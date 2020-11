Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane: Banjaluka ide u dobrom pravcu

Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane od 2006. godine, rekao je da sa Banjalukom ima izvrsnu saradnju i da je Banjaluka krenula u dobrom smjeru.

"Ono što najviše treba Banjaluci je taj novi most preko Save, gdje neće biti više čekanja, i mislim da će Banjaluka, kao grad ljubaznih ljudi, dobiti na kvaliteti", rekao je Janković u intervjuu za "Nezavisne novine" dodajući da i danas, kao i prije četiri godine, podržava Radojičića.

Govoreći o epidemiji virusa korona i mjerama koje se uvode u smislu blokada i policijskih časova, Janković naglašava da je greška Evropske unije što nije propisala ista pravila za sve, jer su sada u situaciji da se neki otvaraju, drugi zatvaraju, negdje restorani rade, a negdje ne.

NN: Šta se u četvrtak uveče dešavalo u Ljubljani? Jesu li to bili protesti protiv mjera zbog kovida ili je nešto drugo posrijedi s obzirom na to da iz bezbjednosnih krugova dolaze poruke da su proteste organizovali ljudi iz podzemlja?

JANKOVIĆ: Protesti u Ljubljani su ovog puta bili nasilni. To ne opravdavam i osuđujem takve proteste. To su netransparentni protesti protiv načina kako se rješava situacija u vezi sa kovidom. Mislim da je kovid bio samo izgovor i da je neko tražio jednostavno da pokaže svoju moć. U Ljubljani je sve normalno, Ljubljana takve proteste neće prihvatiti, ne odobravamo, osuđujemo takav način protesta i takvi protesti ne smiju biti nigdje.

NN: Vlada Slovenije zbog epidemiološke situacije ograničila je na neki način život u cijeloj zemlji. Kako to utiče na Ljubljanu, koja je među najotvorenijim gradovima u koji dolaze ljudi sa svih strana?

JANKOVIĆ: Mi smo najsigurniji i najotvoreniji grad u Evropi, živimo zajedno i poštujemo sve različitosti. Ovo što imamo policijski sat od devet do šest ujutro nije prijatno i, ako me neko pita, mi se moramo držati toga što kaže Vlada Slovenije i to važi za cijelu državu. Moramo čekati bolju situaciju da sve ovo brzo prođe. Osobno mislim da je greška Evropske unije, koja mora dati ista pravila za sve članice Evropske unije od sjevera do juga i od istoka do zapada. Na taj način ne bismo došli u situaciju da neki kažu zašto neki otvaraju, drugi zatvaraju, zašto negdje rade restorani, a negdje ne rade. Ako smo već članovi neke zajednice, onda pravila za sve članice treba da budu ista u svim gradovima i selima.

NN: Koliko Evropska unija ima snage za tako nešto s obzirom na birokratiju i način na koji se unutar same EU donose odluke?

JANKOVIĆ: I da nema snage, ako bi dala preporuku, onda bismo imali priliku i, bez obzira na birokratiju, ona bi važila za sve. Svima bi bilo lakše, svakoj vladi i svakom predsjedniku države.

NN: Na čelu ste Ljubljane već 14 godina, što je malo kome u Evropi pošlo za rukom. Šta Vas motiviše da sve te godine radite to što radite?

JANKOVIĆ: Prva stvar su građani Ljubljane sa kojima imam izuzetno dobar odnos. U tih pet izbora uvijek smo pobjeđivali u prvom krugu sa više od 60 posto. Ekipa je stalna i dogradonačelnika i vodećih ljudi Ljubljane. U sve to vrijeme smo napravili 2.200 projekata i imamo ih još 1.000 koje moramo napraviti da to bude, ne samo za mene i naše građane, već za sve građane svijeta najljepši grad na svijetu.

NN: U politiku ste ušli iz biznisa. Negdje sam pročitao da biznisu i biznismenima generalno danas fali hrabrosti. Da li i danas mislite tako i kako vidite budućnost biznisa u regionu, pošto se stiče utisak da na tržištu nemamo biznismena kakvi su nekada bili?

