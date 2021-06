Stevandić za "Nezavisne": Neću Dodiku "pucati" u leđa

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske, rekao je da ono zbog čega nikada neće "pucati" u leđa Miloradu Dodiku, predsjedniku SNSD-a, jeste nacionalna politika koja se zasniva na suverenitetu Republike Srpske.

"Ne znam ko je u SNSD-u naše jačanje i imanje političkog stava vidio kao problem, a ne kao faktor jačanja koalicije, ali mislim da nije do Dodika. Možda problem prave oni koji to ne razumiju ili su potajno protiv toga, ili su izgubili politički kompas, ili neku alternativu", rekao je Stevandić.

Takođe, naglasio je da je za Ujedinjenu Srpsku i dalje opcija da samostalno izađe na naredne izbore, ali da je spreman razgovarati na tu temu ukoliko neko ima bolje kandidate i ukoliko postoji bolja ponuda za Republiku Srpsku.

NN: Koliko je Ujedinjena Srpska daleko od odluke da izađe iz te koalicije? Čini se da je to na ivici.

STEVANDIĆ: Ne možemo reći da smo na ivici. Mi samo govorimo šta je uslov za budućnost koalicije, a to je da se zasniva na poštovanju i uvažavanju. To je naše polazište. Mi nismo u interesnoj koaliciji, već u programskoj i ono zbog čega mi nikada nećemo "pucati" u leđa Miloradu Dodiku je nacionalna politika koja se zasniva na suverenitetu Republike Srpske i takvu politiku vodim preko 30 godina i nisam je ni milimetar promijenio. Tu imamo identične poglede i uvažavam da je Dodik sebe doveo u tešku međunarodnu poziciju zato što je zastupao tu nacionalnu politiku. Hrabriji je od drugih i postao je pragmatičan, a nebrojeno je puta ponovio da nema Srbima slobode bez države. On je sa tim doveo u probleme i sebe, i svoju porodicu, i bezbjednost, i svoju političku karijeru. Bio bih podlac kada bih mu u toj varijanti ostavio nezaštićena leđa.

NN: Mislite da je njegova politička karijera dovedena u pitanje?

STEVANDIĆ: Ne mislim. Mislim da je on odlučio da dokaže da nije Srbin iz interesa, nego želi da ostavi neku vrstu uvjerenja i etablira tu priču da nema slobode bez države.

NN: Da se vratimo na koaliciju. Vi smatrate da niste dovoljno uvaženi kao partner. Zbog čega?

STEVANDIĆ: Mi jednostavno smatramo da dokumenti koje smo potpisali i po dvije godine nisu realizovani i to treba staviti na sto i razriješiti.

NN: To onda znači da je koalicija interesna, jer se u tim dokumentima radi o pozicijama?

STEVANDIĆ: Ne razumijem kako može biti interesna. Ona je programska, ali ne možemo mi imati vojsku koja nema municiju, a drugi je imaju. Nema priče o interesu i ucjeni, tražimo samo ono što smo potpisali i na tome insistiramo. To su vrlo proste stvari.

NN: Ko je odgovoran za to što dogovor nije ispoštovan? Kad kažete SNSD, to je širok pojam.

STEVANDIĆ: Mi smo u radnoj grupi apostrofirali da je sve te odnose zapetljao Luka Petrović, ne samo sa nama, već sve koalicione odnose.

NN: Jeste li to rekli Dodiku?

STEVANDIĆ: Sad ćemo o tome pričati. Otprilike smo mu napomenuli, ali sada smo napravili kompletnu analizu svih stvari i tu ima previše toga što je dogovoreno, a što je mijenjano i smatramo da to treba staviti na dnevni red. Neću od toga da pravim medijsko prepucavanje. Mi smo ozbiljne političke partije i treba da sjednemo i dogovorimo sve.

NN: Nedavno ste rekli da je moguće da Ujedinjena Srpska razmišlja da samostalno izađe na predstojeće izbore. Da li je to i dalje opcija?

STEVANDIĆ: To je i dalje opcija. Vrlo trezveno razmišljamo i sposobni smo, jer imamo kandidate.

NN: Ne bi li to bilo zabijanje noža u leđa SNSD-u i aktuelnoj koaliciji?

STEVANDIĆ: Zašto bi bilo? Mi i dalje mislimo da treba da budemo u koaliciji i oni ljudi koji imaju identičnu nacionalnu politiku i ako svi mogu da ponude kandidate, može i Ujedinjena Srpska. Imaćemo ponudu, a ako bude bolja ponuda koja je bolja za Republiku Srpsku, naravno da ćemo pregovarati, ali lakše je pregovarati kao uvažen partner.

