Višković za "Nezavisne": Bojim se da plaćamo ceh vaskršnjih dešavanja

​Za mjere pomoći privredi i radnicima pogođenim korona krizom koje planira Vlada Republike Srpske potreban je novac MMF-a i ne želim ni da razmišljam o tome da je aranžman ugrožen zbog neriješenih odnosa između Bošnjaka i Hrvata u Federaciji BiH, rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade RS, u intervjuu "Nezavisnim".

Dodao je da očekuje i pomoć EU, te da je od ključne važnosti da se mjere u RS i FBiH usklade na preporuku i savjet struke kad je u pitanju karantin, kako ne bi bile postavljene policijske patrole u blizini entitetske linije.

"Odmah da kažem, ovo nije priča o stavljanju punktova i slično. Dok su funkcionisali karantini, nije bilo nikakvih punktova. Mi samo želimo da zaštitimo zdravlje naših građana. Znam da se vaše novine čitaju i u FBiH i zato ovim putem molim nadležne u FBiH da razmisle o odlukama koje donose", rekao je on.

NN: Šta građani mogu da očekuju narednih dana kad su u pitanju mjere suzbijanja virusa korona?

VIŠKOVIĆ: Republika Srpska je na vrijeme preuzela sve mjere da pandemiju razvučemo na što duži period. Dešavanja u proteklih mjesec i po dana govore u prilog tome jer nije bilo značajnog pritiska na zdravstveni sistem. Zemlje koje su ekonomski puno jače su u jednom momentu imale kolaps zdravstvenog sistema. Međutim, građani treba da znaju da je virus tu među nama, da će on tu ostati i mi ćemo se svi skupa morati privikavati da živimo i radimo u skladu s tim. Volio bih da nije tako, ali, nažalost, struka i iskustvo drugih zemalja nam govore da je to tako. Najgore je što nema lijeka za ovaj virus.

NN: Iako je bilo raznih informacija da je pronađen lijek koji liječi koronu?

VIŠKOVIĆ: Da neko ima lijek, on bi sad vrijedio milione i sigurno bi ga neko plasirao na tržište. Svi rade istraživanja. Kina, koja se prva suočila s tim, radi laboratorijska istraživanja, ali još nema opipljivih rezultata. Niko sada ne može reći koliko će ta ispitivanja i istraživanja trajati.

NN: Dok čekamo lijekove i vakcine, potrebna je disciplina, međutim ona izgleda popušta. Hoće li biti nekih novih mjera od strane institucija?

VIŠKOVIĆ: Tačno je, ovo što se dešava posljednjih nekoliko dana govori o popuštanju discipline i samodiscipline. Zasad je jedini lijek naša odgovornost - socijalna distanca, lična higijena i poštivanje mjera. Moramo se svi odgovorno ponašati.

NN: Sada dolaze prvomajski praznici pa Đurđevdan. Hoćemo li se oslanjati samo na disciplinu ljudi ili će biti nekih mjera od strane institucija?

VIŠKOVIĆ: Mi smo kao institucije, Krizni štab i Vlada, propisali sve mjere, nabavili opremu za zdravstveni sistem, organizovali karantine, itd. Ključno je kako ćemo mi kao građani mjere poštovati, ne radi institucija, nego radi vlastitog zdravlja i zdravlja naših porodica. Mi ćemo vjerovatno biti prinuđeni ako osjetimo da neodgovorni pojedinci krše mjere preduzimati represivnije mjere. Ne bih volio da do toga dođe, ali cijeneći epidemiološku situaciju, možda ćemo biti prinuđeni. Mi smo ovih dana relaksirali neke mjere, a i tada smo rekli da ćemo pratiti epidemiološku situaciju. Ne bih volio da dođemo u situaciju da moramo mjere vraćati ili pooštravati, i zato se putem i vaših novina obraćam javnosti da je ključ pobjede protiv pandemije u nama i kako ćemo se ponašati. Neodgovornost pojedinaca može poništiti sve ovo dobro što smo do sada postigli.

NN: Hoće li biti uveden policijski čas za prvomajske praznike?

VIŠKOVIĆ: Hoće. Republički štab je donio zaključak o zabrani kretanja i to od 1. maja od 12 časova do narednog dana u pet časova. Isto tako će biti 2. maja od podneva do 3. maja u pet ujutro i od tog dana u 12 do do 4. maja u pet časova. Broj novozaraženih je zabrinjavajući i ozbiljno nas upozorava. Bojim se da plaćamo ceh vaskršnjih dešavanja, iako smo apelovali na građane da poštuju mjere. Svjesni smo da neki nisu ispoštovali naše apele i sad imamo povećan broj novozaraženih. Mi ćemo se ponašati u skladu s epidemiološkom situacijom bez obzira na to koliko to za neke bilo bolno. Sutra (četvrtak) ćemo na sjednici Vlade donijeti uredbu sa zakonskom snagom da i Komunalna policija i inspektori i pripadnici MUP-a mogu da kažnjavaju neodgovorne građane koji krše mjere koje smo propisali - od nošenja zaštitne opreme, nepoštivanja karantina, okupljanja i slično.

NN: Pandemija je izazvala ekonomske probleme preduzećima, otežano je isplaćivanje plata. Kako će Vlada pomoći radnicima i poslodavcima?

