Suzana Gašić za "Nezavisne": Vaučeri usijali telefone

Rekla je to u intervjuu za "Nezavisne novine" Suzana Gašić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske, koja potvrđuje da građani pozive upućuju i drugim ministarstvima koja su na bilo koji način u vezi sa pričom o vaučerima.

"Takođe, iz Turističke organizacije preplavljeni su upitima, pozivima. Prvo ćemo ići na distribuciju nekih 10.000 do 20.000 vaučera pa ćemo vidjeti u zavisnosti od zainteresovanosti kako će dalje teći realizacija projekta", kazala je Gašićeva.

NN: Kad će biti raspisan javni poziv za ugostitelje i turističke agencije zainteresovane za učešće u projektu turističkih vaučera?

GAŠIĆ: Vrlo brzo. Neki sastanci su već održani. Razvijaju se aplikacije. Želimo da se putem aplikacije, putem interneta, hotelijeri i zainteresovani za pružanje usluga smještaja prijave. U narednih nekoliko dana možemo očekivati da će biti dostupna aplikacija putem koje će oni moći aplicirati.

NN: Tek nakon toga ide javni poziv za građane?

GAŠIĆ: Jeste. To nam je namjera, da građani znaju u kojim uslužnim kapacitetima mogu da rezervišu svoj smještaj.

NN: Ali plan je da se vaučeri mogu koristiti već od 15. juna. Hoće li se moći sve stići do tada, treba da se raspiše jedan javni poziv pa drugi javni poziv?

GAŠIĆ: Cijenimo da će, što se tiče raspisivanja javnog poziva, to ići poprilično brzo. Upravo zato smo usmjerili prijavu privrednih subjekata, odnosno pružalaca usluga smještaja da ide putem interneta. Provjera podataka i provjera ispunjenosti uslova će ići relativno brzo. Tako da možemo do 10. do 12. juna već imati određene privredne subjekte. I za građane će biti ostavljena mogućnost prijave putem interneta. Pokušaćemo i sa hotelijerima da dogovorimo da i oni sami pruže mogućnost da popune aplikaciju za građane kako bi to išlo brže. Tu ostavljamo nekog prostora i za građane. Mislim da ljudima još treba malo vremena da sami izdefinišu neke stvari, da razmisle o tome jesu li spremni da idu na odmor. Mi smo radi da pružimo što prije tu mogućnost. Naravno da smo svjesni kratkih rokova, ali i nekih razmišljanja naših građana - da vide u kom smjeru će oni planirati svoje odmore. Tako da vjerujem da će se to moći realizovati na najbolji način.

NN: Šta mislite, kada će biti iskorišten prvi vaučer?

GAŠIĆ: Pa, bilo bi nezahvalno cijeniti.

NN: Hoće li to biti u junu?

GAŠIĆ: Mislim da hoće.

NN: Da li je, po Vašem mišljenju, složena sama procedura u vezi sa vaučerima, ali i kriterijumima koje treba da ispunimo kako bismo ih iskoristili, u smislu - tri noćenja, samo doručak i tako dalje?

GAŠIĆ: Prvobitna namjera raspisivanja ovog projekta jeste i bila da se pomogne privrednicima i oblasti turizma u Republici Srpskoj. Tako da to treba da bude neka sinergija i one koristi koju privrednik može da ostvari i neke vrste pomoći građanima da se u nekom dijelu subvencionira njihov odmor. Mislim da procedura nije toliko komplikovana, dvije su opcije ostavljene - da li kraći period odmora - tri noći, ili četiri. Ukoliko se neko odluči za četiri ili više, mogu da se koriste dva vaučera. Vjerujem da apliciranje neće biti toliko komplikovano ni onome ko prvi put uđe u aplikaciju, jer će se popunjavati bukvalno osnovni podaci: ime, prezime, broj lične karte, eventualno serijski broj rezervacije smještaja...

NN: Zašto su pravljena ta ograničenja u smislu, recimo, tri noćenja?

