Vladimir Lukić: Strazbur neće napasti međunarodni ugovor

Vladimir Lukić, nekadašnji član srpske delegacije na pregovorima u Dejtonu, kaže da ga ne plaši najava SDA o pravnoj bici kojom će pokušati osporiti ime Republike Srpske, jer, kako je istakao, Dejtonski sporazum su donijele najjače zemlje i u to vrijeme najveći političari na zemaljskoj kugli.

"Zna se da prijedlog iz sarajevske čaršije nikada neće moći dobiti pravo glasa u svijetu, jer sasvim drugu težinu ima ono što kažu velike zemlje, nego što kaže jedna mala čaršija", kazao je Lukić u intervjuu za "Nezavisne".

On smatra da pravnoj bici, koju je SDA najavila, ne treba davati nikakav značaj.

NN: Kako ste doživjeli najavu SDA o pravnoj bici kojom će pokušati osporiti ime Republike Srpske?

LUKIĆ: To me ne plaši. Molim Vas, ko je SDA, a ko je donio Dejtonski sporazum? Dejtonski sporazum su donijele najjače zemlje i u to vrijeme najveći političari na zemaljskoj kugli. Prema tome, BiH je dobila svoj status. U BiH tri nacije su dobile svoj status. Dakle, ne mogu mijenjati tako velike odluke u evropskoj i svjetskoj politici. Ja uopšte tome ne bih davao veliki značaj. Ne bih davao nikakav značaj!

NN: Stranke iz RS jedinstvene su u odbrani imena Republike Srpske. Koliko je u ovakvim momentima bitna ta sloga?

LUKIĆ: Apsolutno je bitna. Ne sumnjam uopšte u sve naše stranke, kada dođe ovakav momenat, da će pokazati jedinstvo. U svim tim strankama ima puno naših boraca. Nisu ti ratnici promijenili svoj kožu, da tako kažem, zato što su u nekoj stranci.

NN: Prije desetak minuta se o najavama SDA oglasio i Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, rekavši da se, prema Ustavu, BiH sastoji od dva entiteta - FBiH i Republike Srpske. Kako ocjenjujete odnos međunarodne zajednice prema ovakvim pitanjima?

LUKIĆ: Dobro je što je Incko to rekao. Zna se da prijedlog iz sarajevske čaršije nikada neće moći dobiti pravo glasa u svijetu, jer sasvim drugu težinu ima ono što kažu velike zemlje, nego što kaže jedna mala čaršija.

NN: Da li to znači da svjetske sile stoje iza naziva Republika Srpska?

LUKIĆ: Pazite, ni te velike zemlje danas više neće moći ići bez Ujedinjenih nacija, a u Ujedinjenim nacijama svi znaju da su velike sile stale iza dejtonske BiH.

NN: Interesantno je da se sve ovo dešava nakon što je nedavno turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan ocijenio da treba mijenjati Dejton. Da li je njegova izjava bila vjetar u leđa za SDA da ovako nešto saopšti?

LUKIĆ: Vjerovatno. Oni inače veoma često pogledaju na Instanbul da čuju ima li tamo nekih novih vjetrova i u kojoj mjeri bi i oni to mogli iskoristiti, pa onda to koriste. Turska je velika sila, velika zemlja, ali je ona daleko od toga da bi diktirala zemljama koje su dale svoj glas, a nje tamo nije ni bilo.

NN: Zanimljivo je i da je SDA iznijela ovakvu ideju dan nakon pregovora sa SNSD-om o formiranju vlasti na nivou BiH. Da li je to slučajno?

LUKIĆ: Nisam puno u toku tih političkih odnosa, ali u politici nikada ne znate šta je u vezi sa čim, a šta nije.

NN: Kakav je danas položaj Republike Srpske u odnosu na ono što joj je Dejton zagarantovao?

LUKIĆ: Trebalo bi da bude bolji. Mogu Vam reći da Republika Srpska ima sve uslove da bude zaista jedan pravi entitet, gotovo država. Ali sa ovakvim međustranačkim odnosom, nisam optimista. Bez dobrih političkih odnosa neće biti dobrih odnosa u društvu, u privredi, u svemu. Prema tome, ne možemo napredovati.

NN: Da podvučemo crtu, SDA je najavila da će pokrenuti pravnu proceduru radi preispitivanja trenutnog naziva Republike Srpske. Kakav epilog te pravne bitke očekujete?

LUKIĆ: Pazite, ne može neki kepec izazvati tamo nekog džudistu. On može željeti, može pričati, ali, objektivno, ovaj će ga samo pogledati.

NN: Ali u SDA kažu da je "vezivanje imena bilo čega za samo jedan narod protivno Ustavu BiH i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, koja je nadređena Ustavu BiH".

LUKIĆ: Moraće onda oni da uzmu Njemačku na tapet, pa Englesku, Francusku, Rusiju pa i Tursku! Mnogo je tih zemalja koje bi oni morali da stave u svoje rešeto, u smislu da se tim državama mijenja ime.

NN: Hoće li inicijativa SDA doći do Suda u Strazburu?

LUKIĆ: Znate šta sve Strazbur prima, ali ne sjede u Strazburu neuki, već stručni ljudi. Neće Sud u Strazburu napasti jedan međunarodni ugovor koji su prihvatili mnogi. Ja nemam zaista dilemu da će ti ljudi sjesti i kazati: "Imate li vi pametnija posla?"

NN: SDA se poziva na Ustav BiH. Šta Ustav kaže o nazivu Republika Srpska?

LUKIĆ: Ne bih mogao da citiram Ustav, ali on kaže toliko da ga jedna strana ne može mijenjati. Drugo, Ustav mijenjali ili ne, oni ili mi, ili skupa, ne možemo ga mijenjati mimo Dejtona. Može se svašta napisati, ali to će sutra pasti! Zato vas molim da vi novinari razlučite šta je to što je moguće, a šta ne. Da se stvar postavi na pravo mjesto, u smislu šta ko može uraditi, ima li ingerenciju, ima li snagu. Jedna je snaga kada nešto kaže Njemačka, a drugo je kada kaže Bugarska.

NN: Kako će se Republika Srpska zvati za pet, deset ili više godina?

LUKIĆ: Možda i Srbija.

NN: Da li je to sada podrivanje Dejtona?

LUKIĆ: Pa, tjeraju nas na to! Pazite, oni su nas naveli da ovo sada kažem. Inače ne bih rekao. Ako su navalili da mijenjamo ime Republike Srpske, mi smo stvarno za to. Mijenjaćemo. Ali ne kako oni hoće, već onako kako mi hoćemo!