Šuhret Fazlić: Bihać za humanost "nagrađen" novim migrantima

Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić u intervjuu za "Nezavisne" naglašava kako su gradske vlasti odlučne u namjeri da prestanu finansirati izdržavanje oko 2.000 migranata koji su smješteni u privremenom kampu na lokaciji Vučjak.

Rekao je kako su građani Bihaća u protekle dvije godine, koliko traje migrantska kriza na ovim prostorima, pokazali svoju humanost, a da im je "nagrada" stigla u vidu novih migranata koji u sve većem broju stižu na prostor Bihaća.

NN: Izjavili ste da će gradske vlasti u Bihaću od narednog ponedjeljka prestati finansirati prihvatni kamp na Vučjaku, gdje boravi veliki broj migranata pod šatorima. Da li će ova odluka zaista biti provedena u praksi?

FAZLIĆ: Od sastanka u Briselu koji se dogodio ljetos i na kojem se razgovaralo o migrantskoj krizi, niko više ništa ne radi po ovome pitanju. Stvara se lažna slika da, navodno, migrantska kriza jenjava, čak je ministar Mektić izjavio kako se broj migranata smanjuje. U proteklom periodu niko nije izgradio lidersku poziciju niti je preuzeo odgovornost za ovaj problem. Svi domaći i međunarodni faktori su se jednostavno izmaknuli i niko ne želi da se bavi time. Nas posebno ljuti to što su svi počeli da se namiruju kada su se pojavili neki novci namijenjeni za migrante, a Bihać se u svemu zaobilazi. Konkretno mislim na četiri miliona koje je Vlada FBiH osigurala za Unsko-sanski kanton, oni su ta sredstva rasporedili tako da niti jedna marka nije došla Bihaću. Na posljednjem sastanku Operativne grupe na nivou države, kada su oni pravili neki strateški plan i planirali novce, Bihać niko nije ni pomenuo. Ponavljam još jednom, migrantska kriza ne postoji u BiH, niti u entitetima i kantonima, već je ona u Bihaću, 90 posto krize je kod nas, devet posto u Velikoj Kladuši i jedan posto u ostatku države. Kada je u pitanju Vučjak, mi ne možemo više da trošimo svoje novce, naše preduzeće "Komrad" prestaće od narednog ponedjeljka pružati sve usluge i biće onako kako smo najavili.

NN: Postoji bojazan kako bi u narednim danima mogla nastati humanitarna katastrofa. U svemu bi opet najviše mogli ispaštati građani Bihaća jer bi migranti mogli masovno krenuti u grad u potrazi za hranom i skloništem.

FAZLIĆ: Ne mogu prognozirati kako će se situacija razvijati, mogu samo reći kako mi više nemamo novaca da plaćamo migrantsku krizu. Ishranu za migrante na Vučjaku osigurava Crveni križ, hoće li oni moći da izdrže, ja to ne znam. U ovoj državi postoji policija, postoji vojska i oni treba da vode računa o sigurnosti građana. Policija je pokazala da može kad hoće da osigura bezbjednost, ali niko ne može očekivati od gradskih vlasti da nastave trošiti novac, jer ga nemamo. Mi smo zadnja instanca koja treba da vodi računa o ovome problemu. Već pune dvije godine molimo, apeliramo, tražimo, trošimo sopstveni novac i sad kada smo rekli da nemamo više novca, oni kažu desiće se humanitarna kriza. Šta ćemo sad? Neka to pitanje postave Vijeću ministara, Federaciji BiH, Republici Srpskoj, međunarodnim i nevladinim organizacijama, pa kad se to pitanje postavi svima njima, tada se može postaviti Bihaću i njegovim građanima.

NN: Koliko je migrantska kriza naštetila gradu Bihaću?

