Zora Vidović za "Nezavisne": O povećanju plata i penzija u drugoj polovini godine

NN: Prihodi od PDV-a konstantno rastu, međutim lokalne zajednice tvrde da su dobile manje novca. Zbog čega?

VIDOVIĆ: Prihodi od PDV-a jesu rasli svih ovih godina, ali sada rastu manjim procentom. Budžet RS je u četiri mjeseca dobio 46 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine, a opštine manje 15,5 miliona KM. Povećan je budžet BiH, a učešće RS u tome je 52 miliona KM. Promijenjen je Zakon o uplati akcize na duvan, koja se plaćala odmah po uzimanju markice i na sve zalihe duvana to je bio plaćen porez. Sada se plaća po prijavi nakon mjesec dana. Zbog toga je BiH izgubila 50,2 miliona KM tih poreza, a 34 odsto otpada na RS, a od tih 34 odsto, 24 odsto ide lokalnim zajednicama. Imali smo i otplatu međunarodnih dugova, a to se radi od PDV-a koji pripada RS prije nego ta sredstva dođu u budžet. Srpska je u periodu januar-april dobila 663 miliona KM od PDV-a, ali od toga je oduzeto 136 miliona KM međunarodnih obaveza, dok je prošle godine to bilo 69 miliona KM. Srpska je dobila 526 miliona KM, i to je podijeljeno. Lokalnim zajednicama je dato 126 miliona KM, 21 milion KM je podijeljen "Putevima RS", a Srpskoj je ostalo 379 miliona. Trenutno imamo 131 projekat koji se radi i čiji se krediti otplaćuju i još devet kredita iz bivše Jugoslavije i na osnovu tog duga je ostalo da se isplati oko 300 miliona KM. Sve su ovo razlozi zašto su i budžet, te opštine, ali i "Putevi RS" dobili manje novca. Procjenjujemo da će u ovoj godini, u odnosu na prvobitni, budžet RS biti manji za 95-100 miliona KM, a opština od 25 do 30 miliona KM. Porezom na dohodak opštine će dobiti 10 miliona KM više, a budžet 34 miliona KM.

NN: Najavljeno je da bi u realnom sektoru trebalo da rastu plate, te da će se Vlada Republike Srpske odreći nekih poreza u korist radnika. Kako je to zamišljeno? Počinju pregovori o povećanju plata budžetskim korisnicima. Koliko je Vlada RS u mogućnosti da poveća platu budžetskim korisnicima?

VIDOVIĆ: Kada su u pitanju plate u realnom sektoru, mi to podržavamo već tri godine, odnosno za svako povećanje plate poslodavcu vraćamo poreze i doprinose, i oko 50 miliona KM smo vratili u tri godine. Mi 30. juna pravimo presjek za prvu polovinu godine i prijavljuju se poslodavci i vraćamo tada poreze i doprinose, što znači da oni samo povećavaju neto platu. Kada su u pitanju budžetski korisnici, mi ćemo 30. juna presjekom budžeta vidjeti kakvo će biti stanje sa budžetom. Plate budžetskih korisnika su prošle godine dva puta povećavane, a početkom ove godine su povećane za pet odsto za one koji su ispod prosjeka.

NN: Kad smo već kod povećanja, da li će ove godine doći do vanrednog povećanja penzija i je li planirano da bude isplaćivana jednokratna novčana pomoć za određene kategorije stanovništva zbog visoke inflacije?

VIDOVIĆ: Što se tiče povećanja penzija, moramo vidjeti kakvo će biti stanje sa inflacijom. Ako bude veća nego prošle godine, onda ćemo povećati penzije, ali s obzirom na pad inflacije koji će se zasigurno nastaviti, vidjećemo kakvo će biti stanje sa budžetom i to uglavnom razmatramo u avgustu i kad se analiziraju sve stavke u budžetu. Ukoliko bude mogućnosti, povećaćemo penzije. Planirana je isplata jednokratnih novčanih pomoći ukoliko inflacija bude rasla. Moram reći da RS i FBiH u aprilu imaju najnižu stopu inflacije u regionu, što je dobro, i mi prognoziramo da će u ovoj godini u Srpskoj prosječna inflacija biti šest odsto.