GAŠIĆ: Upravo zato da bi se išlo na pomoć privredi. Iskreno govoreći, ako bismo omogućili da se sama usluga smještaja isfinansira iz tog vaučera od 100 maraka, opet tu ne možemo vidjeti nikakvu pomoć privredi. Naravno, svako ko ode, mora i ručati, pojesti neki sladoled, popiti kafu... Da niko pogrešno ne shvati, svi mi, kad odemo na odmor, pored samog smještaja potrošimo još nešto. U proteklom periodu pokazalo se da ljudi zaista idu na odmore, tako da smo samo htjeli na ovaj način i iskoristili ovu priliku da taj novac koji bi potrošili možda negdje u inostranstvu, zainteresovani ljudi potroše u Srpskoj i doprinesu pomoći u segmentu turizma.

NN: Imate li procjene koliko bi vaučera moglo biti iskorišteno?

GAŠIĆ: Nadamo se da će biti velika zainteresovanost. To do sada zaista pokazuje i činjenica da kod nas u Ministarstvu non-stop zvone telefoni, od prvog dana priče o vaučerima. U drugim ministarstvima, koja su bilo kako povezana, isto tako - ljudi i kod njih traže informacije o tome. Takođe, iz Turističke organizacije preplavljeni su upitima, pozivima. Prvo ćemo ići na distribuciju nekih 10.000 do 20.000 vaučera, pa ćemo vidjeti u zavisnosti od zainteresovanosti kako će dalje teći realizacija projekta.

NN: Kada je ova oblasti u pitanju, sindikalci kažu da je bez posla ostalo najviše trgovaca i ugostitelja. Kakvim podacima Vi raspolažete?

GAŠIĆ: Zvanični podaci, koje mi imamo, pokazuju da je, od 19. marta do 19. maja, oko 600 ljudi iz segmenta turizma i ugostiteljstva ostalo bez posla. Podaci se odnose na one koji su bili zaposleni na neodređeno vrijeme. Istek ugovora na određeno vrijeme ne smatra se otkazom. Tako da, prema zvaničnim podacima, i nije bilo masovnog otpuštanja ako pogledamo naše okruženje.

NN: Broj turističkih posjeta značajno je opao. Imamo li preliminarne procjene koliko će iznositi gubitak u oblasti turizma?

GAŠIĆ: Imamo pokazatelje za mart, koji govore da je u drugoj polovini tog mjeseca zabilježeno 55 odsto manje noćenja te 65 odsto manje dolazaka. Za april, za oblast hotelijerstva i turizma, možemo reći o procentu od 100 odsto. U hotelima nije bilo turista, nije bilo ni kretanja našeg stanovništva, a i granice su bile zatvorene.

NN: Šteta će biti sigurno mjerena u stotinama miliona?

GAŠIĆ: Sigurno. Neke konkretnije podatke ćemo dobiti u narednom periodu.

NN: Na koji način svako od nas može, kao građanin, da utiče kako bi se situacija popravila?

GAŠIĆ: Prije svega, obraćajući pažnju na naše. Kupujmo domaće, odmor provodimo u Republici Srpskoj, ali na prvo mjesto bih stavila zaista poštovanje svih higijensko-epidemioloških preporuka Instituta za javno zdravstvo RS.

NN: Poskupio je određeni broj prehrambenih artikala u Srpskoj u aprilu u odnosu na mart. Čeka li nas vruća jesen kada je o korekcijama cijena riječ?

GAŠIĆ: Smatramo da možda i ne, s obzirom na to da protok robe i usluga ide uredno, nismo imali zabilježene neke ozbiljne komplikacije i poremećaje na tržištu. Zasad još jeste na snazi Uredba o ograničenju marži, koju je donijela Vlada RS, na prijedlog Ministarstva. Vidjećemo kako će se situacija razvijati i u okruženju. Tako ćemo se i mi ponašati u skladu s tim.

NN: Hoće li marže trajno biti ograničene za prometnike naftnim derivatima ili samo dok traje vanredna situacija?

GAŠIĆ: Procjene radimo na dnevnom nivou. Takođe ćemo pratiti okruženje, ne želimo da iskačemo iz nekih okvira. Želimo da pratimo situaciju kako će se kretati u našem okruženju.