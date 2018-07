Žan-Pjer Mustije, direktor UniCredit grupe: Naši klijenti su razlog našeg postojanja

UniCredit banka je tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini utrostručila broj svojih digitalnih korisnika jer populaciju čine ljudi koji brzo usvajaju nove tehnologije i koji prate globalne trendove, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Žan-Pjer Mustije, direktor UniCredit grupe.

Kako nam je kazao, izražavajući zadovoljstvo poslovnim rezultatima, centralna i istočna Evropa su glavni pokretač rasta grupe pa je tako BiH za njih veoma važna.

NN: UniCredit zauzima sveukupno 1. mjesto u centralnoj i istočnoj Evropi (CIE), pri čemu su njene članice među prvih pet u većini zemalja CIE. UniCredit u Bosni i Hercegovini, sa svoje dvije banke, nalazi se na najvišoj poziciji. Jeste li zadovoljni ovim rezultatom?

MUSTIJE: S obzirom na to da se radi o najuspješnijim bankama u Bosni i Hercegovini, veoma smo zadovoljni njihovim odličnim rezultatima. Zahvaljujući radu naših kolega ovdje, na kraju 2017. godine predstavljali smo 24 procenta ukupne aktive bankarskog sektora zemlje. Naš udio na tržištu kreditiranja danas je takođe oko 24 procenta, s kontinuiranim rastom od 2013. godine. Posmatrajući širi region, CIE je veoma atraktivno i veliko tržište sa 2,6 biliona evra aktive. Kao Grupa, ostvarujemo korist i od razmjere i od međunarodne platforme, kombinacije koja čini UniCredit liderom u CIE. Naša franšiza je jedna od najvećih i najdiversifikovanijih u regionu. Osiguravamo snažnu pokrivenost na lokalnom nivou, sa više od 1.800 poslovnica u 11 zemalja, i mi smo jedna od vodećih korporativnih banaka.

NN: Sa druge strane, ovo je veoma složeno tržište sa različitih aspekata. Gdje vidite prostor za rast UniCredita ovdje, na lokalnom tržištu?

MUSTIJE: CIE jeste i nastaviće da bude glavni pokretač rasta Grupe, tako da je Bosna i Hercegovina veoma važna za nas. Zadovoljni smo rezultatima koje UniCredit ovdje ostvaruje. Cilj nam je dalje jačanje našeg liderstva u regionu putem organskog rasta, kao i putem inovacija i digitalne transformacije.

Godinama izgrađujemo jake veze s našim klijentima, pridobijajući njihovo povjerenje putem uspješnog zadovoljavanja njihovih potreba, uz oslonac na troškovnu efikasnost i odgovorno preuzimanje i upravljanje rizikom. Naši klijentu su razlog našeg postojanja i oni su zadovoljni jer je naše osoblje - a to nam je glavna konkurentna prednost, snažno fokusirano na klijente. Zahvaljujući relativno mladoj populaciji u CIE, ovdje imamo perfektno testno okruženje za inovacije - nova digitalna i IT rješenja. Primjera radi, prošle godine u Bosni i Hercegovini utrostručili smo broj naših digitalnih korisnika. Jasno, populaciju čine ljudi koji brzo usvajaju nove tehnologije i koji prate globalne trendove.

NN: UniCredit je pokrenula važne programe transformacije, koji se konkretno odnose na inovacije i digitalizaciju. Da li je to rezultiralo snažnim rastom vaše baze digitalnih klijenata ili poslovnice imaju prednost u odnosima s klijentima?

