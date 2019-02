Vidović za "Nezavisne": Otvaramo prostor za novo povećanje plata

BANJALUKA - Cilj Vlade Republike Srpske u ovoj godini je povećanje plata radnicima, a prostor za to se pravi kroz poreska rasterećenja i ukidanje fiskalnih i parafiskalnih nameta, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Zora Vidović, ministar finansija Republike Srpske.

"Sa jedne strane razmatramo smanjenje opterećenja rada, a sa druge visinu poreza na dobit, oporezivanje dividende i visinu indirektnog poreza, koji je najniži u ovom dijelu Evrope. To je jedinstvena stopa i nelogično je da tako ostane", kaže ona.

NN: Kakvo ste stanje zatekli u budžetu kada ste preuzeli funkciju?

VIDOVIĆ: Unazad nekoliko godina Republika Srpska stabilizuje svoje finansije i postaje fiskalno i finansijski stabilna. Budžet je u dosta dobrom stanju u odnosu na neki prethodni period. U prošloj godini ostvariće se suficit od preko 100 miliona KM, a i u 2019. je predviđen suficit, tako da se budžetske obaveze redovno izmiruju. Relaksacija u ovoj godini je to što imamo mnogo manje zaduženje nego u prethodnoj. Ove godine smo donijeli odluku o zaduženju od 370 miliona KM, a u prošloj godini zaduženje je bilo 660 miliona maraka. Isto tako imamo otplatu duga od 490 miliona KM, a prošle godine je to bilo 750 miliona KM, što znači da budžet ulazi u jedno relaksiranije stanje. Ukupna zaduženost Republike Srpske iznosi 5,3 milijarde maraka, što je 50 odsto bruto društvenog proizvoda i to nije alarmantno.

NN: Da li će u ovoj godini doći do poreskog rasterećenja rada, a što je jedan od osnova za povećanje plata. Da li bi to opteretilo budžet?

VIDOVIĆ: Prošlogodišnje rasterećenje koje je dovelo do blagog povećanja plata košta budžet godišnje 60 miliona maraka, a 20 miliona KM lokalne zajednice. U ovoj godini pravimo analize i kalkulacije kako bi se došlo do povećanja plata, što je cilj ove vlade, a što je definisano i kroz ekonomske reforme i to je cilj od kojeg se neće odustati. U ovoj godini ćemo sigurno ići u oslobađanje od poreza na dobit za dio uložen u opremu, a to će kao nacrt zakona biti upućeno u Narodnu skupštinu već na narednom zasjedanju. Sa jedne strane razmatramo smanjenje opterećenja rada, a sa druge visinu poreza na dobit, oporezivanje dividende i visinu indirektnog poreza, koji je najniži u ovom dijelu Evrope. To je jedinstvena stopa i nelogično je da tako ostane. Međutim, dogovor u vezi s PDV-om ne zavisi samo od nas i kada se konstituiše vlast očekujemo da ćemo ući u pregovore za to.

NN: Da li se dio sredstava može tražiti u sivoj ekonomiji?

VIDOVIĆ: Iz iskustva mogu reći da je nivo sive ekonomije dosta visok, a, po meni, to je jedan od najboljih izvora za rasterećenje privrede i povećanje plata. Mislim da su plate koje su prikazane mnogo veće iz razloga jer veliki broj poslodavaca isplaćuje doprinose na minimalnu platu, a drugi dio plate se isplaćuje u gotovini. Neto plata u RS je preko 900 KM, ali se to ne prikazuje. Najveći problem je u tome što nemamo granskih ugovora. Kada bi oni postojali, bila bi određena najniža plata i inspektor bi mogao da to kontroliše. Poreska uprava ne može ništa da preduzme protiv poslodavca koji je uplatio minimalne doprinose na platu. Dio plata se isplaćuje u gotovini i to iz dobiti. Prikaže se velika dobit, plati se deset odsto poreza i onda se taj dio daje na plate, što je mnogo jeftinije nego platiti 66 odsto. Nenormalno je da u jednoj firmi svi radnici imaju gotovo istu platu, a to smo uočili dok sam bila na čelu Poreske uprave RS. Mi smo pokušali da razgovaramo s radnicima, ali nije niko bio raspoložen da nam da informacije u vezi s tim. Takođe, primijetili smo da se dividenda u firmama diže na isti datum svaki mjesec i u istom iznosu, što znači da se to dijeli radnicima za plate, ali to ne možete dokazati.

NN: Ima li RS mehanizam i kapacitete za borbu protiv sive ekonomije?

VIDOVIĆ: Unazad tri godine krenuli smo u značajniju borbu protiv sive ekonomije. Izradili smo određene zakone i tu je sigurno bilo pomaka. Ove godine ćemo mijenjati Zakon o fiskalnim kasama i olakšavati uslove kontrole izdavanja fiskalnih računa jer smatramo da je to najveći izvor sive ekonomije.

NN: Mogu li se ukinuti pojedini fiskalni i parafiskalni nameti?

VIDOVIĆ: Definitivno ćemo ukinuti dio neporeskih prihoda i nameta jer je napravljena struktura svih neporeskih davanja. To će se sigurno odraziti na smanjenje troškova privrede i stanovništva, jer jedan dio plaćaju i fizička lica. Kada su u pitanju fiskalni nameti, već sam rekla kako ćemo privrednike osloboditi plaćanja poreza na dobit za ulaganje u opremu, a idemo u dalje analize da vidimo gdje šta još možemo pronaći, ali uz to moramo smanjivati nivo sive ekonomije.

NN: Prošle godine Republika Srpska se kroz obveznice zadužila na međunarodnom tržištu. Da li će ta praksa biti nastavljena i ove godine?

VIDOVIĆ: Tražimo najpovoljnije uslove za zaduživanje. Ako se opet pruže na međunarodnom tržištu, to ćemo uraditi, ali isto važi i za domaće tržište. Sve je stvar kalkulacije i gdje je najjeftinije. Obveznice koje su izdate na Bečkoj berzi bile su dobar posao i to je bilo vrlo teško uraditi iz položaja Republike Srpske, koja je entitet, tako da je to bio veliki uspjeh.