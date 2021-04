Stanišić za "Nezavisne": Uprkos pandemiji, ostvarili smo najbolji rezultat

Aco Stanišić, v.d. direktora "Elektrodistribucije" Pale, rekao je da je ovo preduzeće, uprkos manjoj proizvodnji na hidroelektranama zbog vremenskih uslova, ipak ostvarilo dobit od 938.686 KM.

U pisanom intervju za "Nezavisne", Stanišić kaže da je i pored pandemije, po rezultatima poslovanja, prošla godina bila najuspješnija te da su troškovi preduzeća maksimalno smanjeni.

"Jedan od naših prvih zadataka u procesu restrukturiranja "Elektroprivrede RS" bio je smanjenje broja radnika, što je uvijek osjetljiv proces. Na javni poziv za dobrovoljni odlazak uz stimulativnu otpremninu prijavilo se 116 radnika, koji su uglavnom bili radnici koji nisu elektrostruke", rekao je Stanišić.

NN: Kako je "Elektrodistribucija" Pale poslovala tokom pandemije virusa korona i koliko je ona uticala na samo poslovanje?

STANIŠIĆ: Samo nekoliko dana po preuzimanju dužnosti direktora "Elektrodistribucije" Pale zatekla nas je pandemija virusa korona, koja i danas ne jenjava, neprestano nas suočavajući sa brigom za lično, ali i zdravlje naših bližnjih i pričinjavajući ogromne štete privredi Republike Srpske. Preduzeće je poslovalo, uz poštovanje svih mjera i preporuka nadležnih institucija, trudeći se da osigura nesmetanu isporuku električne energije i pravovremeno otkloni sve smetnje i kvarove i realizuje planirane investicije. Ono što bih naglasio jeste da smo u toku godine uspjeli realizovati sve planirane projekte, uprkos svim ograničenjima u radu do kojih je dovela pandemija. Moram istaći da je to zasluga svih radnika koji su pokazali odgovornost i podigli radni učinak za više od jedne četvrtine. Naravno, opravdana očekivanja i zahtjeve uprave nagradili smo tako što smo radnicima elektrostruke povećali plate od 10 do 17 odsto.

NN: "Elektroprivreda Republike Srpske" počela je sa restrukturiranjem preduzeća i smanjenjem broja radnika. Kako se taj proces odrazio na "Elektrodistribuciju" Pale?

STANIŠIĆ: Cilj restrukturiranja je stvaranje efikasnog i finansijski održivog preduzeća. Komunalne usluge su jedna od najosjetljivijih kategorija i stanovnici su podložni upijanju neistina, usljed straha da će im biti uskraćena određena prava ili nametnute neke obaveze. Zbog toga je potrebno korisnicima i javnosti pravovremeno saopštavati šta podrazumijevaju promjene u organizaciji te da li će one imati uticaja na korisnike usluga i kakvi su to eventualni uticaji i posljedice. Kako bi se izbjegle manipulacije sa ovim temama i plasiranje dezinformacija, trudili smo se da ovaj proces bude transparentan u dijelu koji se tiče korisnika i da ove informacije budu javno dostupne i pravovremeno saopštavane. Jedan od naših prvih zadataka u ovom procesu bio je smanjenje broja radnika, što je uvijek osjetljiv proces. Na javni poziv za dobrovoljni odlazak uz stimulativnu otpremninu prijavilo se 116 radnika, koji su uglavnom bili radnici koji nisu elektrostruke, te smanjenje broja radnika kroz ovaj proces nije ugrozilo funkcionisanje u segmentu snabdijevanja i održavanja mreže.

NN: Funkciju direktora preuzeli ste u martu prošle godine. Kako je završena prošla godina u finansijskom smislu i šta očekujete od ove godine?

