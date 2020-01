Vjekoslav Vuković: Treba nam dobro plaćen radnik

Treba da potičemo mlade da ostaju, da startap kompanijama dajemo neke prednosti u njihovom razvoju, da im damo određene periode da se stabiliziraju, kaže za "Nezavisne" Vjekoslav Vuković, predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH.

Govoreći o tome šta nas očekuje u 2020. godini, rekao je da razloga za optimizam moramo imati.

"Ukoliko taj razlog za optimizam nestane, nestaće naša pokretačka snaga", naglasio je Vuković u intervjuu za "Nezavisne".

Ocijenio je da u BiH treba razvijati stvari na brzini rješavanja sudskih sporova, naplati određenih dugovanja, potraživanja između kompanija i tako dalje.

"Ali mi uvijek govorimo i o većoj transparentnosti kada su u pitanju javne nabavke, kao i u borbi protiv korupcije, koja je jedan od najvećih nameta BiH", rekao je Vuković.

NN: Očekujete li da bi u 2020. godine moglo doći do rasta ili oporavka bh. industrijske proizvodnje, koja je, da podsjetimo, u oktobru 2019. bilježila pad za 10,4 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine?

VUKOVIĆ: Prema Vašim spoznajama, pad industrijske proizvodnje je 10,4 posto. Međutim, ako uzmete analizu Centralne banke BiH, mi imamo porast obujma industrijske proizvodnje. Taj obujam je porastao za 1,6 odsto, što je veoma malo. U okviru njega imamo pad prerađivačke industrije, a u njoj leži naša radna snaga. Tu zapravo imamo problem. A kada govorimo o ukupnoj industrijskoj proizvodnji, onda smo tu sasvim sigurno u određenoj pozitivi. Naravno, ja uvijek volim da dijelim optimizam, pa kažem da statistika ne pokazuje ono što je realno stanje u BiH. Definitivno, kada govorimo o energentima i svim drugim elementima koje možemo ponuditi investitorima i tržištu, i dalje je to veliko bogatstvo u BiH, a sve ostalo je u stvari do nas. Prema tome, moramo poraditi svi zajedno na ovome i ne bih nikada govorio da je nešto crno ili sivo i tako dalje.

NN: Nekada je jedan od kapaciteta BiH bila i radna snaga, ali je imamo sve manje. Je li to problem?

VUKOVIĆ: Svi govore da je jeftina radna snaga komparativna prednost BiH kada govorimo o industriji, o privlačenju stranih investitora. Ja to ne bih kazao tako. Nama treba bogat i dobro plaćen radnik da ostane u BiH, kako bismo bosanskohercegovačke kapacitete iskoristili maksimalno. Jeftina radna snaga danas se pretvara u ekonomsku migraciju i toga smo svi postali svjesni. Naši djelatnici, nažalost, odlaze zbog loših uvjeta u BiH. Na tome treba da radimo, da ti uvjeti budu puno bolji, kako bismo iskoristili kapacitete BiH onako maksimalno kako bi to doista i trebalo.

NN: Da li BiH dovoljno koristi kapacitete koje ima, kao što su jeftina radna snaga i energenti, za privlačenje stranih investicija?

VUKOVIĆ: Nažalost, tu se moramo složiti da ih ne koristimo dovoljno. Treba da potičemo mlade da ostaju, da startap kompanijama dajemo neke prednosti u njihovom razvoju, da im damo određene periode da se stabiliziraju. A ne da bude da mladi otvore startap kompaniju, a za dva mjeseca imaju 30 inspekcija za vratom. Jednostavno, moramo im dati priliku da se razviju, da njihove inovacije i ideje dođu do izražaja. Tu u cijelosti kompletan ekonomsko-gospodarski segment BiH mora biti na raspolaganju. Da bi on kao takav bio na raspolaganju, politike, političke elite, moraju u prvi plan staviti razvoj gospodarstva BiH.

NN: Konačno smo nedavno, 14 mjeseci nakon izbora, dobili Savjet ministara BiH, kakva su Vaša očekivanja od nove vlasti na bh. nivou?

VUKOVIĆ: Ukoliko se krene po ekspozeima, koje smo do danas čuli, da će ekonomija odnosno gospodarstvo biti u prvom planu, mi uvijek dodajemo da ne možemo samo govoriti, znate - gospodarstvo će biti u prvom planu. Paralelno s tim moraju se razvijati stvari na brzini rješavanja sudskih sporova, naplati određenih dugovanja, potraživanja između kompanija i tako dalje. Ali mi uvijek govorimo i o većoj transparentnosti kada su u pitanju javne nabavke i u borbi protiv korupcije, koja je jedan od najvećih nameta u BiH.

NN: U posljednje vrijeme mnogo se govori o mogućem povećanju stope PDV-a. Treba li da dođe do toga?

VUKOVIĆ: Vidite, mi danas govorimo o tome da se govori... Dakle, razgovara se o promjenama stope PDV-a. Da li postoji neki zvaničan stav? Mi ga još nismo dobili. Koje su to zapravo analize koje govore u prilog "za", u prilog "protiv". Međutim, ono za šta se Vanjskotrgovinska komora zalaže jeste da se, u okvirima postojećih granica PDV-a, produži rok za plaćanje PDV-a sa desetog u mjesecu do kraja mjeseca. Tako da dobijete nekih 20 dana vremena. Potom, da se skrate rokovi za povrat PDV-a na 30 dana. Da definiramo koji su naši razvojni brendovi. Turizam je u BiH u velikom porastu i smatramo ga danas, pored IT sektora, jednom od brzorastućih grana u BiH. Zašto turizam ne smatramo izvoznim proizvodom? Dakle, kod njega treba ili smanjiti stopu PDV-a ili ga osloboditi PDV-a. Mi brendiramo BiH, predstavljamo je vani, i naš turizam je zapravo izvozni proizvod BiH. Prema tome, postoje određene, konkretne inicijative. O ukupnoj promjeni stope PDV-a, smanjenju ili povećanju, potrebni su jedan puno širi konsenzus i mnogo dublje analize.

NN: Imamo li razloga za optimizam u 2020. godini?

VUKOVIĆ: Pa, vidite, razloga za optimizam moramo imati. Ukoliko taj razlog za optimizam nestane, nestaće naša pokretačka snaga. Dobili smo vlast, što je veoma dobro za BiH. U okruženju su se stvari već poredale na određeni način. Nestaje ta, hajmo reći, nestabilnost, i sve se više razmišlja kako da zemlje CEFTA maksimalno surađuju, smanjuju barijere uvoza i izvoza i tako dalje. Jer mi kada privlačimo stranog investitora da radi u BiH, uvijek naglasimo da je BiH članica CEFTA, što znači da tržište nije 3,5 miliona stanovnika, već da govorimo o tržištu od 20 miliona ljudi. Prema tome, svi zajedno moramo djelovati pozitivno, povezivati se među sobom, kako bi sve izašlo na vrlo dobro, što i očekujem u narednom periodu.