Stevandić za "Nezavisne": Institucije BiH pretvorene u bošnjačke filijale

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske (US), rekao je da će ova stranka jedina na izborima imati rast od sto odsto te da očekuju najmanje 90 odbornika širom RS.

Govoreći o odnosima u Sarajevu, Stevandić, koji je i poslanik u Predstavničkom domu BiH, kaže u intervju za "Nezavisne" da u mnogim glavama u Sarajevu rat još nije završen.

NN: Vaša stranka drugi put izlazi na lokalne izbore. Kakva su očekivanja i koliko je situacija danas bolja ili lošija u odnosu na izbore iz 2016?

STEVANDIĆ: Naša stranka, kao partija mladih, brzih, jakih i energičnih ljudi, nije nastala kao što je pravilo u RS da se promijeni pločica jedne partije pa sad je druga, a direktor je ostao na svom mjestu. Mi smo partija koja je nastala od ljudi koji nisu dobili nikakve funkcije i, bez obzira na to kada smo nastali, tada sam bio potpredsjednik NS RS, nije nas niko častio direktorskim mjestima. Prvo smo izašli na lokalne izbore pa na parlamentarne i sve što smo stvorili apsolutno je autentično.

NN: Ne možete reći da niste imali pomoći u to vrijeme od vlasti u RS? Duško Ivić bio je u DNS-u i došao je kod vas da formirate klub. Mislim da je i to pomoć.

STEVANDIĆ: Slažem se. Ivić nije bio član US, ni Banjac (Darko Banjac, sada poslanik DNS-a). Govorim o US kao stranci i ona nije dobila nikakvu pomoć ni direktora, ni ministra i sve je uradila sama. Da li smo imali poštovanje? Jesmo. Naš rast je isključivo zbog našeg rada, vlastite ideološke pozicije, organizacije i onda smo postali faktor.

NN: Gdje će Vaša stranka biti za pet godina?

STEVANDIĆ: Bićemo stranka koja će na ovim izborima imati rast 100 odsto.

NN: Koliko odbornika očekujete na ovim izborima?

STEVANDIĆ: Na prvim izborima imali smo 28 ili 29, a kasnije nam je došlo iz drugih partija još toliko. Sada očekujemo 90 i da nam dođe još toliko. Naše napredovanje zasniva se na mreži sjajnih ljudi, nema one man showa i napredujemo strateškom širinom.

NN: Javnost je ogorčena nedavnim statusom vašeg člana koji se hvalio da mu je stranka obezbijedila državni posao u Ugljeviku. O čemu se tu radi?

STEVANDIĆ: Lično se želim izviniti i sramota me je toga da neko tako nešto objavi. Taj što je to objavio nije zaposlen, ali jeste neko drugi, zbog kojeg je to sve napisano i napravljeno i to su mala unutarpartijska podmetanja. Radi se o nekom njegovom i o omladinskom ludilu.

NN: Na izbore izlazite zajedno sa koalicionim partnerima. Međutim, u nekim opštinama idete sa kandidatima protiv SNSD-a, kao što je, recimo, u Zvorniku. Može li to da poremeti odnose u koaliciji?

STEVANDIĆ: I u Stanarima su samo dva kandidata, US i SNSD-a, ali to nije na štetu RS. U Zvorniku su kandidati US, SNSD-a i SDS-a i sigurni smo da smo mnogo jači od SDS-a, koji je samo zbog toga što nije mogao da izdrži rast US kandidovao svog kandidata da pomogne SNSD-u. SDS u Zvorniku nesporno radi za SNSD. Ne očekujemo problem i tamo gdje smo smatrali da imamo dobre ljude, predložili smo ih i nismo tražili nikakvu koaliciju. Ispoštovali smo princip da nemamo koalicije sa SDS-om i PDP-om. U Banjaluci smo imali odlične kandidate, ali smo se odlučili da podržimo zajedničkog kandidata, jer Banjaluka ne smije da bude poluga za interese iz FBiH i međunarodne zajednice. Banjaluka ima veliku odgovornost i ne smije dopustiti da joj se Sarajevo umiješa preko drugih stranaka opozicije. Zato je US u Banjaluci ključni faktor koji će obezbijediti pobjedu politike i kandidata s kojim smo potpisali koaliciju. U toj koaliciji nismo uvijek srećni, ali u svakom slučaju temeljimo se višim vrijednostima. Čuvanje Banjaluke kao druge srpske prijestonice za nas je više od politike.