MUSTIJE: U bankarstvu, kao i u svim drugim sektorima privrede, tehnološki napredak je doveo do promjene ponašanja klijenata, uz sve veću upotrebu digitalnih kanala. Ipak, bankarstvo jeste i ostaće posao ljudi, što znači da su poslovnice srž našeg uslužnog modela, mada njihova uloga evoluira od prodaje ka konsultantskim uslugama. Podrška tome dolazi od naše digitalne evolucije na nivou Grupe, uz opsluživanje klijenata putem potpuno integrisanih kanala, koji sežu od tradicionalnih poslovnica do internet bankarstva i multifunkcionalnih bankomata, kao i mobilnog bankarstva i savjetodavnih usluga. Digitalni aspekt je ključni nosač našeg strateškog plana, Transform 2019, i ulažemo 2,4 milijarde evra u IT. U CIE smo pokrenuli važne transformacijske programe, kao što je "Agilni principi i metodologije", kojima se promovišu novi načini rada. Razvili smo alate za internacionalnu saradnju i ubrzanje inovacija, uključujući program "Razmjene najboljih praksi", kojim se identifikuju uspješne prakse, i interne i eksterne, koje se mogu replicirati širom Grupe. Takođe smo razvili i "The Marketplace", digitalnu platformu koja povezuje zaposlene u potrazi za nedostajućim vještinama u njihovoj lokalnoj poslovnici sa zaposlenima na drugim lokacijama, koji traže interesantne nove mogućnosti da koriste svoje kompetencije za Grupu.

NN: Koju fundamentalnu vrijednost pokušavate implementirati u svakodnevnim aktivnostima Vas i vaših saradnika?

MUSTIJE: Poštovanje, i na profesionalnom i na ličnom nivou, u središtu je našeg pristupa. Od krucijalnog je značaja da maksimalno iskoristimo našu vrijednu raznolikost sa aspekta, na primjer, geografije, kompetencija, pola i starosti. Raznolikost je odličan izvor inovacija: novih ideja i novih načina rada. Kreiranjem pozitivnog radnog okruženja u kojem se podstiče poštovanje, od naših zaposlenih dobijamo ono najbolje, uključujući i najbolja rješenja. To, takođe, uključuje razumijevanje i promociju zdrave ravnoteže između posla i života, kao i kontinuirano učenje, kako bi svako od nas nastavio evoluirati s UniCreditom. To doprinosi našem uspjehu. Kako bi UniCredit nastavio s kvalitetnim radom uz održive rezultate, potrebno je da pospješujemo snažan osjećaj odgovornosti i etičnog ponašanja od strane svih zaposlenih naše Grupe.

NN: Kako UniCredit radi na povećanju svog društvenog angažmana u CIE, uključujući lokalne projekte i partnerstva?

MUSTIJE: Mi u potpunosti vjerujemo da su dobra djela preduslov za kvalitetne rezultate. Stoga nam je jako važno da podržavamo lokalne zajednice u kojima poslujemo. Primjera radi, mi nudimo proizvode odgovornog kreditiranja štednje kao i platne i investicijske proizvode, čime se pojedincima omogućava unapređenje kvaliteta života i poboljšanje finansijske stabilnosti. Osiguravamo finansiranje malih, srednjih i velikih preduzeća, te finansiramo razvoj ključnih sektora, čime se doprinosi ekonomskom rastu, zapošljavanju i inovacijama. Aktivno podržavamo rast zajednica putem filantropskih inicijativa i korporativne društvene odgovornosti, što pospješuje finansijsku i društvenu inkluziju. U 2017. godini, u te svrhe smo izdvojili oko 38,1 milion evra. Putem našeg snažnog lokalnog prisustva, u navedene aktivnosti smo uključili i naše kolege te privukli još oko 1,8 miliona evra dodatne podrške od trećih strana. UniCredit u BiH, kroz svoj angažman, s ponosom podržava građane, uz osiguranje stipendija i podršku lokalnim socijalnim ustanovama. U narednom periodu, društvene aktivnosti će biti ključni fokus UniCreditove fondacije, jer vjerujemo u pomaganje ljudima i želimo im pružiti podršku da sami izgrade dobru i održivu budućnost. UniCredit teži da bude prepoznat ne samo kao vodeća finansijska institucija, već i kao institucija koja doprinosi dobrobiti društvene zajednice.