FAZLIĆ: Mi trpimo štetu, ali imamo i određene koristi, treba to priznati. Ti ljudi troše novac na ovom prostoru, dosta ljudi je angaživano na poslovima oko migranata. Međutim, mi to ne želimo. Bihać ima zacrtanu strategiju svoga razvoja, mi smo grad u kojem je započeo intenzivniji razvoj turizma i migrantska kriza nam nije trebala. Slike koje odlaze odavde u svijet, kao ona kada policija u koloni provodi nekoliko stotina migranata, ne šalju lijepe poruke o Bihaću. Najveća šteta je u sociološkom smislu, jer mi smo se podijelili kao zajednica. Umjesto da se dijelimo po tome koji ćemo infrastrukturni projekat realizirati i gdje ćemo uložiti budžetski novac, mi se dijelimo i svađamo oko pitanja na koja ne možemo uticati.

NN: Kako ocjenjujete bezbjednosnu situaciju u Bihaću?

FAZLIĆ: S obzirom na brojnost migranata, nije bilo nekih većih problema. Međutim, to vam je uvijek tempirana bomba i nikada se ne zna kada može eksplodirati.

NN: Prijeti li haotična situacija gradu Bihaću i njegovim građanima u narednim danima?

FAZLIĆ: To je sada hipotetičko pitanje, ne mogu na njega odgovoriti. Mislim da MUP USK ima dovoljno znanja i kapaciteta da održi sigurnosnu situaciju i spriječi svaki mogući haos. Mislim da će oni uspjeti u tome.

NN: Jedan od ranijih zaključaka sa sastanaka na nivou BiH bio je da se vlasti u Bihaću i Velikoj Kladuši odrede o lokaciji na kojoj bi se mogao izgraditi jedinstveni prihvatni centar za migrante. Vlada USK je predlagala Medeno polje kod Bosanskog Petrovca, ali taj prijedlog nije usvojen. Da li na području Bihaća postoji neka adekvatna lokacija gdje bi se mogli smjestiti migranti?

FAZLIĆ: Moram reći kako smo kamp na Vučjaku formirali u trenutku kada je grad bukvalno bio pregažen od migranata i mi smo tražili način da se oni izmjeste iz urbane zone. Kada su međunarodne organizacije rekle da im Vučjak ne odgovara i da ga neće finansirati, tražili su od nas drugu lokaciju. Ja sam im u ime grada ponudio lokaciju na lokalitetu Lipa, udaljenu dvadesetak kilometara. To je zemljište u vlasništvu grada i oni su je ispitali i rekli kako je dobra, da se tu može osigurati voda i struja, kao i smještaj. Međutim, to nije bilo prihvatljivo za njihove donatore jer su rekli kako tu nema servisa za migrante, nema prodavnica, škola, bolnice, da im je daleko grad i na kraju nisu prihvatili naš prijedlog. Od tada niko nije ozbiljno razgovarao s nama, svi su se povukli i gledaju kako se mi mučimo.

NN: Kako Vi vidite rješenje problema s migrantima?

FAZLIĆ: Pazite, to nije moja ustavna ni zakonska obaveza. Nisam odgovoran za migrante, već za građane Bihaća i isključivo se rukovodim njihovim interesima. Mi smo humanost pokazali u posljednje dvije godine, pokazujemo je i sada, a zbog toga bivamo "nagrađeni" tako što nam svaki dan dolazi 150 migranata. Svaki dan ih provodi policija Republike Srpske na ove prostore, svaki dan ih Hrvatska policija vraća u Bihać, tako da svi migrantski putevi vode u Bihać.

"Ponašanje EU licemjerno"

NN: Kako ocjenjujete ulogu međunarodne zajednice u migrantskoj krizi?

FAZLIĆ: Ne postoji tu jedinstvena međunarodna zajednica, postoje različite organizacije, kao što su IOM (Međunarodna organizacija za migracije), UNHCR, UNICEF i one djeluju u skladu sa svojom politikom. Moram reći kako su nam pružili veliku pomoć i da bi situacija bez njih bila mnogo gora. Međutim, ponašanje Evropske unije je licemjerno, jer nama dolaze migranti iz Grčke i Bugarske i žele da idu dalje prema zapadnoj Evropi. Da nam daju samo dio novca koji daju Hrvatskoj za zaštitu njihove granice, mogli bismo riješiti sve probleme s migrantima.