje. Na koncu, to i jesu njihove pare koje su završile u džepovima onih koji im ga sada daju.