VIŠKOVIĆ: Vlada je donijela uredbe sa zakonskom snagom gdje smo propisali sve mjere kojima ćemo pomoći privredi. Za mart smo rekli da ćemo za sve privredne subjekte koji su pogođeni mjerama Štaba platiti poreze i doprinose, a u aprilu plaćamo minimalnu platu, poreze i doprinose i proširujemo obuhvat. Znači, ne samo za direktno pogođene, nego i one koji imaju indirektnu štetu. Recimo, privrednik nije uspio da obezbijedi sirovinu, izgubio je tržište, otkazao kupac iz EU porudžbinu i slično. Rekli smo da ćemo i njih obuhvatiti našim mjerama. Naša procjena je da ćemo poreze i doprinose platiti 15 miliona maraka za mart, a za april i ovo proširenje obuhvata će nam trebati oko 55 miliona. Cijenimo da će u aprilu biti obuhvaćeno negdje oko 70.000 radnika.

NN: Da li u tu proširenu grupu spadaju i komercijalni mediji koji sve vrijeme izvještavaju o koroni, a trpe štetu jer oglašivači otkazuju ugovore, a novine se ne prodaju jer su zatvoreni kafići i slično?

VIŠKOVIĆ: Niko neće biti isključen, a niko nije ni po automatizmu uključen. Postoji aplikacija na nalazi na veb-stranici Vlade RS na adresi www.prijava.vladars.net i sajtu Poreske uprave RS. Svi koji smatraju da su pogođeni virusom korona, a ne da je problem poslovanja odranije, mogu se prijaviti. Kroz pribavljanje potrebne dokumentacije utvrdiće se ko ispunjava uslove. Niko ko ispunjava uslove neće biti zaobiđen.

NN: Hoće li jedan od kriterijuma biti, recimo, da li se išlo na posao? Na primjer, novinari u redakcijama i na terenu, ili dostavljači robe i slično?

VIŠKOVIĆ: Nećemo odvajati ko je radio ili išao ili nije išao. To je stvar poslodavca. Treba reći da ćemo mi plate plaćati radniku, a ne poslodavcu, na ime i prezime.

NN: Da li je, po Vašem mišljenju, ova kriza ozbiljnija od one koju smo imali 2008?

VIŠKOVIĆ: U svijetu se ova kriza poredi s onom krizom prije Drugog svjetskog rata. Ona kriza iz 2008. se ne može ni porediti s ovom.

NN: Mjere koje planirate zavise i od sredstava Međunarodnog monetarnog fonda, koja stoje jer nema dogovora u FBiH. Kad se može očekivati taj novac?

VIŠKOVIĆ: Republika Srpska je uradila sve što je traženo, pare MMF-a su legle na račun Centralne banke, mi smo dali instrukciju kako da se to prebaci na Trezor RS. Ali zbog neriješenih odnosa između Bošnjaka i Hrvata to stoji. Ne želim ni da razmišljam o tome da je aranžman ugrožen zbog toga. Oni svaki dan imaju sastanke, mi iz RS čekamo. Dobar dio mjera o kojima smo maloprije pričali namjeravamo da finansiramo tim novcem.

NN: Znači, mjere će morati čekati dogovor u Federaciji BiH?

VIŠKOVIĆ: Ne moramo čekati. Znate da smo izvršili emisiju trezorskih zapisa i time smo obezbijedili novac dok čekamo novac od MMF-a. Naša tekuća likvidnost nije dovedena u pitanje.

NN: Očekujete li novac od EU?

VIŠKOVIĆ: Ja i ministarka finansija smo imali video-konferenciju i sa Svjetskom bankom i EBRD-om. I ja i predsjedavajući Savjeta ministara i predsjednica Republike smo u nedjelju imali sastanak s ambasadorom EU gospodinom Zatlerom i razgovarali smo o novcu EU. Održaće se video-konferencija EU - zapadni Balkan, gdje će lideri EU s nama razgovarati i o pomoći EU. Biće govora o ekonomskim temama kojima ćemo se baviti zbog posljedica virusa korona.

NN: Mjere koje provodi RS u velikoj mjeri zavise od mjera u FBiH. Ako se desi da ova koordinacija koja je dogovorena propadne, hoće li biti kontrola na entitetskoj liniji razgraničenja?

VIŠKOVIĆ: Znate da je u utorak bila sjednica Predsjedništva na kojoj su zadužili Savjet ministara da koordinira između entiteta i nivoa Savjeta ministara u vezi s odlukom koju je donijela FBiH o ukidanju karantina. Mi smo i dalje pri stavu da su ove mjere preuranjene. Razgovori traju, da vidimo da se ti stavovi u FBiH promijene. Ukoliko budemo prinuđeni da moramo da pravimo policijske patrole u blizini entitetske linije, i to ćemo raditi ako vidimo da će se epidemiološka situacija u FBiH prenijeti u RS. Odmah da kažem, ovo nije priča o stavljanju punktova i slično. Dok su funkcionisali karantini, nije bilo nikakvih punktova. Mi samo želimo da zaštitimo zdravlje naših građana. Znam da se vaše novine čitaju i u FBiH i zato ovim putem molim nadležne u FBiH da razmisle o odlukama koje donose. Čak i struka u FBiH se ne slaže s ukidanjem karantina i odlukama koje su tamo donesene. Mi u RS uvijek slušamo struku.