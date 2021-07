Ulrike Hartman za "Nezavisne": Put ka EU zatvara OHR

Put ka EU istovremeno znači i put ka zatvaranju OHR-a, rekla je Ulrike Hartman, ambasadorka Austrije u BiH, u intervjuu za "Nezavisne novine".

Poručila je da su svima u BiH jasni 5+2 kriterijumi za zatvaranje OHR-a.

"Realno je očekivati da će novi visoki predstavnik posvećeno raditi sa domaćim vlastima u smislu ispunjavanja tih pet ciljeva i dva uslova", rekla je Hartmanova.

NN: Od 1. avgusta imamo novog visokog predstavnika. Kako Austrija vidi to imenovanje i šta će to značiti za BiH?

HARTMAN: Svi mi u Savjetu za sprovođenje mira želimo da BiH postane normalna država u smislu da joj visoki predstavnik više ne treba. Ono što Austrija želi, a u tome imamo podršku svih ostalih, jeste da BiH postane članica EU. Sada će taj put ka EU biti intenziviran. Očekujemo tijesnu saradnju i podršku novog visokog predstavnika. Svima politički odgovornima u BiH su jasni 5+2 kriterijumi za zatvaranje OHR-a i realno je očekivati da će novi visoki predstavnik posvećeno raditi sa domaćim vlastima u smislu ispunjavanja tih pet ciljeva i dva uslova. To znači da put ka EU istovremeno znači i put ka zatvaranju OHR-a, ali, ujedno, svima treba biti jasno i da je to proces koji se neće desiti preko noći.

NN: BiH je komplikovana zemlja i znate da su od OHR-a različita očekivanja, kao i od NATO-a i slično. Vi poznajete ovu zemlju. Da li je moguće da se svi u BiH o ovim pitanjima usaglase?

HARTMAN: Vjerujem da je jedini put ka tome pritisak građana, u smislu da političarima jasno stave do znanja šta je njima važno. Ljudi - gdje god da žive u BiH - žele posao, normalan život. Ali potrebno je na tome insistirati kod donosilaca odluka, političara, parlamentaraca. Demokratija funkcioniše uz kompromise. Veoma rijetko se desi u Evropi da neka partija dobije više od 50 odsto glasova. A u mnogo slučajeva, kao i u ovoj zemlji, postoje specifične strukture - koje se tiču političkih prava, poput jednakopravnosti naroda, manjina i svih državljana, odnosno građana - u pogledu kojih je potrebno tražiti kompromise. Ključna riječ je kompromis. U demokratskom političkom sistemu ne mogu dobiti sve što tražim, moram biti spremna popustiti i objasniti građanima i biračima zašto u pojedinim područjima treba da popustim, naime, u interesu svih, da na kraju svi budemo na dobitku.

NN: Kada sam dolazio u Vašu ambasadu, pred vratima sam vidio mnogo ljudi koji traže dokumente za Austriju. Jesu li naši ljudi već odustali od ove zemlje?

HARTMAN: Tačno je da mnogi ljudi razmišljaju i pričaju o odlasku, a mnogi su već otišli. To je veliki problem. Zato je važno ovo što sam maloprije rekla, da političari pokažu volju za kompromisom. Nije li to za njih same negativna ocjena, ako se njihovi građani radije odlučuju da trajno odu iz zemlje nego da rade s njima i svoju budućnost i budućnost svoje djece nalaze u svom zavičaju? Meni to govori da je nešto u ovoj zemlji krenulo u pogrešnom pravcu. Takav razvoj situacije ne može biti u interesu ove zemlje i njenih građana, a nije ni u interesu EU.

NN: Šta je razlog toga što se Austrija tako snažno zalaže za članstvo BiH u EU? Je li u pitanju interes ili altruizam?