NN: Kakvi su odnosi sa ostalim članovima koalicije i da li je US pitana kada su neki ljudi primani u tu koaliciju?

STEVANDIĆ: Što se nas tiče, mi smo korektni, ne petljamo se u odnose i bavimo se rastom Ujedinjene Srpske i to je naš posao. Smatramo, ako smo riješili odnose u koaliciji, da ta koalicija ima šansu. Nismo pitani, ali nismo se protivili i to je odraz našeg korektnog stava. Razumijemo situaciju da je potrebna dvotrećinska većina.

NN: Član ste Interresorne radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva. Ima li šanse da se tu dođe do bilo kakvog dogovora?

STEVANDIĆ: Nije sporno da mi možemo napraviti neke izmjene, ali ključno je pitanje koje. Uvijek je bila priča da Republika Srpska popusti kroz priču da nešto bude bolje. Sve dosadašnje izmjene Ustava bile su na našu štetu i ne pada mi napamet da bilo kome popustim. Nikome nije važnije za budućnost moje djece u kojoj će državi živjeti i rađati se i hladan sam na sve pritiske. Ništa me ne obavezuje pa ni dogovor SNSD-a i HDZ-a, samo me obavezuje ono što dogovorimo u Kabinetu predsjednika i člana Predsjedništva iz Republike Srpske i šta je naš kompromis ili ono što dogovorimo sa Vučićem u Beogradu. Nikakvi dogovori sa bilo kojom ambasadom ili ambasadorima EU me ne obavezuju i imamo strašne pritiske. Sve koji mrze i osporavaju, Republika Srpska će mnogostruko nadživjeti, kao što je već nadživjela.

NN: Ne može se zanemariti moć ambasada u BiH i to može biti kontraproduktivno?

STEVANDIĆ: Šta znači njihova moć. Da li mi treba da izvršimo i političko, i nacionalno samoubistvo koje bi se opravdalo nečijom moći. Ne pada mi na pamet.

NN: Kako gledate na imenovanje novog visokog predstavnika i može li se očekivati neki njegov snažniji angažman?

STEVANDIĆ: Imenovan je mimo procedura i bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti. Mi smo u Republici Srpskoj bili bombardovani, satanizovani i cijeli svijet je bio protiv nas, a svojom upornošću natjerali smo da se u Dejtonu potpiše Republika Srpska. Čega mi sada treba da se bojimo u miru, kada imamo sva prava i kada imamo svoje organe i skupštinu, i što da pustimo da neko na kraju devastira Dejtonski sporazum do te mjere da nestane Republika Srpska. Bićemo najžešći mogući protivnici svega toga i ne bojimo se. Imamo uporište u svom narodu kojem je preko glave i nama i većini u Federaciji BiH nametanja, zavrtanja ruku političara i naređivanja i kako će to nama biti bolje po njihovom mišljenju. Mi imamo problema sa ekonomijom koja je rezultat loših odnosa u BiH i loše ustavne strukture i niko nije došao da nam pomogne kako da poboljšamo ekonomski ambijent, već nam ispumpavaju najobrazovanije, vode ih u svoju zemlju, a nama guraju političke ustupke koji zadiru u nacionalna pitanja. To je sa ljudske tačke gledišta neprihvatljivo.

NN: Koliki je uticaj Srbije na politiku Republike Srpske u svim tim odnosima?

STEVANDIĆ: Pozitivan uticaj je ogroman, negativan ne postoji. Bilo je ranije problema, Milošević nam je zavrtao ruke i određivao ko će biti predsjednik. Nisu se proslavili ni Milutinović, ni Tadić, koji se posebno obrukao insistiranjem da mi stalno popuštamo. Vučić je prvi predsjednik koji nikome ne zavrće ruke, a ni Tomo Nikolić to nije radio, i ne bira ko će ovdje biti i zato postoje pokušaji da se Srbija i Republika Srpska zavade. Vučić je najkorektniji, nikome ne zavrće ruke, dao je preko 92 miliona evra opštinama i ko zna šta sve ne.

NN: Da. Dao je i Koštunica 670 miliona evra za "Telekom".

STEVANDIĆ: Jeste, ali je od tada "Telekom" dvije milijarde dobiti iznio iz Republike Srpske i nije to isto kao kada vam neko napravi bolnicu, dom zdravlja itd.