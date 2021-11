Stanivuković za "Nezavisne": Neki ljudi iz opozicije mogli bi nam u foto-finišu naštetiti

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je u intervjuu za 'Nezavisne novine' da je Banjaluka političko bojno polje na kojem će se odlučivati ishod narednih izbora te da još nema odluke PDP-a i opozicije o tome ko će biti kandidat stranke na narednim izborima, Jelena Trivić ili on.

"Unutar stranke isključivo smo bili fokusirani na to ko može da pobijedi", rekao je Stanivuković, dodajući da bi neki ljudi opoziciji u foto-finišu mogli nanijeti ogromnu štetu te da zbog toga treba sve analizirati.

Govoreći o razvoju Banjaluke, Stanivuković je rekao da bez promjena 2022. godine nema promjena i napretka ni u Banjaluci te da je na ovaj način Banjaluka neodrživa.

NN: Skupština grada Banjaluka zasjeda više od mjesec dana. Dokle to tako može trajati s obzirom na to da ne vodi ničemu?

STANIVUKOVIĆ: Moja procjena je do izbora 2022. godine, koji će odrediti pravac da li Republika Srpska zaustavlja svoje propadanje ili nastavlja dublji ponor. Samo promjenama se može krenuti u jednom boljem pravcu i u borbu protiv kriminala i korupcije, ali i svih negativnih pojava. Banjaluka je političko bojno polje na kojem će se odlučivati ishod narednih izbora. Svima je jasno da mi greške nećemo praviti u Banjaluci, gdje nema kriminala i korupcije, namještenih tendera i svega onoga što je ova vlast radila, a zbog toga oni rade sve da zaustave svu našu ideju, čak do te mjere da odugovlače usvajanje rebalansa budžeta koji je 17 miliona KM veći.

NN: Činjenica je da se u Banjaluci malo toga radi kada su infrastrukturni projekti u pitanju.

STANIVUKOVIĆ: Od mene su velika očekivanja i to prihvatam i s tim se nosim. Dobio sam budžet u maju. Uzmite prvih devet mjeseci Radojičića (Igor Radojičić, bivši gradonačelnik Banjaluke) u prvoj godini mandata kada je imao i skupštinsku većinu i republičku vlast uz sebe, nije bio nijedan kružni tok niti bilo šta. U ovom trenutku radi se devet različitih vodovoda, rade se vrtići u Kuljanima i Vrbanji. Krećemo sa gradnjom najvećeg gradskog parka, tu su projekti, dokumentacija i sve to što prati most u Česmi, određeni dio ulica se radi od onih mizernih sredstava što je ostalo itd. Obezbijedili smo besplatne udžbenike, sredstva su obezbijeđena za sufinansiranje vrtića, za prvo centralno spomen-obilježje i obezbijeđena su sredstva za najvažnije putne pravce, ali imate ljude čije glasanje mnogi prijedlozi ne mogu proći. Mogu shvatiti da će ljudi reći da krajnjeg ishoda nema i fakturisati ga meni ili njima, a čija će faktura biti veća, vidjećemo.

NN: Kada ćemo to vidjeti?

STANIVUKOVIĆ: Vidjećemo 2022. godine.

NN: Znači, Vi ćete biti kandidat 2022. godine?

STANIVUKOVIĆ: Od onoga što se dešava u Banjaluci ne zavisi Draško Stanivuković politički, nego cijela opozicija i zato je pritisak na mene da napravim velike rezultate i ja ga shvatam i igram kolektivnu igru za sve, bez obzira na to ko će biti kandidat. To je moja dužnost.

NN: Niste mi odgovorili na pitanje, hoćete li biti kandidat 2022. godine?

STANIVUKOVIĆ: To će biti stvar našeg dogovora i spreman sam odigrati bilo koju ulogu koja mi se zada od kandidature, nosioca liste pa do toga da bez bilo koje uloge na listama obilazim cijelu Republiku Srpsku i širim energiju, naravno u periodu kada mi to dozvoli moja prva obaveza, a to je gradonačelnik Banjaluke. Svjestan sam da se bez opštih promjena nema napretka u Banjaluci, jer trenutne opstrukcije dovode Banjaluku do mnogih problema u funkcionisanju.

NN: Koliko tu zajedničku igru, koju igrate, igraju i ostali, prije svega PDP, jer se priča da niste u najboljim odnosima sa ljudima u PDP-u?

STANIVUKOVIĆ: To su sve spekulacije. Možda za nekoga ko gleda izvana to djeluje tako, ali nije. Specifičan sam. Zbog svoje energije, stavova i sveprisutnosti štrčim i zbog toga nekada djeluje da sam usamljen, ali dubinsku i savjetodavnu podršku od PDP-a imam.

NN: Ima li PDP uticaj na kadrovsku politiku, konkretno u Banjaluci?

