Suma Čakrabarti: BiH treba da iskoristi EBRD-ovu pozornicu

Godišnji sastanak i poslovni forum EBRD-a prilika su za BiH da se predstavi kao mjesto u kojem se može poslovati, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Suma Čakrabarti, predsjednik Evropske banke za obnovu i razvoj, uoči ovog velikog godišnjeg skupa.

"Mi vam postavljamo pozornicu, a vas molimo da je iskoristite", rekao je Čakrabarti.

On je istakao da je banka na Balkanu prošle godine investirala više od 1,1 milijardu evra projekata, a da je u BiH bilo 200 miliona evra novih investicija.

NN: Koje vrste projekata EBRD podržava na zapadnom Balkanu, a posebno u BiH?

ČAKRABARTI: Kada je riječ o zapadnom Balkanu, prošle godine smo pojačali naše aktivnosti i investirali više od 1,1 milijardu evra u 67 projekata. Mi smo dugogodišnji partner u regionu i posvećeni smo jačanju ekonomije koja će omogućiti ljudima, posebno mladima, da primijene svoje talente i uživaju u plodovima svog rada u vlastitoj zemlji. Potreban nam je snažan rast kako bismo mogli finansirati potrebe tih zemalja, ali takođe je važno da to bude održiv i uključiv razvoj kako bi koristi od toga imali obični ljudi. Naši prioriteti su razvoj privatnog sektora kao motor rasta, radna mjesta i inovacije. Takođe, prioritet nam je i povezanost kao koncept podrške integraciji regiona, ne samo u smislu razvoja infrastrukture, nego i kao podrška stvaranju uslova za približavanje EU, te tranziciji prelaska na obnovljive izvore energije kroz rješavanje ekoloških izazova i podršku zemlji kako bi se smanjila ovisnost o uvoznim energentima. Što se tiče BiH, prošle godine smo uspješno proširili naše operacije kroz skoro 200 miliona evra novih investicija. U skladu s najurgentnijim potrebama zemlje, naše najveće investicije fokusirane su na infrastrukturu, obnovljivu energiju i mala preduzeća. Očekujemo da ćemo ove godine produbiti naš angažman i aktivnosti.

NN: Kada pogledate prethodne aktivnosti o kojima ste sad govorili, koliko mislite da su one uspjele ostvariti ono što ste zacrtali kao cilj?

ČAKRABARTI: Naravno, uvijek postoji prostor za poboljšanje, ali nivo iskoristivosti fondova EBRD-a u BiH je veoma visok. Veoma smo zadovoljni kvalitetom implementacije naših investicija u projekte u BiH.

NN: Stalno slušamo primjedbe da bh. političari nemaju jasnu strategiju kako se kretati naprijed. U skladu s vašim aktivnostima, šta vam govori vaše iskustvo?

ČAKRABARTI: Veoma blisko sarađujemo s vlastima na svim nivoima, bez obzira na to da li se radi o državnom, entitetskom, kantonalnom ili lokalnom nivou, ali sarađujemo i sa poslovnom zajednicom. U potpunoj smo saglasnosti sa svima da cilj mora biti ekonomija koja će omogućiti ljudima, posebno mladima, da primijene svoje vještine. EBRD je vaš prijatelj, promoter i podrška BiH. Mi smo ovdje da bismo vam pomogli da savladate ključne izazove s kojima se zemlja suočava. To su razvoj privatnog sektora, evropske integracije i ekološki prihvatljiva ekonomija. BiH bi sigurno imala koristi od ubrzanja reformi. EBRD procjena tranzicionog zaostatka, kao i međunarodne ankete o poslovnom okruženju poput liste Svjetske banke Doing Business, i dalje ukazuju na značajan zaostatak, čak i ako BiH uporedimo s ostalim zemljama zapadnog Balkana. Popravljanje poslovnog okruženja i efikasnosti državnih preduzeća mogu dovesti do značajnih benefita, pomoći privatnom sektoru da bude konkurentniji, a mogu pomoći i privlačenju više stranih investicija. Ovo bi bili veoma važni koraci kako bi se ubrzao razvoj i zapošljavanje, što bi pomoglo smanjenju iseljavanja ljudi iz zemlje.

NN: Sarajevo je domaćin veoma važne konferencije EBRD-a i poslovnog foruma. Zašto ste odabrali Sarajevo i šta možemo očekivati od konferencije?

ČAKRABARTI: Vlasti BiH su tražile da godišnji sastanak i poslovni forum EBRD-a za 2019. godinu bude održan u Sarajevu. To je jedinstvena prilika kako bi se grad i zemlja predstavili kao mjesto u kojem se može poslovati. Očekujemo oko 2.000 učesnika, uključujući lidere šest balkanskih zemalja, kao i više od 900 predstavnika poslovne zajednice iz 38 ekonomija u kojima je EBRD aktivan. Dolaze nam učesnici, takođe, i iz zapadne Evrope i prekookeanskih zemalja. Planirali smo tri dana punog programa s panel diskusijama, sastancima i prilikama za povezivanje. Zaista se nadamo da će lokalna poslovna zajednica ovu priliku znati da iskoristi na pravi način. Ova tri dana u maju trebalo bi da budu pravi trenutak za BiH. Mi vam postavljamo pozornicu, a vas molimo da je iskoristite. Učešće je besplatno za lokalna mala i srednja preduzeća. Mi ih pozivamo da se registruju i da nam se pridruže!

NN: U svijetu se sve više govori o novim tehnologijama, poput energetske efikasnosti i održivosti, vještačkoj inteligenciji, autonomnim vozilima, pomjeranjima na tržištu rada i globalizaciji. Da li se u BiH, po Vašem mišljenju, dovoljno govori o ovim temama?

ČAKRABARTI: BiH ima veliki potencijal u oblastima poput informacionih tehnologija. Zemlja ima obrazovanu i osposobljenu radnu snagu i ponosnu tradiciju preduzetništva. Izazov i za vas i za EBRD je kako stvoriti okruženje u kojem ovaj talenat može jednako uspjeti i u Doboju i u Darmštatu, u Tuzli i Trstu. Podrška inovativnim mladim kompanijama je sigurno nešto što je veoma visoko na našoj agendi i spremni smo da primijenimo naš potencijal i prihvatimo rizike. Imamo veoma uspješne primjere na Baltiku, a to nam govori da Balkan nije pružio adekvatan odgovor, barem ne još. Međutim, uvjereni smo da će to biti prihvaćeno kao podsticaj kako bi se prihvatio taj izazov. Našim prisustvom na oba tržišta idealno smo pozicionirani kako bismo mogli igrati aktivnu ulogu u tome.