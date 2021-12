Stevandić za "Nezavisne": Ako FBiH ne odustane, kriza će se riješiti raspadom BiH

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske, rekao je da je međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini razjedinjena, ne zbog BiH, nego zbog geopolitičke situacije u svijetu i Evropi.

On je istakao da je nesporno da su sankcije na stolu, "a da li će biti upotrijebljene, vidjećemo".

"Kao neko ko se bori za interese Republike Srpske, spreman sam da budem sankcionisan. U ratu sam dobio metak, odbacivala me granata. To je bilo mnogo teže nego dobiti neke sankcije. Treba izdržati sankcije ako to znači da RS zadrži svoj status", rekao je Stevandić.

NN: Otvoren je predmet zbog sjednice Narodne skupštine RS o prenosu nadležnosti. Kako komentarišete saslušanja od strane Tužilaštva BiH?

STEVANDIĆ: Čuo sam da će pokušati da nas optuže kao neko zločinačko udruženje. Ako to stvarno urade, samo će vjerovatno ubrzati krah pravosuđa BiH. Budući da mi poslanici možemo da se pozivamo na imunitet, ja se neću pozivati na imunitet. Ja kao poslanik imam pravo da glasam i da se ukine BiH, ako je to moj politički stav, a Ustavni sud poslije može da procijeni da li je to u skladu s Ustavom ili nije, ali ja ne mogu da snosim posljedice za svoj politički stav. Mi ćemo izvojevati najveću pobjedu dosad koja ne treba da se završi porazom FBiH, nego otvaranjem pregovora. RS mora da pobijedi i ona je isprepletena raznim uticajima, u pitanju je i njena imovina, i njeno ime, i njeno pravosuđe, a već su preko obavještajnih krugova u FBiH počeli procesi da kreiraju afere, novinarske naslove, blaćenja, da se RS pokaže da u njoj žive "genocidaši" ili da njom vladaju neki narko-karteli ili kriminalci. Neki ljudi su dobro plaćeni da to razglašavaju, a mnogi ljudi u RS još to nisu razumjeli.

NN: Na koga mislite kada kažete da su neki ljudi plaćeni da to rade?

STEVANDIĆ: Postoje mreže portala koje koordiniše sarajevsko obavještajno političko podzemlje i tzv. blogeri koji imaju preko 20 presuda da su klevetali i iznosili laži, dužni su po tim presudama stotine hiljada maraka, ali su sakrili imovinu i suštinski uzimaju novac na crno. Pristiže im još mnogo presuda. A paraobavještajci im pružaju zaštitu. Sad takvi glume žrtve pljujući mnoge časne ljude čije porodice i prijatelji čitaju plasirane laži sa ciljem diskreditacije. To će brzo biti procesuirano jer je krivično djelo progona, a ne samo kleveta. I ovdje i u Srbiji. Ja nikad u životu nisam bio ni osumnjičen, ni optužen, ni kažnjen, a moja slika se potpiše sa zločinac, kao i drugim koji su na meti, tj. našim porodicama stižu prijetnje, što nam ugrožava bezbjednost. Kad ja raskrinkam podvale Osmice i političkog podzemlja u Sarajevu, preko tog pljuvanja mi stiže odgovor sa jasnim ciljem ličnog ugrožavanja. Tako je i ministar Lukač u tim tekstovima prije godinu dana bio zločinac, a sad mu se nude za portparola, jer se plasira priča o podjeli u MUP-u RS da bi nas oslabili. Isto je sa mnogim tužiocima i političarima. Dakle, višestruko presuđeni klevetnici zauzimaju javni prostor i određuju ko su dobri političari, bezbjednjaci, tužioci, sudije. To nije novinarstvo, već obavještajna operacija koja napada institucije i one koji ih vode otvarajući put politički podobnima i zato Srpska mora brzo vratiti pravosuđe, jer je to slika propasti društva. Ali znamo za jadac i ko je kurir, jer i one koji nezakonito snimaju i namještaju afere neko snima.

NN: Kako se ova kriza u BiH može razriješiti? Šta je najbolji scenario?

STEVANDIĆ: Najbolji scenario je da FBiH odustane od maksimalističkih zahtjeva. Kao što vidite, RS ne spominje otcjepljenje, što bi bio maksimalistički zahtjev. Ne znam zašto oni onda ne odustanu od otimanja naše imovine i institucija. Mi treba da se dogovorimo. Ako ne odustanu, kriza će se razriješiti raspadom BiH, a svima bi poželio mirniju i bolju novu godinu.

NN: Kako vidite ponašanje međunarodnog faktora? Čini se da nikad nisu bili razjedinjeniji kad je u pitanju BiH.

