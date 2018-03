Zlatan Klokić: RS prepoznata kao mjesto za buduća strana ulaganja

Republika Srpska je otvorena za investitore i sa istoka i sa zapada, a njen prostor je za strane ulagače potpuno liberalizovan, kaže u intervjuu za "Nezavisne" Zlatan Klokić, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u Vladi RS.

"Prihvatamo sve investitore koji žele da ostvare korist na obostrani interes", kazao je Klokić.

NN: Zašto investirati u Republiku Srpsku?

KLOKIĆ: Kada govorimo o tome, jedna od prednosti je povoljan tretman stranih investitora. Prostor RS je u potpunosti liberalizovan za strane ulagače. Zakon o stranim ulaganjima osigurava da ulagač ima jednaka prava i obaveze kao i domaći ulagač. Takođe, dobit mogu slobodno prenijeti u inostranstvo, a može posjedovati nekretnine i uživati ista prava kao i građani i pravna lica RS na principu reciprociteta. Inostrani kapital u opremi je izuzet od plaćanja carine i carinskih dažbina. Strana ulaganja se mogu realizovati u svim sektorima osim u sektor namjenske industrije i medijskih poslova, ali i u ovim oblastima uz određene odluke Vlade i to je moguće. Suština je da imaju isti tretman kao i domaći ulagači.

NN: Da li postoji postinvesticiona podrška, koja je takođe važna za one koji svoj novac i kapital ulažu ovdje?

KLOKIĆ: U okviru Ministarstva sprovodimo program postinvesticione podrške, koji realizujemo zahvaljujući Međunarodnoj finansijskoj korporaciji, a koja je članica grupacije Svjetske banke. Tu već nekoliko godina realizujemo projekat u kojem se nalazi više od 20 jedinica lokalne samouprave. Cilj je da se zajedno s predstavnicima lokalne vlasti obiđu investitori koji posluju na tom području i da se razgovara o problemima koje imaju u funkcionisanju i samom poslovanju. Nakon evidentiranja tih problema, Ministarstvo analizira i gleda koje su odgovorne institucije za rješavanje tih problema. Tokom prošle godine obišli smo više od 40 kompanija koje zapošljavaju oko 3.000 ljudi i na kraju o tome upoznali i Vladu Republike Srpske, a koja je zaključkom obavezala nadležne institucije da se izjasne o svakom pojedinačnom problemu kojeg su ti investitori kandidovali.

NN: Nedavno su se predstavnici Vašeg ministarstva vratili iz Austrije, gdje su posjetili tamošnje kompanije iz sektora prerade voća i povrća. Šta je bio cilj posjete?

KLOKIĆ: Na osnovu studije Svjetske banke, najkonkurentniji sektor za privlačenje stranih investicija je sektor voća i povrća. U skladu s tim, a uz pomoć Svjetske banke i predstavništva RS, mi smo organizovali marketinšku kampanju i ciljano privlačenje investicija u ovaj sektor. Prošle godine je to bilo u Njemačkoj, a ove godine u Austriji. RS se odlučila za ove zemlje s obzirom na to da su oni značajni spoljnotrgovinski partneri, tako da smo ih targetirali kao dobre zemlje za to. Tokom prošle sedmice predstavnici Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS obišli su nekoliko veoma značajnih kompanija i sastali se s njihovim rukovodstvima. Ciljano privlačenje investitora predstavlja samo jedan od ciljeva koji su predviđeni Strategijom podsticanja stranih ulaganja za period 2016 - 2020.

NN: Kako su potencijalni investitori reagovali na ono što su vidjeli?

KLOKIĆ: Ono što je činjenica je da sami ljudi, odnosno predstavnici tih kompanija, nisu bili dovoljno upoznati s potencijalima Republike Srpske, ali nakon predstavljanja je izražena zainteresovanost da dođu i posjete ova područja i da se uvjere koje su to prednosti koje RS ima kada je ova oblast u pitanju. U Komori Austrije je dogovorena posjeta i sastanak na sajmu privrede u Bijeljini u septembru.

NN: Gdje će RS u budućnosti još tražiti investitore i partnere?

KLOKIĆ: Republika Srpska znatan broj kontakata ostvaruje sa zemljama sa istoka, a najviše s Narodnom Republikom Kinom. Očekujemo da ćemo u sektoru energetike imati značajne investitore iz ove zemlje. Međutim, RS je otvorena za sve investitore, bilo da su iz istočnih ili zapadnih zemalja, SAD ili EU, Rusije, Kine ili Turske. Prihvatamo sve investitore koji žele da ostvare korist na obostrani interes.

NN: Mnogi kažu kako imamo veliki potencijal u dijaspori. Može li se on i kako iskoristiti?

KLOKIĆ: Prava prilika za to je bio forum dijaspore koji je nedavno održan u Banjaluci i gdje je učestvovao veliki broj ljudi koji žive i rade u inostranstvu i koji su iskazali interes i želju da pomognu ovom području, odnosno da se uspostavi saradnja između zemalja i kompanija u kojima oni rade i Republike Srpske. Preko mreže predstavništva RS nastojimo da ove kontakte i ove poslove intenziviramo, tako da ove godine planiramo da realizujemo nekoliko poslovnih foruma. Cilj nam je da ovakve forume organizujemo u Austriji, Njemačkoj, Rusiji i svim zemljama gdje se nalaze predstavništva.

NN: Zaključak bi bio da je promocija ključ za privlačenje investicija?

KLOKIĆ: Svakako da jeste. Ne postoji dovoljno informacija o Republici Srpskoj kao mjestu za poslovnu saradnju i na tome moramo još dosta raditi.

NN: "Financial Times" je nedavno Republiku Srpsku izabrao kao jednu od top malih evropskih regija za ulaganje. Šta za vas predstavlja to priznanje?

KLOKIĆ: Nagrada je od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku jer je prepoznata od svjetski poznatog časopisa specijalizovanog za strana ulaganja. Ona predstavlja promociju na svjetskoj mapi, a moram istaći i to da su gradovi Bijeljina, Zvornik i Prijedor dobili priznanja. Drago mi je da je RS prepoznata i priznata na globalnom nivou kao mjesto za buduća strana ulaganja.