NN: Kolika će u toku ove godine biti ukupna zaduživanja Republike Srpske i kod koga će se Vlada RS zaduživati?

VIDOVIĆ: Zaduživanja ove godine će biti po planu koji je Narodna skupština RS donijela u oktobru prošle godine. Ove godine imamo nešto veću otplatu iz razloga što nam dospijevaju bečke obveznice, ali i imamo veću otplatu projekata koje smo radili iz kredita međunarodnih institucija. U toku ove godine otplatićemo 1,2 milijarde KM, a zadužićemo se oko milijardu i 50 miliona KM, a možda ni toliko.

NN: Da li su započele mađarske investicije u Srpsku od 100 miliona evra? Ako nisu, kada će započeti, te koliko će u prvoj tranši biti uloženo sredstava?

VIDOVIĆ: Prvi mađarski projekat koji je počeo je pomoć poljoprivrednicima, kojih se, prema informacijama koje imam, mnogo javilo. Oni će plaćati 30 odsto za mehanizaciju, a Mađarska će 70 odsto sredstava. Najveća investicija Mađarske je solarna elektrana u Hercegovini i ta investicija ide svojim tokom i rješavaju se papiri kako bi se moglo investirati. Imamo zainteresovanost Mađara za mnoge druge projekte u oblasti energetike, ali u toku su pregovori i nisu još potpisani ugovori, ali je izvjesno da će biti novih investicija iz ove države.

NN: Opozicija prethodnih mjeseci tvrdi da RS nema novac za isplatu duga. Navodno, u junu dolazi na naplatu oko 300 miliona KM. Imamo li taj novac?

VIDOVIĆ: Naravno da imamo. Prije pet godina kada su se prodale obveznice na Bečkoj berzi se znalo da na naplatu dolazi ovaj novac 28. juna 2023. godine. Ništa nije nepoznato, to je sve planirano u budžetu i predviđeno i to će biti isplaćeno tog datuma. Nikad ne kasnimo kad plaćamo naše obaveze, prema bilo kome. Ta priča da mi bankrotiramo se priča već 20 godina, što je jako ružno i proizvodi veoma negativne posljedice u Republici Srpskoj. Na stranu što to pričaju neodređeni međunarodni krugovi kojima je stalo da nestane RS i da BiH bude unitarna, ali i politika iz Sarajeva bi to željela. Kad nisu mogli politički da nas unište, pokušavaju ekonomski. Želim da poručim građanima da bankrota nema, da ga neće biti kao što nije bio već 20 godina, te da ćemo svoje obaveze redovno izmirivati, kako prema kreditorima, tako i prema budžetskim korisnicima. I plate i penzije i socijalna davanja, te sve što je u obavezi prema stanovništvu i građanima, i privredi, poljoprivredi, zdravstvu, mi ćemo uredno da izmirimo kako smo to i do sada činili.

NN: Da li Srpska ima plan kako bi se smanjila visoka inflacija? Evo vidimo da su cijene goriva pale na skoro isti nivo kao prije pandemije, ali većina cijena je ostala ista. Da li postoji način da država učini nešto kako bi se cijene ostalih proizvoda, posebno hrane, smanjile?

VIDOVIĆ: Vlada RS je davno donijela odluku o ograničenju marži, pogotovo za hranu. Tu jedino može da reaguje Inspektorat RS i da konstantno ide u kontrole i da se vidi struktura troškova za neki proizvod. Mi ne možemo nikoga natjerati da smanji cijenu, mi jedino možemo ograničiti maržu, što smo i uradili. Cijene hrane ne padaju, što je veoma važno jer najveći dio svojih prihoda koristimo za hranu. Nakon pada cijena goriva, trebalo bi intenzivirati kontrole.