JANKOVIĆ: Uvijek će doći novi ljudi. Ne mislim da oni koji su na vrhu danas nemaju zamjenu. To vam je isto kao u sportu. Kada su otišli oni koji su bili najveći i kada se govorilo da ih nikada neće zamijeniti, došli su još bolji. Uzmite Šumahera i Hamiltona kao primjer ili u nogometu Pelea i Maradonu, koje su zamijenili Mesi i Ronaldo. Isto je i u privredi i politici. Mi stari odlazimo, dolaze mladi koji imaju više energije i hrabrosti, ali i njih vrijeme mora izbrusiti. Mi stariji imamo iskustvo, sve situacije smo prošli nekoliko puta i lakše se orijentišemo, ali najbolja stvar je ne dijeliti ljude na stare i mlade, na ženske i muške, već na dobre i ne tako dobre. U regionu imamo mnogo dobrih biznismena i hrabrih vlasnika koji su motivirani za dopunski razvoj, koji bi mogli mirno živjeti do kraja života da ne rade ništa, ali, bar za mene, dakle, pričam o sebi, motiv je uspjeh i, dok me to bude držalo da želim da smo svaki dan sve bolji i bolji i da stvaramo sve više i više kvaliteta za naše građane, biću na tom mjestu. Kada me to napusti, onda ću znati da je vrijeme da se maknem sa svoje pozicije.

NN: Da li je teže upravljati gradom ili sistemom kakav je bio "Mercator" i koliko uopšte ima sličnosti u tom načinu vođenja?

JANKOVIĆ: Kod mene i na mom primjeru nema razlike u načinu vođenja. U "Mercatoru" sam imao četiri člana Uprave, ovdje imam četiri dogradonačelnika i dogradonačelnice. Od tih četvoro dva su iz "Mercatora", tako da smo tu isti. U "Mercatoru" smo imali Nadzorni odbor, ovdje imamo Gradsku skupštinu, onda smo tamo imali jednom godišnje zasjedanje Skupštine i određivali pravac "Mercatora", a ovdje svake četiri godine imamo izbore.

NN: Ljubljana je primjer mnogim gradovima u regionu pa na određen način i Banjaluci. Kakva je trenutna saradnja sa gradom Banjaluka?

JANKOVIĆ: Posebno sam ponosan da možemo biti primjer. Naša saradnja sa gradovima sa kojima smo pobratimljeni, posebno sa gradovima u regionu, daje nam nove puteve. Bili smo nekada zajednička država, ostalo je dobro razumijevanje među ljudima iz biznisa, sporta i kulture, rekao bih čak i političara. Što se tiče Banjaluke i mog kolege Igora (Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke), saradnja je izvrsna i najviše sam ponosan na to da je Ljubljana zelena prijestonica Evrope 2016. godine i to je najviša nagrada koja može dati dobit. Želio bih da tu nagradu dobiju svi naši gradovi u regionu. Sjećam se dolaska kada su bili prvi izbori za Igora, tada sam ga podržao i danas ga podupirem. Tada mi je pričao o grijanju na mazut i onda je napravio strahovito dobar posao i promijenio to grijanje. Pričali smo o vrtićima i zelenim površinama i moram reći da vaša pješačka zona u Banjaluci nosi neke elemente koje naš dogradonačelnik želi napraviti u Ljubljani. Ako je nešto dobro, treba to preuzeti, ako je loše, treba odbaciti, a mi gradonačelnici smo posebna vrsta ljudi i uvijek gledamo šta bi bilo dobro iz tog grada prenijeti u svoj grad, ali znamo da moramo zadržati autentičnost. Banjaluci želim sve dobro i uvijek se dobro osjećam, bilo sa Igorom, bilo sa Dodikom (Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH) ili Mladenom Milanovićem. Moram posebno pohvaliti, to je sad reklama, "Staru Adu".

NN: Gdje, iz Vaše perspektive i s obzirom na decenijsko iskustvo, vidite šansu Banjaluke u nekom privrednom smislu?

JANKOVIĆ: Banjaluka je dobro krenula. Bio sam na otvaranju trgovačkog centra koji je napravio Mišković (Miroslav Mišković, vlasnik "Delte") i to pokazuje želju za razvojem, jer neko pokazuje da će tu biti trgovine, gostiju u hotelima itd. i da će razvoja biti sve više i više. Ono što najviše treba Banjaluci je taj novi most preko Save, gdje neće biti više čekanja, i mislim da će Banjaluka, kao grad ljubaznih ljudi, dobiti na kvaliteti.

NN: U Banjaluci je u toku izborna kampanja. Pratite li situaciju? Prije četiri godine otvoreno ste podržali Radojičića, da li je i danas tako?

JANKOVIĆ: Ostajem pri svom mišljenju. Svoj glas, da sam Banjalučanin, dao bih Igoru. U principu, Banjalučani odlučuju šta je Radojičić napravio u tom vremenu i kakvi su mu planovi za budućnost. Drago mi je da smo sa Banjalukom grad prijatelj i želim kolegi Igoru da ponovi mandat.