STANIŠIĆ: Kada sam početkom marta prošle godine preuzeo dužnost direktora "Elektrodistribucije" Pale, nisam ni slutio kakvi nas sve izazovi očekuju u toku 2020. godine. U finansijskom smislu godina je bila izazovna, jer je naplata potraživanja bila opterećena teškom situacijom u kojoj su se našli naši korisnici, a dodatno opterećenje našoj likvidnosti predstavljale su i otpremnine radnicima koji su u sklopu postupka restrukturiranja dobrovoljno napustili naše preduzeće, a za koje smo do danas izdvojili 4,6 miliona KM. Takođe, sušna godina odrazila se loše i na proizvodnju u našim hidroelektranama, gdje smo zabilježili proizvodnju manju za 1,3 miliona KM u odnosu na planiranu, odnosno za 1,2 miliona KM nižu u odnosu na proizvodnju ostvarenu u 2019. godini. Uspješno smo servisirali sve tekuće rashode, ali i neplanirane i dodatne rashode u iznosu od 5,5 miliona KM i na kraju godine ostvarili dobit od 938.686 KM. Želio bih istaći da je 2020. godina, uprkos pandemiji, po rezultatima najuspješnija godina od osnivanja "Elektrodistribucije" Pale, a i da su troškovi preduzeća maksimalno smanjeni. U 2021. godini očekujemo prije svega poboljšanje epidemiološke situacije i konačno okončanje pandemije, ali i poboljšanje ukupne društveno-ekonomske situacije u Srpskoj, oporavak privrede, povećanje investicija i, svakako, još bolje poslovne rezultate na kraju godine.

NN: Zaključno s aprilom Direkcija za snabdijevanje električnom energijom kupaca u RS preuzima poslove snabdijavanja od distributivnih preduzeća. Ko će sada naplaćivati električnu energiju i raditi isključenja neredovnih platiša?

STANIŠIĆ: Elektrodistibutivna preduzeća kao i "Elektrodistribucija" Pale prestaju sa poslovima snabdijevanja strujom i postaju samo distributeri. Direkcija je po dobijanju dozvole za rad od nadležne Regulatorne komisije za električnu energiju Republike Srpske od 1. aprila ove godine preuzela poslove javnog snabdjevača električnom energijom kupaca u Republici Srpskoj, čime su elektrodistributivna preduzeća u sastavu "Elektroprivrede Republike Srpske" izgubila pravo na snabdijevanje kupaca električnom energijom. Tako od 1. aprila više od 60.000 kupaca električne energije sa teritorije koju je snabdijevala "Elektrodistribucija" Pale električnu energiju plaća na račun Direkcije, a na računima za april biće naznačeni i novi brojevi žiro računa na koje će se vršiti plaćanja. Ono što je svakako bitno napomenuti jeste to da cijena električne energije ostaje nepromijenjena, isključivo se mijenja način plaćanja. Do sada smo isključivali samo one kupce koji imaju veći dug, dok one s manjim dugovanjima zasad samo opominjemo. Međutim, ako se ti dugovi uskoro ne izmire, moraćemo ići u tužbe i ovom prilikom pozivam sve one koji imaju problem s plaćanjima zaostalih potraživanja da se "Elektrodistribuciji" obrate sa zahtjevom za reprogram plaćanja postojećeg duga, kako bi izbjegli sudske takse i dodatne troškove u slučaju pokretanja sudskog postupka. Nakon aprilskog računa, odnosno nakon prelaska snabdijevanja na Direkciju, fakturisanje, naplatu, uključenja i isključenja sa mreže vršiće Direkcija za snabdijavanje, dok u nadležnosti "Elektrodistribucije" ostaje isključivo čisti prenos električne energije, održavanje i širenje mreže.

NN: Kada je riječ o širenju mreže, kakvi su planovi "Elektrodistribucije" Pale?

STANIŠIĆ: U narednom periodu "Elektrodistribucija" Pale planira značajna ulaganja u elektroenergetsku mrežu na području koje je pod našom distributivnom nadležnošću. Kapitalna ulaganja planiramo na području svih radnih jedinica, a najveći broj ulaganja biće realizovan u Foči, dok su u Sokocu već započete rekonstrukcije dalekovoda. Opredjeljenje Željke Cvijanović, predsjednice RS, Vlade Republike Srpske i Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH, jeste da kroz značajna ulaganja pozicioniraju Jahorinu na regionalnoj, ali i međunarodnoj turističkoj mapi, a kroz svoje planove rada podržala ju je i "Elektrodistribucija" Pale i u proteklom periodu realizovali smo niz ulaganja na području elektoenergetske mreže na olimpijskoj planini. U narednom periodu izvršićemo revitalizaciju postojećeg dalekovoda i izgradnju novog dalekovoda prema Jahorini, jer trenutni mrežni sistem ne može da ispratiti sve potrebe izgradnje i potrošnje, do čije je ekspanzije došlo posebno u proteklih nekoliko godine.