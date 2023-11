Stanivuković za "Nezavisne": Biću opet gradonačelnik

Biću kandidat za gradonačelnika i potvrdiću svoj reizbor i mandat nakon svega što je urađeno u Banjaluci u ovom periodu. Imam najdublju moguću vjeru da ću biti izabran, jer to vidim u razgovorima sa građanima, ali i anketama koje radimo, rekao je u intervjuu za "Nezavisne novine" Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

"Nikad nisam bio prepotentan, niti sam ikoga potcjenjivao, ali mogu reći da sa druge strane nema niko ko je dovoljno politički ozbiljan da mi stane na crtu. Vidim da se niko ne fokusira toliko na Banjaluku koliko se moj tim i ja fokusiramo", kazao je Stanivuković.

NN: Naredne godine su izbori. Da li je dogovorena koalicija za Banjaluku i da li zvanično možemo reći da ćete biti kandidat PDP-a za gradonačelnika, koje političke opcije će biti u koaliciji?

STANIVUKOVIĆ: Biću kandidat za gradonačelnika i potvrdiću svoj reizbor i mandat nakon svega što je urađeno u Banjaluci u ovom periodu. Svakodnevni boravak na terenu to potvrđuje. Imamo odlične odnose sa SDS-om, mi smo uvijek za to da se gleda što širi front, ali ne po svaku cijenu. Uvijek želim da sarađujem, ali ako neko ne želi sa nama, to je nečije pravo. Mi smo sigurni da idemo u dobrom pravcu, nama kampanja ne prestaje nikako.

NN: Od svih imena koja se spominju kao protivkandidati Vama za gradonačelnika, za koga smatrate da je najozbiljniji potencijalni protivnik na narednim lokalnim izborima?

STANIVUKOVIĆ: Ozbiljnog protivkandidata u ovom trenutku nemam, a sve su manje mogućnosti da se on može pojaviti u narednim mjesecima. O mnogim imenima se spekuliše, a ja nisam neko ko će bilo koga potcijeniti.

Ko god bio, moje je raditi i dati sve najbolje od sebe. Koliko god kandidata bilo, to ne mijenja dinamiku mog rada. Nikad nisam bio prepotentan, niti sam ikoga potcjenjivao, ali mogu reći da sa druge strane nema niko ko je dovoljno politički ozbiljan da mi stane na crtu. Vidim da se niko ne fokusira toliko na Banjaluku koliko se moj tim i ja fokusiramo. Kada sam bio protivkandidat Igoru Radojičiću, sve četiri godine sam bio "uz njega", na svakom terenu, obilazio građane, radio, pričao. Sad imamo situaciju da sam u ove tri godine sam na terenu. Predsjednici gradskih odbora političkih stranaka su se skoro svi promijenili, promijenio se predsjednik Skupštine grada, ljudi koji su bili otpadali su. Svi su u ove tri godine dolazili, odlazili, prolazili, a mi smo bili jedina konstanta.

NN: Rekli ste da ne želite po svaku cijenu da sarađujete sa nekima koji to ne žele. Dosta optužbi su na Vaš račun uputili Jelena Trivić i Nebojša Vukanović koji su vam nekad bili saborci. Kako komentarišete te optužbe, te postoji li možda mogućnost da i Narodni front i Lista za pravdu i red budu dio koalicije uz PDP i SDS za izbore u Banjaluci?

STANIVUKOVIĆ: Jednostavno, u to vrijeme moje kolege i saborci danas daju veoma ružne kvalifikacije i oštre izjave. Siguran sam da to više govori o njima i politički šteti njima jer govoriti o nekome sa kim ste toliko dugo vremena proveli zajedno i politički se borili je veoma ružno. Siguran sam da je najmudrije razgovarati i postići rješenje. U vrijeme kad smo bili potpuno jedinstveni, pobjede tada nije bilo ni u Trebinju, ni u Prijedoru, Gradišci, i drugim gradovima. Bila je samo u dva grada. Tada je bilo potrebno da još budemo jedinstveniji, da se ukrupnjavamo, širimo našu priču. Neko to sužava, a očekuje bolje. Više sam puta rekao da sam za razgovor. Pa ne sviđa se ni meni sve kod svakog. Moramo gledati gdje je ko najsnažniji, ali ako neko nije za to, ja tu ne mogu ništa. Neka pročitaju ovaj članak za godinu dana, pa će i tada vidjeti ko su opet pobjednici.

NN: Kako komentarišete priče da sarađujete sa SNSD-om? Da li ovo znači da neće biti nikakve koalicije i razgovora sa Trivićevom i Vukanovićem?

