Stevandić za "Nezavisne": Nijedan sud nikome nije mijenjao datum rođenja, pa neće ni Srpskoj

Još nijedan sud nije mijenjao nikome datum rođenja, a onaj koji je to pokušao, to ne može da učini, zato što mi sami štampamo svoj matični list.

To je, govoreći o 9. januaru, Danu Republike, u intervjuu za "Nezavisne novine" rekao Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Govoreći o drugim aktuelnim temama, poput nepokretne imovine, Stevandić je istakao da je ona već sačuvana, odnosno uknjižena u procentu većem od 98 odsto na Republiku Srpsku.

"Mi ćemo samo biti prinuđeni da donosimo zakone kojima se to uknjiženje čuva, a oni će zakone kojima ga osporavaju. Uvijek je onaj koji se brani jači od onog koji napada", naveo je Stevandić.

NN: Hoće li se 9. januar kao Dan Republike Srpske slaviti i za pet, deset, 20 ili više godina?

STEVANDIĆ: Siguran sam da hoće, zato što je njegova vrijednost istorijska. Mi ne možemo da promijenimo datum rođenja Republike Srpske. Još nijedan sud nije mijenjao nikome datum rođenja, a onaj koji je to pokušao, to ne može da učini, zato što mi sami štampamo svoj matični list. Znači, Srpska u svom rodnom listu ima 9. januar i ne može da promijeni dan kada je rođena. Prema tome, on će se slaviti za deset, 15 ili 20 godina i Srpska je nadživjela mnoge koji su pokušali da to ospore. Što se nas tiče, mi se nadamo razumijevanju iz FBiH. Nama uopšte nije bitno šta rade trojica sudija Ustavnog suda i visoki predstavnik. Nadamo se resetu odnosa Republike Srpske i Federacije. To je za nas najvažnije pitanje, kao i pitanje da oni shvate da mi ne možemo da uklonimo 1. mart bez njihove odluke, kao ni oni 9. januar bez naše. Uostalom, ja kad krenem za Sarajevo, idem auto-putem "9. januar" i onda prolazim kroz tunel "1. mart". Oni isto tako kad idu u Banjaluku. To su već činjenice i to ne smeta nikome. Niko nikom nije probušio gumu na auto-putu zato što je "9. januar", niti imao problema u tunelu zato što se zove "1. mart". Štaviše, BiH nema datum rođenja 1. marta, on je mnogo manje istorijski potkovan nego 9. januar.

NN: Kako posmatrate te pritiske i mogu li oni poljuljati slavlje 9. januara?

STEVANDIĆ: Svake godine oni poljuljaju slavlje u FBiH, gdje se i ne slavi 9. januar. Tako da u Srpskoj izazovu prvo potrebu da mi dokažemo da samostalno donosimo svoje odluke, a onda i izazovu veće slavlje. Ne poljuljaju, nego ga učine većim. Ali da se poljuljaju međunacionalni odnosi, to je tačno i to je osnovni problem. Ja mislim da to osporavanje ima za cilj da se pokvare međunacionalni odnosi. Drugog cilja nema.

NN: Hoće li novi zakon uspjeti očuvati imovinu Srpske?

STEVANDIĆ: Imovina je već sačuvana, ona je uknjižena u procentu većem od 98 odsto na Republiku Srpsku. Mi ćemo samo biti prinuđeni da donosimo zakone kojima se to uknjiženje čuva, a oni će zakone kojima ga osporavaju. Uvijek je onaj koji se brani jači od onog koji napada. Mi ćemo se braniti dok njima ne dosadi da nas napadaju. Ne vidim tu nikakvu šansu za povlačenje Republike Srpske, niti vidim da to nekom smeta ili nekog vrijeđa u FBiH. Imovina FBiH je uknjižena na FBiH.

NN: Koliko je bitno srpsko jedinstvo u parlamentu Srpske i na nivou BiH u odbrani imovine, ali i svih ostalih ključnih pitanja?

STEVANDIĆ: Ja često kažem - što se tiče srpskog jedinstva, neki tome nisu dorasli, neki nemaju dovoljno iskustva da bi razumjeli o čemu se radi, a neki nemaju ni dovoljno obrazovanja. Moderna politika se zasniva, da kažemo, na mrežama, rijalitiju, lajkovima i tako dalje, ali treba malo i iskustva i znanja. Iskustvo i znanje su neophodni za donošenje ozbiljnih odluka.

NN: Pa, već na prvom zasjedanju novog saziva NS RS imali smo nešto poput rijalitija, snimci su obišli region. Kako Vi posmatrate to, ali i ovaj saziv NS RS?

STEVANDIĆ: Neki ljudi smatraju da je Skupština odskočna daska za njihovu promociju, odnosno da im je važnije da oni imaju neki video-klip iz Skupštine, gdje imaju priliku da drugima drže lekcije, čak i da vrijeđaju ljude, a da je manje važno to što Skupština treba da donosi zakone i kreira javni, privredni, ekonomski život u Srpskoj. Druga stvar, danas je najjeftinije da ustanete u 10, naspavani, a u 11 da prozovete nekoga iz vlasti da ne zna ovo ili ono. Mnogo je teže biti odgovoran, da radite, da idete na posao ujutru, da čuvate neki sistem, bilo policije, bilo zdravstva, socijalne politike itd. Rad tih službi se ne zasniva na onima koji ustaju u 10 i kritikuju, nego na onima koji ustaju u šest i rade.

NN: Je li izvodljiva zamisao da oni koji su zaposleni u javnom sektoru, a ne dolaze na posao, ostanu bez radnog mjesta?

STEVANDIĆ: Mislim da je izvodljiva, pogotovo ako su te funkcije izmišljane. Ako su izmišljane, izmišljane su da neko ne dolazi na posao. Ali imate situacije da neko radi neke konsultativne usluge koje imaju svoje vrijednosti, pa, recimo, spasavaju kompanije, te one naprave uštedu, bolje poslovanje. Znači, osnova su bilansi, svuda u svijetu, da li je preduzeće uspješno ili neuspješno.

NN: Bili ste na meti kritika da ste vratili "neustavni grb Srpske u svoj kabinet". Grb je, vidim, još tu.

STEVANDIĆ: Grb nije sporan. U mojoj kancelariji postoji oficijelni amblem Republike Srpske koji je zasnovan na zakonu koji je na snazi, a svi drugi grbovi imaju mjesta kako u mojoj kući, tako i u mojoj kancelariji i na mom poslu. Ovdje ima grbova iz raznih perioda, pa i Nemanjića. Oni imaju mjesta u mojoj kancelariji i neće ih niko iznijeti. Kao što imam sliku svoje porodice na stolu, tako imam i taj grb.