STANIVUKOVIĆ: Trudimo se da razvijemo neke stvari. Kabinet je ono što ja biram i jedan dio mojih saradnika su ljudi koji su svim srcem u PDP-u i koji su doprinijeli da ja budem ovo danas što jesam. To je jezgro mog kabineta. Dalje po odjeljenjima idemo onako kako smo rekli, primjer je Dom omladine, raspišemo konkurs i nek pobijedi najbolji. Imamo situaciju gdje imamo v.d. direktora kao u "Akvani" i "Vodovodu" i tu smo birali ljude koji su bili dio ove ideje i prije nego što smo pobijedili u Banjaluci. Ne krijem da postoje određene razlike gdje ljudi u stranci misle da je možda bolji ovaj ili onaj, ali oprostite, neko ko nosi najveću odgovornost mora to da presiječe. Nekada se to nekome svidi, nekada ne, i to je isto politika.

NN: Kako u PDP-u gledaju na Vašu eventualnu kandidaturu 2022. godine pošto će se opozicija vrlo brzo morati odrediti o tome, a kandidati koji imaju najviše šanse su Jelena Trivić i Vi?

STANIVUKOVIĆ: Mislim da smo i jedini u ovoj varijanti u PDP-u. Bar ja sam tako shvatio iz svih sastanaka, isto kao i za Banjaluku, gdje je bila jedina pozitivna dilema između mene i Jelene. Unutar stranke isključivo smo bili fokusirani na to ko može da pobijedi.

NN: Šta sad kaže stranka, ko može da pobijedi?

STANIVUKOVIĆ: Još nema jasan stav. Bavićemo se određenim analizama. Bolji kandidat u politici nije uvijek onaj koji može pobijediti i obrnuto. Politika je kompleksna, gleda se sve - mentalitet naroda, aktivizam i hiljadu drugih parametara. U politici je činjenica da ono kako je danas ne mora biti sutra i moraju se sagledati svi parametri. Otvoren sam za sve opcije, važan mi je mir unutar PDP-a, ali i opozicije, i važno je da se te stvari donose konsenzusom.

NN: Ko je trenutno opozicija u Republici Srpskoj? Jasno je da su to SDS i PDP, a šta je sa ostalima, recimo DNS-om i SPS-om? Nebojša Vukanović je iznio, recimo, stav da biraju između njega ili DNS-a. Ko je Vama u svemu tome bliži?

STANIVUKOVIĆ: Vukanović. Nemojte to porediti jer Vukanović je neko s kim suštinsko jezgro političkog i životnog shvatanja dijelim. To što je mene, Vukanovića i Jelenu spojilo, ništa ne može da rastavi. Javnost nas doživljava kao neki trio i cijela opozicija treba da shvati da je tako i da je to dobro, a naravno, tom triju treba da se pridružuju ostali i da čine kompaktnu cjelinu.

NN: U javnosti baš ne djeluje da je to kompaktna cjelina, odnosno da ste Vi, Vukanović i Jelena kompaktni sa ostalim u opoziciji.

STANIVUKOVIĆ: Treba biti otvoren. Postoji pritisak javnosti, a nas troje imamo svoje stavove. Naše stranke nas trebaju, napravili smo najbolje rezultate u nekom periodu, ali ono što javnost nekad odlučuje, mi u politici i u dubini znamo da nije istina. Često čujemo i glasove iz javnosti da nas troje formiramo nešto naše, ali morate shvatiti snagu stranke i pitanje je šta bi se bez stranke moglo napraviti.

NN: Niste mi odgovorili na pitanje, koga smatrate opozicijom u RS?

STANIVUKOVIĆ: Nije moje da dijelim te etikete. Vjerovao sam da će sve političke organizacije napustiti zasjedanje NS RS nakon Dodikovih uvreda i nastupa. To se nije desilo i treba sve analizirati i ništa ne prepuštati slučaju. Moja mana, pa i moje političke organizacije, jeste što uvijek mislimo po onim principu "ma nije on takav, on je dobar".

NN: To je naivan stav u politici.

STANIVUKOVIĆ: Jeste, ali čovjek ne može pobjeći od samog sebe. Ja i živim takav život i istinski sam takav da mislim da je svaki čovjek dobar. Meni je, recimo, instinkt govorio da će nas Dragan Galić, koji je bio poslanik PDP-a, izdati, iako se on na sastancima zaklinjao da je sa nama. Na kraju se to desilo.

NN: Imate li sad taj instinkt za nekoga?

STANIVUKOVIĆ: Imam, i dok neke stvari ne iskristališem, bojim se da bih se mogao prerano izletjeti i vjerujte da ću neke stvari javno reći i zastupati. Vjerujem da bi nam u foto-finišu neki ljudi mogli nanijeti ogromnu štetu.

U narednih osam do deset dana idem pred "Kajak"

NN: Šta je sa "Kajakom", najavili ste rušenje i ništa?

STANIVUKOVIĆ: Procedure su takve. Imamo sve papire i nisam mogao vjerovati da će Srebrenka Golić, ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, ili bilo ko da opstruiše do te mjere da kao da nikada neće biti smijenjeni i neće odgovarati. Deset dana me omela izolacija i to je u proceduri i danas sam (četvrtak, 28. oktobra) dobio informaciju da se porodici Radišić uručuje rješenje koje Ministarstvo ne može da poništi i da oni to moraju sami porušiti u roku od osam dana. Ukoliko oni to ne učine, imamo proceduru koju oni ne mogu oboriti i vjerujem da ću u narednih osam do deset dana treći put otići pred "Kajak".