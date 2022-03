Vukliš: Bolja promocija i novi sadržaji magnet za turiste

Dolaskom na funkciju direktorice Turističke organizacije grada uveliko smo počeli raditi na promociji turističkih ponuda grada na Vrbasu, u zemlji, ali i inostranstvu, a sve u cilju unapređenja bogatog turističkog sadržaja, rekla je u intervjuu za "Nezavisne novine" Dragana Vukliš, direktorica Turističke organizacije Banjaluka.

Ističe da su u pripremi razne novine, između ostalog, izrađen je novi promotivni materijal, a radi se i na unapređenju zvanične stranice ove organizacije.

NN: Imenovani ste za direktoricu Turističke organizacije grada, koji su Vaši planovi? VUKLIŠ: S obzirom na to da sam pet godina radila na poslovima razvoja turizma u Gradskoj upravi i sarađivala s Turističkom organizacijom grada, ali i dodatno rukovodila projektima promocije razvoja turizma za potrebe regionalnih turističkih agencija, sa saradnicima ću kreirati i razvijati turističku ponudu grada, u kojoj je neizostavna saradnja s privatnim sektorom. To će se do kraja ljeta naći na modernizovanom internet sajtu i drugim kanalima digitalne komunikacije, kako bismo na najbolji i najefikasniji način došli do naših ciljnih grupa. Ove godine brendiraćemo postojeće turističke destinacije, ali i kreirati nove turističke atrakcije koje će biti interesantne onima koji namjeravaju posjetiti naš grad. Razvoj adrenalinskog turizma biće jedan od prioriteta, kao i projekat TANGRAM, "Magična penjališta" i "Turistička saobraćajna signalizacija".

NN: Koji su Vaši prvi koraci, odnosno prioriteti u realizaciji zadatih ciljeva kada je u pitanju turistička ponuda grada na Vrbasu? VUKLIŠ: Prioritet su promotivne aktivnosti, u zemlji i inostranstvu, a to se odnosi na učešća na međunarodnim sajmovima turizma. Bavićemo se razvojem turističkog sadržaja, stvaranjem novih turističkih proizvoda, što će upotpuniti i unaprijediti turističku ponudu Banjaluke. Nadomak grada imamo srednjovjekovne znamenitosti, te planiramo pristupiti uređenju pješačkih i biciklističkih staza, vidikovca iznad kanjona Tijesno, pješačke staze do tvrđave Zvečaj. Turističko-rekreativni centar "Manjača" se u posljednje dvije godine pokazao kao primamljivo izletište koje su posjećivali naši sugrađani i gosti, a to nas obavezuje da nastavimo s realizacijom i uređenjem platoa Manjače. U toku je i revitalizacija "Kočićevog ognjišta", kojim na neki način upravljamo, a koje planiramo oživjeti u stilu ambijenta. Smatram da je to idealno mjesto za posjete đačkih ekskurzija, gdje bismo kroz "Kočićeve učionice" i zabavni sadržaj bili jedni od čuvara zaostavštine velikana sa Zmijanja.

NN: Grad na Vrbasu odavno je stavio akcenat na manifestacioni turizam, što se pokazalo opravdanim, ako uzmemo u obzir visoke procente dolazaka i noćenja baš u vrijeme festivala. Da li planirate nastaviti raditi na unapređenju festivala? VUKLIŠ: Slažem se s Vama i u kontekstu unapređenja manifestacionog, urbanog i tradicionalnog turizma, nastavićemo unapređivati festivale, ali i organizovati potpuno nove sadržaje. Pored naših etno-festivala, kao što je "Kozara etno", najstarije gradske manifestacije "Ljeto na Vrbasu", suorganizatori smo i Moto-festa, velikih muzičkih festivala "Fresh wave", "Kočićevog zbora", velikog dijela "Proljeća u Banjaluci". Podsjećamo da je Banjaluka gotovo dvije decenije na prvom mjestu u Republici Srpskoj po broju dolazaka i treća destinacija po broju noćenja. Ono što svakako treba imati na umu je da davanje prioriteta određenim vrstama turizma ne znači zanemarivanje drugih, a recimo, ukoliko turisti koji se bave adrenalinskim sportovima dođu u grad, možemo im ponuditi da posjete kulturno-istorijske spomenike, prisustvuju manifestacijama ili uživaju u gastronomiji.

NN: Avio-linije prema Banjaluci poboljšale su putnu komunikaciju, a svjedoci smo da je njihov uticaj na posjećenost gradu i te kako značajan. Koji su još benefiti koje naš grad dobija? VUKLIŠ: Bilježi se porast broja avionskih linija na aerodromu u Mahovljanima, a samim tim se očekuje velika cirkulacija turista. Radićemo na promociji, koja će se upravo odnositi na ciljne grupe stranih turista koje koriste avio-linije ka Banjaluci. Ide nam u prilog što je putna komunikacija poboljšana i znatno je skraćeno vrijeme dolaska do našeg grada i stvara predispozicije za nove turističke ponude, a u kontekstu ovog napomenula bih učešće TOBL-a u promociji dentalnog turizma, koji je u procvatu i koji će uskoro biti neizostavan segment u poboljšanju turističke ponude. Opravdanost bi bila velika jer kroz promociju nekoliko vidova zdravstvenog turizma, estetskog, jeftinijih cjenovnika u odnosu na zapadno tržište i dobrog kvaliteta rada, smatramo da se može objediniti turistička ponuda. Svi koji žele uraditi bilo koji zahvat, da li stomatološki ili estetski, ostajaće od sedam do deset dana. U okviru tog boravka naći će se uvijek mjesta za obilazak Banjaluke, pokazivanje sadržaja u kojem ova ciljna grupa može uživati. Ovih dana smo učestvovali na sajmovima turizma u Beogradu i Ljubljani, a zabilježena velika posjećenost našem turističkom štandu ukazuje da nismo izgubili goste. Našim nastupom otvorili smo široko vrata i poželjeli dobrodošlicu kako našim stalnim gostima, tako i onima koji planiraju prvi put posjetiti naš grad.