STEVANDIĆ: Međunarodna zajednica je razjedinjena, ne radi BiH, nego radi geopolitičke situacije u svijetu i Evropi. Vidite stavove Višegradske grupe, Srbije, Hrvatske, Slovenije... Tu više nema naređenja koja dođu iz Brisela. Vidjeli ste da Kina i Rusija u Savjetu bezbjednosti UN-a stoje na strani RS, što je veliko iznenađenje. Vidjeli ste i promjene u američkoj politici i pokušaje vraćanja na Klintonova podešavanja koja su prevaziđena i više ne postoje. To se samo odrazilo na BiH, a mi niti smo uzrok toga niti centar svijeta. Jedina šansa je dogovor. Ako Bošnjaci budu čekali Ameriku ili Srbi nekog, to će samo voditi daljoj krizi i sukobima. Najbolje je da se dogovorimo. Problem je što samo iz RS dolaze pozivi na razgovor i antiratne parole. Ratne parole i poziv na sukobe dolaze sa druge strane.

NN: Ovo do sada govorite o srpsko-bošnjačkim odnosima. Gdje su tu Hrvati?

STEVANDIĆ: Hrvati znaju da će rješenje u kojem oni nemaju svoje legitimne predstavnike značiti da će oni biti najveće žrtve. Zato oni traže saveznike na svim stranama. Zato je Čović stigao i do Brisela i do Vučića. To je mudra politika. Mi Srbi moramo takođe voditi mudru politiku da ne zavisimo od drugih. Čuvanje institucija RS, samostalno donošenje odluka, povratak naše imovine i nadležnosti je jedini način da mi opstanemo.

NN: Kako vidite najave o sankcijama?

NN: Kako komentarišete principijelnu poziciju Srbije?

STEVANDIĆ: Srbija je apsolutni regionalni lider. Prerasla je okvire koje su joj neki zacrtali koliko smije da bude jaka ekonomski i vojno. Vidite pokušaje da se razne situacije u Srbiji iskoriste za destabilizaciju. Predsjednik Vučić svemu tome uspješno odolijeva. On je jedan od garanata da ćemo i mi ostvariti svoja prava.

NN: Kako komentarišete proces protiv Branislava Zeljkovića zbog nabavki u doba pandemije, koji se uskoro očekuje?

STEVANDIĆ: Ne želim da ikome naštetim svojim izjavama, ali duboko vjerujem u pravdu. Ono što je činjenica jeste da je Zeljković nabavljao samo ono što su mu nadležne institucije tražile. On će na sudu dokazati svoju nevinost. Tačka.

NN: Znači, kriv je sistem, ne pojedinac?

STEVANDIĆ: Potpuno sam siguran da je tim procesom upravljalo političko-obavještajno podzemlje iz FBiH, jer se pokušava razvaliti vladajuća koalicija i da se poremete odnosi u njoj. US je sposobna da vidi ko i šta podmeće. Takođe je činjenica da smo stranka koja je u stalnom rastu.

NN: PDP je kandidovao Jelenu Trivić na jednu od dvije najvažnije funkcije na narednim opštim izborima. Hoće li vladajuća koalicija u RS imati odgovor?

STEVANDIĆ: Oduševljenje iz FBiH izborom kandidata iz opozicije nam dovoljno govori kojim putem mi treba da idemo. U RS pobjeđuje onaj kome se najmanje raduju u FBiH.

NN: Hoće li vladajuća koalicija u Republici Srpskoj imati zajedničke kandidate i kada se to može očekivati?

STEVANDIĆ: Sigurno je da će imati svoje kandidate i da će to biti ljudi koji se najmanje dopadaju FBiH.

NN: Hoće li Ujedinjena Srpska imati svog kandidata?

STEVANDIĆ: US ima svoj stav o kandidatima, ali kao odgovorna partija ćemo s našim partnerima usaglasiti definitivnu odluku.

NN: U RS je velika inflacija, cijena struje za privredu rase, troškovi života rastu. Jesu li ove teme nekako skrajnute zbog ove političke krize?

STEVANDIĆ: US se bavi socijalnom politikom. Znate da smo sa sindikatima progurali zaključak da se razmišlja o toplom obroku koji bi bio neoporezivih 100 maraka za čitavu RS. Na taj način smo kompenzovali rast plata. Čistačica sa 600 maraka, ako dobije 100 maraka, njena plata je porasla 15 odsto, a doktor sa 2.000, ako dobije 100 maraka, njegova plata je porasla pet odsto. Moramo raditi neku diverzifikaciju cijena prema stanovništvu, tako da ugrožene grupe mora da imaju povlašten položaj što se tiče struje, kao i višečlane porodice i boračke organizacije. Ne može se dovesti u pitanje naš elektroenergetski sistem da struje uopšte nema. Ali da ima prostora za preraspodjelu, ima.