HARTMAN: I jedno, i drugo. Naravno da imamo interes u tome. Geografija se ne može mijenjati. Granica EU je direktno naslonjena na granicu BiH, a i naša granica je veoma blizu. Ranih devedesetih godina prošlog vijeka i mi smo mogli vidjeti koliko smo i sami bili taknuti sukobima koji su se desili na ovom prostoru. Ili uzmite primjer migracije. I to pitanje se direktno tiče nas. Stabilnost u BiH i na Balkanu je u našem najvećem interesu. A osim toga, ovo je Evropa, vi ste Evropa. Kao što naša ministarka za Evropu uvijek govori, EU ne može biti potpuna ako ove zemlje nisu njen dio. Ali to podrazumijeva volju da se ispune obaveze koje vode članstvu u EU. To znači da nije realistično da se može samo čekati da EU potvrdi kandidaturu ili odobri početak pregovora. To je dvosmjeran proces. EU i Austrija mogu dati podršku, i daju podršku, kao kad, na primjer, uvijek iznova, odnosno redovno stavljamo BiH i zapadni Balkan na dnevni red sastanaka u EU. Recimo, konferencija o budućnosti EU, gdje želimo da zemlje zapadnog Balkana budu uključene i da aktivnim sudjelovanjem daju svoj doprinos. Na toj konferenciji riječ je o budućnosti EU za 10, 20 ili 30 godina i zato smatramo da je i vaše mišljenje važno. Osim toga, Austrija - u smislu kontinuirane saradnje u rješavanju zajedničkih problema u različitim oblastima - organizuje redovne susrete sa zemljama ovog regiona na nivou ministara unutrašnjih poslova, odbrane, spoljnih poslova i slično.

NN: Vidimo da EU i SAD u posljednje vrijeme mnogo bolje koordinišu svoje aktivnosti. Da li je to stvarno nešto novo ili to sad samo više primjećujemo?

HARTMAN: Nije novo, ali je znatno jače i to je pozitivno. Domaćim političarima treba da bude jasno da postoje zajednički interesi, da postoje međunarodni standardi. Mi razumijemo kompleksnu prošlost i odnose u ovoj zemlji, ali neprihvatljivo je da neki to koriste kao izgovor da se za BiH traže izuzeci. Postoji međunarodno pravo, ljudska prava, i ona moraju važiti za sve, bez izuzetka. Konkretno, kad se radi o Ustavu BiH, ili Izbornom zakonu BiH, postoje standardi ispod kojih se ne može ići, kao jednakost pred zakonom za sve građane. Promjene koje tražimo u Izbornom zakonu su djelimično i tehničke prirode, ali i one su važne, jer potrebno je da budu zagarantovani fer izbori i da se građanima vrati povjerenje u izborni proces. To su temeljne stvari.

NN: Austrija ima veliki uticaj na BiH. Trenutno su i visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU iz Vaše zemlje, a u EUFOR-u je komandant skoro uvijek Austrijanac. Kako Austrija koristi svoj uticaj?

HARTMAN: Ponosni smo na Austrijance koji obavljaju ove važne dužnosti, mada je bitno naglasiti da oni na tim mjestima ne rade po nalogu Austrije, nego djeluju u skladu sa svojim mandatima. Ali, nije slučajno da su to Austrijanci. Mi smo bliski ovom regionu, i to ne samo geografski, nego i istorijski i kulturno i na druge načine. Jednostavno rečeno, zapadni Balkan je u Austriji važna tema i prioritet naše spoljne politike. I to je konstanta već godinama. Mnogo se bavimo ovim regionom na različitim forumima i nivoima. Mi imamo mnogo specijalista za ovaj region, bilo da je u pitanju diplomatija, odbrana ili neko drugo područje. Iz tog razloga naša vlada traži i podržava najpametnije glave kao moguće kandidate za ove pozicije. Mi nastojimo da budemo pošten igrač kako bismo vam dali podršku, a unutar EU pomogli boljem razumijevanju nekih procesa, zašto se neke stvari dešavaju. Dakle, ljudi iz Austrije koji se nalaze na tim pozicijama nisu samo vrsni stručnjaci, već i ljudi koji dobro poznaju region i ovu zemlju i znaju o čemu govore.