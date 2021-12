Stanivuković za "Nezavisne": Ne krademo i to je suština onoga što radimo

Istekom prvih 365 dana ispunili smo 85 odsto datih obećanja i ostalo nam je još 15 odsto. Uvjeren sam da ćemo to sve učiniti 2022. godine i u prve dvije godine završiti sve što smo obećali, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

"Napravili smo ogroman zaokret na svim poljima, na polju finansija 37 miliona KM je veći budžet, 12 miliona KM vraćenih kredita i najveće uštede s najvećim prihodima", kazao je, između ostalog, Stanivuković.

NN: Prošlo je godinu dana Vašeg mandata. Šta je, po Vašem mišljenju, najviše obilježilo prvu godinu mandata?

STANIVUKOVIĆ: Napravili smo ogroman zaokret na svim poljima, na polju finansija 37 miliona KM je veći budžet, 12 miliona KM vraćenih kredita i najveće uštede s najvećim prihodima. Što se tiče građanskih prava, Trg Krajine je slobodan, govornica je postavljena za sve koji žele da iskažu svoj stav. Grad je bez podjela, svi imaju svoj stav, načelnici, odnosno potpisnici ispred Odjeljenja su ljudi iz SNSD-a i drugih stranaka, ili oni koji nisu ispred stranaka. Na polju infrastrukture počeli smo projekte na gradnji mosta u Česmi, a tu su i nastavak mosta u Docu, obnova mosta u Trapistima, most u Kaluđericama, šest infrastrukturnih najvažnijih pravaca gdje smo sredstava obezbijedili, i to za Motike, Šargovac, Kuljane, Priječane, Debeljake i Srpske toplice. Dobijamo prvi urbanistički plan nakon 40 godina i najveći gradski park. Tu su i energetska efikasnost i očuvanje zelenila. Gdje god je bilo moguće napraviti iskorak na polju humanosti, mi smo to učinili i to je ta "Decenija uspona" koju smo predstavili, tu su besplatni udžbenici za osnovce, podrška zdravstvenim radnicima i porodiljama, različitim kategorijama društva, ali i određeni iskoraci koje smo napravili i to je sve urađeno za prvu godinu mandata. Najveći iskorak je u transparentnosti i mogu reći da smo istekom prvih 365 dana na 85 odsto ispunjenih datih obećanja, ostalo nam je 15 odsto i uvjeren sam da ćemo to sve učiniti 2022. i u prve dvije godine završiti sve što obećali. Oko 20 miliona KM ulažemo u projekte vode i kanalizacije i rješavamo probleme boraca u smislu da izbjegli i raseljeni nakon 20 godina dobijaju svoje kuće i krov nad glavom. Završavam s centralnim spomen-obilježjem za poginule borce. Sagradili smo i tri parka.

NN: Na šta ste najviše ponosni za sve ovo vrijeme?

STANIVUKOVIĆ: Najviše sam ponosan na centralno spomen-obilježje i najveći gradski park, to su stvari koje će ostati generacijama poslije nas. Ponosan sam na to što će biti sagrađena škola u naselju Ada, koju će stotine djece pohađati. Pravimo sportski kompleks vrijednosti nekoliko miliona KM na Laušu, s atletskom stazom, stadionom, dvoranom za borilačke vještine. Uspjećemo do 2023. da 95 odsto naselja na području grada ima stabilno vodosnabdijevanje. Tu su i vidikovac na Banj brdu i prvo reciklažno dvorište. U 2022. počinje projekat sufinansiranja privatnih vrtića te javni prevoz koji će biti besplatan za sve penzionere koji imaju primanja do 250 KM, i 30 odsto popusta za sve kategorije i besplatan prevoz za višečlane porodice.

NN: Ostvarene su velike uštede, a Banjaluka dobija budžet koji je najveći u istoriji. Koliko je bilo zahtjevno i izazovno raditi u ovakvoj situaciji?

STANIVUKOVIĆ: Trebalo je samo domaćinsko poslovanje prema gradu. Prema budžetu grada sam osjetljiviji nego prema sopstvenom, jer u sopstvenom mogu pogriješiti i više novca potrošiti, a prema javnom to nemam pravo. Dovoljno je reći podatak da "Vodovod", koji mi danas vodimo, ima mjesečnu dobit sličnu kao što je prethodni direktor imao godišnju. Mi smo to uradili ne zato što smo našli nove poslove ili imamo više potrošača, sve je isto kao prije, samo se ne krade i to je suština onoga što radimo. Povećali smo svaki mogući prihod. Ljudi su koristili telefone i službene aute kako su htjeli, kao i službena putovanja. To više ne može tako i prepolovljena su izdvajanja za to. Želim da radim najbolje što mogu.

NN: Ono što je nekako obilježilo prvu godinu mandata su i rasprave i sukobi unutar Skupštine grada između Vas i većine. Možemo li očekivati da će doći do bolje saradnje i dogovora 2022?

STANIVUKOVIĆ: Spustio sam intenzitet kao gradonačelnik. Po svojoj prirodi jesam buntovnik i imam strast prema onome što radim i neke stvari me pogađaju. Najviše u meni probudi emociju licemjerstvo. Imamo ljude koji su nekada rukovodili gradom, koji nisu pravili izdvajanja, i sad se odjednom sjetili jednokratnih novčanih pomoći, a 20 godina se toga nisu sjetili. Spreman sam na dijalog, ali njihov dijalog se sada svodi na to da izuzimaju sve stečene, zarađene, prihodovane i povećane milione KM iz budžeta.

NN: Izbori su u oktobru, a PDP je za jednu od inokosnih funkcija predložio Jelenu Trivić. Kakva će biti Vaša uloga na predstojećim izborima?

STANIVUKOVIĆ: Spreman sam da dobijem od šireg kolektiva ličnu ulogu u predstojećim izborima. Ona se mogla ogledati kao jedna od inokosnih pozicija, na jednoj od lista ili prosto da budem uključen kao pojava, a i da ne budem na jednoj od lista. Srećan sam i ponosan što je Jelena predložena i glasao sam za takav prijedlog. Ostaju još dvije mogućnosti - da budem na nekoj od lista ili da budem neko ko će širiti tu jednu misiju da su promjene moguće. Moja ideja je da vjerujem u promjene, da širim promjene. Neki su mislili da ovoliko radim jer sam želio biti kandidat, a evo vidjećete da ću 2022. još više raditi i da će biti još produktivnija od ove godine. Želim dati maksimalni doprinos za naredne izbore i 100 odsto uključenosti, naravno, nakon radnog vremena i obaveza koje imam kao gradonačelnik.