NN: Znači, u Banjaluci radite za SNSD?

STEVANDIĆ: Ne. Radimo za sebe i za nacionalnu politiku koju smo usaglasili sa SNSD-om. Samo se trudimo da dobijemo više prostora da svojim potezima poboljšamo ekonomski ambijent. U smislu nacionalne politike nemamo šta da pričamo, a ako ćemo biti pošteni, jedinu nacionalnu politiku sa dosta problema u posljednjih deset godina vodio je Milorad Dodik. Ta politika je bila standardna i njega je dovela u mnoge probleme sa međunarodnim faktorom. Ne možemo mi toj nacionalnoj politici da pucamo u leđa i da je ne zaštitimo, jer mi tome pripadamo.

NN: Ima li mjesta u nacionalnoj politici za SDS pa i PDP?

STEVANDIĆ: To je pitanje za budućnost. Nikada ne mislim da oni ne treba da se vrate u nacionalnu politiku, pogotovo SDS, ali nije normalno da Vukota Govedarica tada kao predsjednik SDS-a ne dođe na sastanak kod predsjednika Republike Srpske, a nekoliko dana nakon toga ode kod Bakira Izetbegovića. Članstvo SDS-a neće dozvoliti da se SDS potpuno uguši u ovim međunarodnim i federalnim kombinacijama.

NN: Slažete li se da je SNSD, zajedno sa partnerima, u vlast u BiH ušao brzopleto?

STEVANDIĆ: Nismo ušli brzopleto. Ušli smo da pokušamo da kontrolišemo institucije koje su lošom politikom SDS-a i PDP-a pretvorene u bošnjačke filijale.

NN: I danas je to tako. Ima li uopšte Savjet ministara BiH sada većinu?

STEVANDIĆ: Ne možemo za noć da promijenimo ono što se za četiri godine etabliralo. Nismo mi stvorili Osmicu (Osman Mehmedagić, direktor OBA) i njegov partijski rad. Problem je bio koncept u Sarajevu, a jedini mogući je deset poslanika u Predstavničkom domu BiH, četiri u Domu naroda i član Predsjedništva uz skupštinsku većinu u RS. Da li sam zadovoljan našom borbom u Sarajevu? Nisam. Tamo je betonirana svaka institucija da je Republika Srpska zadnja rupa na svirali.

NN: Za to su krivi svi. Ne samo SDS i PDP.

STEVANDIĆ: Svi. Ponavljam, svi, i to je teško pomjeriti. Nama treba saborna politika u Sarajevu, postavljamo temelje i svake godine ćemo biti bolji i jači. Ide smjena generacija i pravimo strategiju da neka srpska reprezentacija osvoji zlatnu medalju. U mnogim glavama u Sarajevu rat nije završen i tamo vladaju stereotipi o Srbima kao ružnim, zlim i genocidnim, agresorima i to se ne mijenja. U Sarajevu nema smjene generacija, možda da bude smjena ratnih kadrova, odu jedni, dođu drugi. Je li Selmo Cikotić, ministar odbrane BiH, smjena generacija?

NN: Zašto ste onda izabrali Cikotića?

STEVANDIĆ: Nisam glasao za Cikotića, ali ne možemo mi drugima birati.

NN: Kako oni Srbima mogu određivati? Nisu htjeli izabrati Mlađana Božovića, koji je ispred DNS-a bio predložen za ministra.

STEVANDIĆ: Jeste. To sam tako i rekao, ali ne možemo da zategnemo uže do pucanja i samo možemo da gradimo postepeno svoje pozicije. Ne možemo odjednom, politika je mic po mic i dan po dan da bismo vratili subjektivitet RS.