STANIVUKOVIĆ: Ponavljam, ja sam za razgovore i rješenje. Posvađati se uvijek je lako, ali ono što je teško je postići dogovor i naći rješenje. Teži put je uvijek ispravniji. Nikome ne želim zatvarati vrata. Moja politička filozofija se promijenila kada sam postao gradonačelnik. Ljepota stvaranja, rada i ostavljanja nečega u amanet se ne može porediti ni sa čim. Kako neki sada rade, to neće nikad osjetiti. Neko je ipak politiku sveo na praznogovorenje, brbljanje i brljezganje o jednom ili dva čovjeka. I pričaju samo o Dodiku i Stanivukoviću i trabunjanju bez veze. Najbitnije je da sam ja ravnodušan, jer moja preokupacija radom i djelima je dovela do ravnodušnosti prema takvim izjavama. Ono na šta sam ja ponosan je da ne postoji nijedan Banjalučanin koji nešto nije dobio od svog grada i to je najveći cilj.

NN: U ponedjeljak je puštena nova jednosmjerna ulica u centru grada. Kakve su informacije sa terena. Ocijenili ste da je ovo jako bitan projekat.

STANIVUKOVIĆ: Od 6. novembra smo zvanično krenuli sa najvećim projektom kada pričamo o izmjeni režima u centru grada. Za nekih 15 dana će taj projekat zaživjeti. Sigurni smo da glavna Ulica Kralja Petra I Karađorđevića i Vidovdanska nisu imale svoj puni kapacitet iskorištenosti. Ovim će to dobiti i rasteretiti druge ulice. Sa druge strane, uradili smo niz pretpostavki koje smo morali ispuniti, a to su pametni semafori, koji će narednih dana biti u funkciji. Svaki semafor ima šest kamera i u svakom trenutku pratiće promet automobila i identifikovati ga. Gdje je veća gužva i red, tu će više automobila propuštati semafori. Postavićemo fleksibilne stubiće između traka za automobile i bicikliste. Na kraju, pravimo najveću kružnu raskrsnicu kod Krajiške kuće. Tu će biti i najveća statua konjanika Tvrtka I Kotromanića, kralja Srba Bosne, Primorja i Humske zemlje. Ovim projektom Banjaluka postaje evropska metropola. Takođe, Kastel će biti noću osvijetljen. Sve ovo će biti završeno za 10 mjeseci. Nastavljamo dalje sa mostom u Docu, čija gradnja počinje naredne godine.

NN: Dokle se stiglo sa rješavanjem problema piralena u krugu "Incela"?

STANIVUKOVIĆ: Bili smo u kompaniji "Celex", koja je kupila dio zemljišta koji je pogođen piralenom. Razgovarali smo o investiciji od 300 miliona evra i mi smo se s njima u tome složili. Tu ćemo dobiti 200, 300 radnih mjesta, a da bi se ta fabrika proširila i izgradila, potrebno je očistiti piralen. Kompanija "Celex" će uz partnerstvo sa gradom i Vladom RS krenuti s tim i već su počeli pripremne radove, te će piralen biti očišćen. Očekujemo da to naredne godine bude ad acta. Kompanija "Celex" će u čišćenje piralena uložiti oko milion KM.

NN: Koje projekte u Banjaluci možemo očekivati u narednom periodu da budu završeni?

STANIVUKOVIĆ: Tu su besplatna legalizacija preko 3.000 kuća, besplatne građevinske dozvole, besplatni placevi, besplatan idejni projekat i priključak za vodu i kanalizaciju. To je više od 60.000 KM stimulacije od strane grada za mlade bračne parove i porodice poginulih boraca. Tu su i besplatne knjige i mature. U sve ove besplatne mjere ulažemo oko 35 do 50 miliona KM. Od najvećih infrastrukturnih projekata naredne godine dobićemo centralno spomen-obilježje, mostove u Česmi i Dervišima. Banjaluka će dobiti 10 novih parkova. Park kod "Delta Planeta", park knjige kod Narodnog pozorišta RS i statuu Kulina bana, park posvećen Veleizdajničkom procesu kod kina "Kozara", park Tvrtka I Kotromanića, Prvi ćirilični park u "Kupusištu", kod Pravnog fakulteta dobijamo takođe park. Dobijamo vidikovac na Banj brdu. Radićemo dječja igrališta i dva kilometra šetališta uz Vrbas. Pravićemo i novi azil za pse. Tu su i kolektor na Vrbasu. Jedan od najvećih projekata je besplatan javni prevoz za 50.000 penzionera. Oni će dobiti kartice sa kojima će moći povoljnije kupovati proizvode. Želimo da imamo jednu godišnju humanitarnu akciju, da skupimo sredstva i napravimo centar za djecu sa poteškoćama u razvoju, te bi taj centar omogućavao da nakon smrti roditelja ta djeca ne budu prepuštena sama sebi, nego da tu stalno borave i da ima ko brinuti o njima. Tu su i mnogi drugi projekti.

NN: Kolike su ukupne kapitalne investicije u Banjaluci?

STANIVUKOVIĆ: Kada računamo u investicije i ulaganje u ljude, infrastrukturne projekte, hotel "Palas", koji će sam koštati 150 miliona KM, te donacije domaće i međunarodne, u četiri godine je u Banjaluci uloženo oko milijardu KM. To su ulaganja u vodosnabdijevanje, cijevi, besplatne politike, građane, objekte, škole, spomenike, ulice i ostalo. To su sredstva koja smo, osim budžeta, privukli sa strane, ali su uložena u Banjaluku.

